ما هو USDe؟





في تداول العملات المشفرة، تعمل العملات المستقرة كأزواج أساسية في التداول، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ المعاملات بكفاءة أكبر. ونظرًا لاستقرار أسعارها، يمكن أيضًا استخدام العملات المستقرة للإقراض، والمراهنة، وتوفير السيولة في التمويل اللامركزي (DeFi). تعمل هذه الأصول على تعزيز سيولة السوق، وتعزيز بيئة تداول واستثمار أكثر نشاطًا، مما يدفع المشاركة ويساهم في النمو الإجمالي في سوق العملات المشفرة.





تطورت العملات المستقرة إلى ثلاث فئات أساسية: العملات المستقرة المضمونة بالعملات الورقية (مثل USDT وUSDC)، والعملات المستقرة المضمونة بالعملات المشفرة (مثل DAI)، والعملات المستقرة الخوارزمية (مثل FEI وUST). يمثل تقديم Ethena USDe مرحلة جديدة في تطور العملات المستقرة.









عملة USDe هي عملة USD مستقرة اصطناعية أطلقتها Ethena Labs، وهي مصممة لتوفير حل مبتكر لقطاع DeFi من خلال التغلب على الاعتماد على الكيانات المركزية وقضايا التوسع المرتبطة بالعملات المستقرة التقليدية. تحافظ USDe على ربط 1:1 بـ USD من خلال مزيج من استراتيجيات التحوط وآلية سك واسترداد. يمكن للمستخدمين سك USDe عن طريق إيداع Ether أو تخزين التوكن كضمان مع بيع العقود الآجلة الدائمة في نفس الوقت على البورصات المركزية.





وفقًا لأحدث البيانات من CoinGecko ، ارتفعت USDe إلى رابع أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، بعد USDT وUSDC وUSDS.













سك العملة: يقدم المستخدمون طلب سك العملة إلى وسيط (مثل Lido). بعد استلام أصول المستخدم، يقوم الوسيط بإعادة توجيه طلب السك إلى بروتوكول Ethena. ثم يفتح بروتوكول Ethena مركزًا قصيرًا في ETH أو BTC بما يعادل قيمة الأصول المستلمة. يتم إصدار مبلغ معادل من USDe وإرساله إلى الوسيط، الذي يحوله بعد ذلك إلى المستخدم، لإكمال عملية السك.





الاسترداد: يقدم المستخدمون طلب استرداد إلى الوسيط. عند استلام USDe الخاص بالمستخدم، يقوم الوسيط بإعادة توجيه طلب الاسترداد إلى بروتوكول Ethena. ثم يقوم البروتوكول بإغلاق الصفقة القصيرة المقابل بناءً على مبلغ USDe المستلم. ثم يتم إرسال الأصول الضمانية المكافئة إلى الوسيط، الذي ينقلها إلى المستخدم، لإكمال عملية الاسترداد.





تعتمد آلية الاستقرار الأساسية لـ USDe على استراتيجية التحوط الدلتا. تعمل هذه الاستراتيجية على تخفيف تقلبات الأسعار في سوق الكريبتو من خلال الحفاظ على مراكز تعويضية في أسواق المشتقات تعادل ضمانات الأثير. يضمن التعديل التلقائي لصفقات التحوط الاستجابة في الوقت الفعلي لتقلبات السوق، والحفاظ على استقرار ربط USDe بـ USD.













آلية الاستقرار: تحافظ USDe على ربط 1:1 بالدولار الأمريكي من خلال استراتيجية التحوط دلتا وآلية سك واسترداد، مما يضمن استقرار الأسعار حتى أثناء تقلبات السوق ويقلل من مخاطر المستخدم.





اللامركزية: تعمل USDe على منصة لامركزية بدون كيان واحد يتحكم في عملية الإصدار أو الاسترداد. وهذا يلغي الاعتماد على الجهات المصدرة المركزية، ويعزز الأمان ويقلل من مخاطر الرقابة أو التدخل.





توليد العائد: يمكن للمستخدمين كسب دخل إضافي من خلال قفل USDe، مع العائدات المستمدة من فرص التخزين والتحكيم في سوق المشتقات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.





قابلية التوسع: تم بناء USDe على شبكة الإيثيريوم، ويستفيد من بروتوكولات DeFi والبنية الأساسية الحالية لتحقيق قابلية التوسع والكفاءة العالية، مما يسهل التبني الأوسع والتكامل السلس بين منصات متعددة.





الشفافية والتحقق: يمكن للمستخدمين التحقق من الضمانات وسجلات المعاملات على السلسلة في أي وقت. تعمل هذه الشفافية على تعزيز الثقة في USDe وتضمن صحة دعم الأصول الخاصة بها.









التحديات التنظيمية: مثل العديد من مشاريع DeFi، تخضع Ethena للتدقيق التنظيمي، وقد يواجه إصدار عملات مستقرة اصطناعية عقبات قانونية وامتثالية في ولايات قضائية مختلفة.





مخاطر الحراسة: على الرغم من إدارة أصول Ethena بواسطة أمناء تابعين لجهات خارجية، فإن الاعتماد على آليات التسوية خارج البورصة (OES) يقدم مخاطر محتملة للطرف المقابل.





مخاطر معدل التمويل: إذا تحولت أسعار تمويل العقود الآجلة الدائمة إلى سلبية، فقد تنخفض عائدات المستخدم، مما قد يؤدي إلى خسائر لمحتفظي USDe.









أصبح توكن USDe متاحًا الآن على MEXC، مع أزواج تداول متعددة. إليك كيفية شراء USDE/USDT:





افتح تطبيق MEXC، وأدخل "USDE" في شريط البحث العلوي، وحدد زوج التداول الفوري USDE/USDT. في صفحة الرسم البياني للشموع، انقر فوق "شراء"، وحدد نوع الطلب والكمية، ثم انقر فوق "شراء USDE" لإكمال عملية الشراء.









