1.ما هو تنصيف البيتكوين؟ إن عملية تنصيف البيتكوين هي الحدث الذي يتم فيه تقسيم مكافأة الكتلة في سلسلة كتل البيتكوين إلى النصف. وهذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها إنشاء 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوي1.ما هو تنصيف البيتكوين؟ إن عملية تنصيف البيتكوين هي الحدث الذي يتم فيه تقسيم مكافأة الكتلة في سلسلة كتل البيتكوين إلى النصف. وهذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها إنشاء 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوي
تعلم/موسوعة البلوكتشين/المفاهيم الرائجة/ما هو تنصيف البيتكوين؟

ما هو تنصيف البيتكوين؟

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#البيتكوين#أخبار السوق
Bitcoin
BTC$103,369.48-1.71%

1.ما هو تنصيف البيتكوين؟


  • إن عملية تنصيف البيتكوين هي الحدث الذي يتم فيه تقسيم مكافأة الكتلة في سلسلة كتل البيتكوين إلى النصف. وهذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها إنشاء 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوين، يتم تقسيم مكافأة الكتلة إلى النصف. يحدث هذا الحدث كل أربع سنوات تقريبًا. ومن المتوقع أن يحدث تنصيف البيتكوين الرابع في 23 أبريل 2024، مع ارتفاع كتلة يبلغ 840,000.

  • بعد كل عملية تنصيف، تنخفض مكافآت الكتلة للبيتكوين. بدءًا من المكافأة الأصلية البالغة 50 بيتكوين لكل كتلة، تبلغ مكافأة الكتلة الحالية 6.25 بيتكوين. بعد حدث التقسيم إلى النصف في عام 2024، ستنخفض مكافأة الكتلة إلى 3.125 بيتكوين. تؤدي آلية التنصيف إلى انخفاض معدل إصدار البيتكوين، مما يؤثر على سعره. تاريخيًا، ارتبطت أحداث تنصيف البيتكوين ارتباطًا وثيقًا بدورات السوق الصاعدة في سوق العملات المشفرة بالكامل.

2. تأثير تنصيف سعر البيتكوين


  • حدث أول تنصيف لعملة البيتكوين في 28 نوفمبر 2012، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ البيتكوين. واستمرت دورة التنصيف هذه حتى يوليو 2016. وقبل هذا التنصيف، كان سعر بيع البيتكوين 12 دولارًا لكل بيتكوين. ومع وصول التنصيف، انخفضت مكافآت كتلة البيتكوين من 50 بيتكوين لكل كتلة إلى 25 بيتكوين. وأثار هذا التنصيف موجة من الإثارة في السوق، مما دفع سعر البيتكوين إلى 225 دولارًا. ثم ارتفع إلى 1242 دولارًا، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها 100 ضعف.

  • كان التنصيف الثاني للبيتكوين في 10 يوليو 2016، مما يمثل اكتمال 420 ألف كتلة على بلوكتشين البيتكوين. خلال هذا الحدث، انخفضت مكافأة الكتلة للبيتكوين من 25 بيتكوين لكل كتلة إلى 12.5 بيتكوين. ومن المثير للدهشة أنه خلال العام التالي، ارتفع سعر البيتكوين من 647 دولارًا إلى 2973 دولارًا، ليشهد زيادة مذهلة بنسبة 358%.

  • كان حدث التنصيف الثالث لعملة البيتكوين في 11 مايو 2020، بعد اكتمال المجموعة الثالثة من 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوين. بعد هذا التنصيف، تم تخفيض مكافآت معدني البيتكوين إلى النصف مرة أخرى، مما أدى إلى تقليل المكافأة لكل كتلة إلى 6.25 BTC. في غضون عام من حدث التنصيف، ارتفع سعر البيتكوين من 9851 دولارًا إلى 65145 دولارًا، مما يمثل زيادة مذهلة بنحو 561%. بعد ذلك، واصل سعر البيتكوين مساره الصاعد، حيث وصل إلى ذروة عند حوالي 69000 دولار.

بالنسبة للتنصيف الرابع القادم، يراقب المستثمرون ومراقبو الصناعة هذا الحدث عن كثب لاستكشاف تأثيراته وفرصه المحتملة. اعتبارًا من 28 مارس 2024، تجاوز سعر البيتكوين 73000 دولار. إن تنصيف البيتكوين ليس حدثًا مهمًا داخل شبكة البيتكوين فحسب، حيث يؤثر على سعرها وأدائها في السوق، ولكنه يؤثر أيضًا على اتجاه تطوير صناعة العملات المشفرة بأكملها.

لمعرفة كيفية شراء البيتكوين، يمكنك الرجوع إلى المقال "شراء البيتكوين في أقل من دقيقة واحدة"، أو التحقق من سعر BTC في الوقت الفعلي على موقع MEXC الرسمي.


إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو بيتكوين رونز(Bitcoin Runes)؟

ما هو بيتكوين رونز(Bitcoin Runes)؟

بيتكوين رونز (Bitcoin Runes) ، المعروف أيضًا باسم بروتوكول رونز (Runes protocol) هو بروتوكول لإصدار توكن قابلة للاستبدال مباشرة على شبكة البيتكوين. تم اقتراح بروتوكول رونز بواسطة Casey Rodarmor، مؤسس

الأسئلة الشائعة حول عملية انقسام البيتكوين

الأسئلة الشائعة حول عملية انقسام البيتكوين

1. من هو مخترع البيتكوين؟لا يزال مخترع البيتكوين، المعروف باسم &#34;ساتوشي ناكاموتو&#34;، مجهولاً حتى يومنا هذا، مما يجعل هويته الحقيقية لغزاً. ويتكهن البعض بأن ساتوشي ناكاموتو هو فرد، بينما يقترح آخر

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص