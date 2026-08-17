سعر 11am اليوم

السعر المباشر لمشروع 11am (11AM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 11AM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 11AM.

يحتل 11am حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,671، مع عرض متداول قدره 537.75M 11AM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 11AM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00302463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 11AM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 11am (11AM)

القيمة السوقية $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.91K$ 71.91K $ 71.91K إمداد دورة التداول 537.75M 537.75M 537.75M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 11am هي $ 38.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 11AM يبلغ 537.75M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.91K.