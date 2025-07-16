في تداول العملات المشفرة، تعمل العملات المستقرة كأزواج أساسية في التداول، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ المعاملات بكفاءة أكبر. ونظرًا لاستقرار أسعارها، يمكن أيضًا استخدام العملات المستقرة للإقراض، والمرافي تداول العملات المشفرة، تعمل العملات المستقرة كأزواج أساسية في التداول، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ المعاملات بكفاءة أكبر. ونظرًا لاستقرار أسعارها، يمكن أيضًا استخدام العملات المستقرة للإقراض، والمرا
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/ما هو USDe؟

ما هو USDe؟

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي
Ethena USDe
USDE$0.9991-0.02%
DeFi
DEFI$0.001064+21.87%
USDCoin
USDC$0.9999-0.01%
DAI
DAI$1--%
Ethereum
ETH$3,451.2-2.64%

في تداول العملات المشفرة، تعمل العملات المستقرة كأزواج أساسية في التداول، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ المعاملات بكفاءة أكبر. ونظرًا لاستقرار أسعارها، يمكن أيضًا استخدام العملات المستقرة للإقراض، والمراهنة، وتوفير السيولة في التمويل اللامركزي (DeFi). تعمل هذه الأصول على تعزيز سيولة السوق، وتعزيز بيئة تداول واستثمار أكثر نشاطًا، مما يدفع المشاركة ويساهم في النمو الإجمالي في سوق العملات المشفرة.

تطورت العملات المستقرة إلى ثلاث فئات أساسية: العملات المستقرة المضمونة بالعملات الورقية (مثل USDT وUSDC)، والعملات المستقرة المضمونة بالعملات المشفرة (مثل DAI)، والعملات المستقرة الخوارزمية (مثل FEI وUST). يمثل تقديم Ethena USDe مرحلة جديدة في تطور العملات المستقرة.

1. ما هو Ethena USDe؟


عملة USDe هي عملة USD مستقرة اصطناعية أطلقتها Ethena Labs، وهي مصممة لتوفير حل مبتكر لقطاع DeFi من خلال التغلب على الاعتماد على الكيانات المركزية وقضايا التوسع المرتبطة بالعملات المستقرة التقليدية. تحافظ USDe على ربط 1:1 بـ USD من خلال مزيج من استراتيجيات التحوط وآلية سك واسترداد. يمكن للمستخدمين سك USDe عن طريق إيداع Ether أو تخزين التوكن كضمان مع بيع العقود الآجلة الدائمة في نفس الوقت على البورصات المركزية.

وفقًا لأحدث البيانات من CoinGecko، ارتفعت USDe إلى رابع أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، بعد USDT وUSDC وUSDS.


2. كيف تعمل Ethena


سك العملة: يقدم المستخدمون طلب سك العملة إلى وسيط (مثل Lido). بعد استلام أصول المستخدم، يقوم الوسيط بإعادة توجيه طلب السك إلى بروتوكول Ethena. ثم يفتح بروتوكول Ethena مركزًا قصيرًا في ETH أو BTC بما يعادل قيمة الأصول المستلمة. يتم إصدار مبلغ معادل من USDe وإرساله إلى الوسيط، الذي يحوله بعد ذلك إلى المستخدم، لإكمال عملية السك.

الاسترداد: يقدم المستخدمون طلب استرداد إلى الوسيط. عند استلام USDe الخاص بالمستخدم، يقوم الوسيط بإعادة توجيه طلب الاسترداد إلى بروتوكول Ethena. ثم يقوم البروتوكول بإغلاق الصفقة القصيرة المقابل بناءً على مبلغ USDe المستلم. ثم يتم إرسال الأصول الضمانية المكافئة إلى الوسيط، الذي ينقلها إلى المستخدم، لإكمال عملية الاسترداد.

تعتمد آلية الاستقرار الأساسية لـ USDe على استراتيجية التحوط الدلتا. تعمل هذه الاستراتيجية على تخفيف تقلبات الأسعار في سوق الكريبتو من خلال الحفاظ على مراكز تعويضية في أسواق المشتقات تعادل ضمانات الأثير. يضمن التعديل التلقائي لصفقات التحوط الاستجابة في الوقت الفعلي لتقلبات السوق، والحفاظ على استقرار ربط USDe بـ USD.


