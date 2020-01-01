توكنوميكس Radiant (RDNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Radiant (RDNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Radiant (RDNT) Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. الموقع الرسمي: https://radiant.capital/ الوثيقة البيضاء: https://docs.radiant.capital/radiant/ مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 اشتر RDNT الآن!

توكنوميكس Radiant (RDNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Radiant (RDNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.70M $ 27.70M $ 27.70M إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 السعر الحالي: $ 0.02145 $ 0.02145 $ 0.02145 معرفة المزيد عن سعر Radiant (RDNT)

توكنوميكس Radiant (RDNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Radiant (RDNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RDNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RDNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RDNT، استكشف السعر المباشر لتوكن RDNT!

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