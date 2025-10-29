معلومات سعر 3000 (3000) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000912 أدنى سعر $ 0.00000111 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.23%

سعر 3000 (3000) في الوقت الحقيقي هو $0.00000114. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 3000 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ3000 على الإطلاق هو $ 0.00000912، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000111.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 3000 -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 3000 (3000)

القيمة السوقية $ 11.36K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.36K إمداد دورة التداول 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 3000 هي $ 11.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 3000 يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.36K.