3. مميزات USDe


آلية الاستقرار: تحافظ USDe على ربط 1:1 بالدولار الأمريكي من خلال استراتيجية التحوط دلتا وآلية سك واسترداد، مما يضمن استقرار الأسعار حتى أثناء تقلبات السوق ويقلل من مخاطر المستخدم.

اللامركزية: تعمل USDe على منصة لامركزية بدون كيان واحد يتحكم في عملية الإصدار أو الاسترداد. وهذا يلغي الاعتماد على الجهات المصدرة المركزية، ويعزز الأمان ويقلل من مخاطر الرقابة أو التدخل.

توليد العائد: يمكن للمستخدمين كسب دخل إضافي من خلال قفل USDe، مع العائدات المستمدة من فرص التخزين والتحكيم في سوق المشتقات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.

قابلية التوسع: تم بناء USDe على شبكة الإيثيريوم، ويستفيد من بروتوكولات DeFi والبنية الأساسية الحالية لتحقيق قابلية التوسع والكفاءة العالية، مما يسهل التبني الأوسع والتكامل السلس بين منصات متعددة.

الشفافية والتحقق: يمكن للمستخدمين التحقق من الضمانات وسجلات المعاملات على السلسلة في أي وقت. تعمل هذه الشفافية على تعزيز الثقة في USDe وتضمن صحة دعم الأصول الخاصة بها.

4. مخاطر USDe


التحديات التنظيمية: مثل العديد من مشاريع DeFi، تخضع Ethena للتدقيق التنظيمي، وقد يواجه إصدار عملات مستقرة اصطناعية عقبات قانونية وامتثالية في ولايات قضائية مختلفة.

مخاطر الحراسة: على الرغم من إدارة أصول Ethena بواسطة أمناء تابعين لجهات خارجية، فإن الاعتماد على آليات التسوية خارج البورصة (OES) يقدم مخاطر محتملة للطرف المقابل.

مخاطر معدل التمويل: إذا تحولت أسعار تمويل العقود الآجلة الدائمة إلى سلبية، فقد تنخفض عائدات المستخدم، مما قد يؤدي إلى خسائر لمحتفظي USDe.

5. كيفية شراء USDe


أصبح توكن USDe متاحًا الآن على MEXC، مع أزواج تداول متعددة. إليك كيفية شراء USDE/USDT:

افتح تطبيق MEXC، وأدخل "USDE" في شريط البحث العلوي، وحدد زوج التداول الفوري USDE/USDT. في صفحة الرسم البياني للشموع، انقر فوق "شراء"، وحدد نوع الطلب والكمية، ثم انقر فوق "شراء USDE" لإكمال عملية الشراء.


انضم إلى عيد ربيع Ethena المذهل على MEXC الآن وتقاسم حوض جوائز بقيمة 1,000,000$! استمتع بالتداول بدون رسوم، واكسب المكافآت من خلال الاحتفاظ بـ USDe، وقم بتخزين التوكن بنسبة 400% APR، والمزيد!

بالإضافة إلى ذلك، تدعم MEXC الآن إيداع وسحب USDE على شبكة TON، مما يُسهّل على المستخدمين إدارة أصولهم ويجعلها أكثر كفاءة.

إذا كانت محفظة العقود الفورية الخاصة بك تحتوي على 0.1 USDE على الأقل، فلا داعي للتسجيل اليدوي أو التخزين أو قفل أموالك. ستحسب المنصة الأرباح تلقائيًا بناءً على أدنى رصيد يومي مُسجّل ونسبة الفائدة السنوية المطبقة. يمكن أن تصل نسبة APR إلى 8% من خلال المدخرات المرنة.

إخلاء المسؤولية: لا تشكل هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية، ولا تعمل كتوصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يقدم نصائح استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمنة والاستثمار بحذر. MEXC ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية يتخذها المستخدمون.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

1.ما هي التصفية؟التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتع

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

1. تسجيل الدخول1.1 كيف يمكنني تسجيل الدخول إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى رقم هاتفي المحمول أو بريدي الإلكتروني؟إذا كنت تتذكر كلمة سر حسابك:على الويب: في صفحة تسجيل الدخول الرسمية، أدخل حسابك وكلمة السر

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص