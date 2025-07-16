ما هو تنصيف البيتكوين؟





إن عملية تنصيف البيتكوين هي الحدث الذي يتم فيه تقسيم مكافأة الكتلة في سلسلة كتل البيتكوين إلى النصف. وهذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها إنشاء 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوين، يتم تقسيم مكافأة الكتلة إلى النصف. يحدث هذا الحدث كل أربع سنوات تقريبًا. ومن المتوقع أن يحدث تنصيف البيتكوين الرابع في 23 أبريل 2024، مع ارتفاع كتلة يبلغ 840,000.





بعد كل عملية تنصيف، تنخفض مكافآت الكتلة للبيتكوين. بدءًا من المكافأة الأصلية البالغة 50 بيتكوين لكل كتلة، تبلغ مكافأة الكتلة الحالية 6.25 بيتكوين. بعد حدث التقسيم إلى النصف في عام 2024، ستنخفض مكافأة الكتلة إلى 3.125 بيتكوين. تؤدي آلية التنصيف إلى انخفاض معدل إصدار البيتكوين، مما يؤثر على سعره. تاريخيًا، ارتبطت أحداث تنصيف البيتكوين ارتباطًا وثيقًا بدورات السوق الصاعدة في سوق العملات المشفرة بالكامل.









حدث أول تنصيف لعملة البيتكوين في 28 نوفمبر 2012، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ البيتكوين. واستمرت دورة التنصيف هذه حتى يوليو 2016. وقبل هذا التنصيف، كان سعر بيع البيتكوين 12 دولارًا لكل بيتكوين. ومع وصول التنصيف، انخفضت مكافآت كتلة البيتكوين من 50 بيتكوين لكل كتلة إلى 25 بيتكوين. وأثار هذا التنصيف موجة من الإثارة في السوق، مما دفع سعر البيتكوين إلى 225 دولارًا. ثم ارتفع إلى 1242 دولارًا، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها 100 ضعف.





كان التنصيف الثاني للبيتكوين في 10 يوليو 2016، مما يمثل اكتمال 420 ألف كتلة على بلوكتشين البيتكوين. خلال هذا الحدث، انخفضت مكافأة الكتلة للبيتكوين من 25 بيتكوين لكل كتلة إلى 12.5 بيتكوين. ومن المثير للدهشة أنه خلال العام التالي، ارتفع سعر البيتكوين من 647 دولارًا إلى 2973 دولارًا، ليشهد زيادة مذهلة بنسبة 358%.





كان حدث التنصيف الثالث لعملة البيتكوين في 11 مايو 2020، بعد اكتمال المجموعة الثالثة من 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوين. بعد هذا التنصيف، تم تخفيض مكافآت معدني البيتكوين إلى النصف مرة أخرى، مما أدى إلى تقليل المكافأة لكل كتلة إلى 6.25 BTC. في غضون عام من حدث التنصيف، ارتفع سعر البيتكوين من 9851 دولارًا إلى 65145 دولارًا، مما يمثل زيادة مذهلة بنحو 561%. بعد ذلك، واصل سعر البيتكوين مساره الصاعد، حيث وصل إلى ذروة عند حوالي 69000 دولار.





بالنسبة للتنصيف الرابع القادم، يراقب المستثمرون ومراقبو الصناعة هذا الحدث عن كثب لاستكشاف تأثيراته وفرصه المحتملة. اعتبارًا من 28 مارس 2024، تجاوز سعر البيتكوين 73000 دولار. إن تنصيف البيتكوين ليس حدثًا مهمًا داخل شبكة البيتكوين فحسب، حيث يؤثر على سعرها وأدائها في السوق، ولكنه يؤثر أيضًا على اتجاه تطوير صناعة العملات المشفرة بأكملها.











