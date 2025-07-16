ما هو XRP؟ شبكة عالمية عالية الكفاءة وقابلة للتوسع للمدفوعات وتبادل القيمة

بعد سنوات من الهدوء النسبي، عادت عملة XRP لتحتل مكانة بارزة في السوق. ويعود هذا الانتعاش إلى حل النزاعات التنظيمية المتعلقة بشركتها الأم، ريبل، والاهتمام المتزايد بـ XRPFi وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وغيرها من التطورات، مما يُشير إلى عودة XRP إلى دائرة الضوء بشكل متجدد.













XRP هي العملة المشفرة الأصلية التي أصدرتها ريبل عام 2012، وهي مصممة لإنشاء نظام دفع وتسوية فوري للمؤسسات المالية العالمية. بخلاف آلية إثبات العمل في بيتكوين، تعمل XRP على خوارزمية إجماع بروتوكول ريبل (RPCA)، مما يُتيح استهلاكًا منخفضًا للطاقة مع تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في غضون 3-5 ثوانٍ وبأقل تكاليف للمعاملات. تتميز XRP بإنتاجية عالية، وزمن وصول منخفض، وقابلية للتوسع.





باعتبارها "عملة جسر"، لا تكمن القيمة الأساسية لـ XRP في خطاب اللامركزية، بل في تكاملها العملي مع البنوك ومقدمي خدمات الدفع لتقليل تكلفة ووقت التحويلات الدولية. اعتبارًا من عام 2025، أقامت ريبل شراكات مع أكثر من 300 مؤسسة مالية في أكثر من 70 دولة، بما في ذلك بنك الدولة الهندي (SBI)، وبنك راكوتين الياباني، والبنك المركزي السعودي.









توفر شبكة XRP متوسط وقت تأكيد للمعاملات يتراوح بين 3 و5 ثوانٍ فقط، متفوقةً بشكل كبير على التحويلات المصرفية التقليدية، التي قد تستغرق عدة أيام. يمكنها معالجة ما يقرب من 1500 معاملة في الثانية، وهي مصممة للتوسع بشكل أكبر من خلال ترقيات البروتوكول.





رسوم معاملات XRP منخفضة للغاية، وعادةً ما تكون أقل من 0.01 دولار أمريكي لكل معاملة. بالمقارنة مع الرسوم المرتفعة التي تفرضها بيتكوين أو إيثريوم خلال فترات الذروة، توفر XRP حلاً فعالاً من حيث التكلفة للمدفوعات الصغيرة والكبيرة.





تم إصدار إجمالي 100 مليار توكن من XRP دفعة واحدة عند انطلاقها، مما يلغي استهلاك الطاقة ومتطلبات الأجهزة المرتبطة بتعدين البيتكوين. تستخدم الشبكة خوارزمية إجماع RPCA الخاصة بشركة Ripple، والتي تُدار بواسطة مجموعة من عقد التحقق المعتمدة مسبقًا لضمان اتساق سجل الحسابات.





عمليًا، تفتقر العديد من العملات الوطنية إلى أسواق صرف مباشرة، وتتطلب عملات وسيطة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو للتحويل. يعمل XRP كـ "أصل جسر"، حيث يوفر سيولة عند الطلب بين أزواج العملات دون الحاجة إلى أسواق مباشرة. وقد اعتمدت المؤسسات المالية في العديد من البلدان، وخاصة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، آلية السيولة عند الطلب (ODL) هذه.









تتكون شبكة RippleNet، وهي شبكة Ripple، من عدة مكونات رئيسية:





xCurrent: تُمكّن من المراسلة والتسوية الآمنة بين البنوك.

xRapid (مُدمج الآن في ODL): يستخدم XRP لتوفير سيولة فورية، مما يُقلل الحاجة إلى حسابات ممولة مسبقًا.

xVia: يُقدم واجهة دفع مُبسطة للعملاء من الشركات.





