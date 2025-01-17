احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 2077 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 2077.

سعر 2077 CODE (2077) المباشر لليوم هو USD 0.00167323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر 2077 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 2077 CODE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 451.82K - تغيير سعر 2077 CODE خلال اليوم هو -6.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 636.64M

أداء سعر 2077 CODE (2077) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ -0.000122769990405904 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000122769990405904 -6.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 2077 CODE (2077)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 2077 CODE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166403$ 0.00166403 $ 0.00166403 24 ساعة مرتفع $ 0.0027007$ 0.0027007 $ 0.0027007 عالية طوال الوقت $ 0.0074243$ 0.0074243 $ 0.0074243 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -6.83% تغير السعر (7 أيام) -63.30%

معلومات سوق 2077 CODE (2077)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: