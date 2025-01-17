سعر 2077 CODE (2077)
سعر 2077 CODE (2077) المباشر لليوم هو USD 0.00167323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر 2077 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 2077 CODE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 451.82K
- تغيير سعر 2077 CODE خلال اليوم هو -6.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 636.64M
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خلال اليوم، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ -0.000122769990405904 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 2077 CODE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000122769990405904
|-6.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 2077 CODE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-6.83%
-63.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.
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