تم دمج هذه الخدمات في حل مدفوعات Ripple، ليخدم المؤسسات المالية العالمية الكبرى، بما في ذلك Santander وAmerican Express وStandard Chartered.









في عام 2025، أظهر XRP أداءً قويًا في السوق، مع تقلبات كبيرة في الأسعار أعقبها اتجاه تصاعدي عام. في بداية العام، ارتفع سعر XRP بشكل مطرد، ليصل إلى ذروته عند 3.39 دولار أمريكي. وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ سعر XRP 2.24 دولار أمريكي، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي. تحتل قيمتها السوقية المرتبة الرابعة عالميًا، بعد BTC ETH وUSDT فقط.









من الناحية الفنية، يتداول XRP حاليًا ضمن نمط تماسك إسفيني صاعد، مع تركيز مستويات الدعم حول 2.10 دولار و2.00 دولار. قد يؤدي الانخفاض دون هذه المستويات إلى ارتداد إلى 1.78 دولار. في المقابل، إذا اخترق XRP منطقة المقاومة بين 2.35 دولار و2.40 دولار، فقد يبدأ نطاق الهدف الصعودي التالي بين 2.90 دولار و3.20 دولار.













لطالما كان اعتماد صندوق XRP المتداول محط اهتمام رئيسي للمستثمرين في سوق العملات المشفرة. ووفقًا لبيانات Polymarket، ارتفعت احتمالية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق XRP الفوري المتداول في عام 2025 إلى 98%. أثار هذا الخبر اهتمامًا ونقاشًا واسع النطاق في السوق، حيث يترقب المستثمرون بفارغ الصبر الموافقة على صندوق XRP المتداول في البورصة.









Grayscale وFranklin Templeton و مع تزايد احتمالات الموافقة، قدّمت العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك Bitwise 21Shares ، طلباتٍ لصناديق XRP المتداولة في البورصة. لا تعكس هذه الطلبات الطلب المتزايد على منتجات XRP الاستثمارية المُنظّمة فحسب، بل تُقدّم أيضًا دعمًا قويًا للموافقة على صندوق XRP المتداول في البورصة.









ستؤدي الموافقة على صندوق XRP المتداول في البورصة إلى زيادة رأس المال المؤسسي في سوق XRP، مما يُضخّم الطلب بشكل كبير، وقد يرفع سعره. بالإضافة إلى ذلك، ستُعزّز هذه الموافقة مكانة XRP في السوق.

الامتثال التنظيمي والرقابي، مما يضع أساسًا متينًا لتطوره على المدى الطويل.









باعتبارها من أقدم أصول سلسلة العملات العامة، كانت XRP تُعتبر رمزًا للتقليدية والامتثال والقدم. ومع ذلك، بعد خضوعها لتحولات متعددة - بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، وتحديات التقاضي، وتراجعات السوق، وعودة الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة - لم تعد XRP مجرد "عملة جسر للبنوك". بل تتطور لتصبح جزءًا حيويًا من البنية التحتية المالية الرقمية العالمية. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لن تكون XRP هدفًا قصير الأجل للمضاربين فحسب، بل ستُمثل أيضًا عاملًا رئيسيًا في المشهد العالمي للعملات المشفرة.









لا يُشير صعود XRP إلى أساسه المتين المتزايد في نظام تسوية المدفوعات العالمي فحسب، بل يُبرز أيضًا إمكاناته غير المحدودة كجزء من البنية التحتية المالية الرقمية العالمية. مع تزايد التوقعات بموافقة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية لعملة الريبل (XRP)، وتزايد شهرة السوق، وتوسع استخداماتها، أصبحت عملة الريبل (XRP) من الأصول المفضلة لدى المستثمرين. ولمن يرغب في اغتنام فرص السوق وتحقيق مكاسب من استثمارات الريبل، يُعد اختيار منصة آمنة ومريحة برسوم تداول منخفضة خطوةً حاسمةً نحو استثمار ناجح.





