ما هو بيتكوين رونز(Bitcoin Runes)؟





بيتكوين رونز (Bitcoin Runes) ، المعروف أيضًا باسم بروتوكول رونز (Runes protocol) هو بروتوكول لإصدار توكن قابلة للاستبدال مباشرة على شبكة البيتكوين. تم اقتراح بروتوكول رونز بواسطة Casey Rodarmor، مؤسس بروتوكول Ordinals، في سبتمبر 2023. تم إطلاق بيتكوين رونز رسميًا مع حدث تقسيم بيتكوين رونز.









1.1 إنشاء التوكن وإدارتها بشكل مبسط. تستخدم رونز نموذج UTXO لإصدار التوكن وإدارتها، وتجنب مشكلة انفجار UTXO الناجم عن النقوش السابقة وتقليل مساحة السلسلة مع تحسين الكفاءة العامة.





1.2 تقليل تحميل الشبكة. من خلال تقليل البيانات المستخدمة في معاملات التوكن، تساعد رونز في تقليل ازدحام الشبكة، مما يجعل بيتكوين أكثر قابلية للتطوير وسهولة في الاستخدام.





1.3 التوافق مع شبكة Lightning تتوافق رونز بشكل طبيعي مع شبكة Lightning، مما يتيح معاملات توكن أسرع وأرخص ويفتح إمكانيات جديدة لبيتكوين DeFi.





1.4 التدمير التلقائي للتوكن الناتجة عن المعاملات الخاطئة. تتميز رونز بالتدمير التلقائي للتوكن التي تحتوي على أخطاء، مما يشجع المستخدمين على إدارة UTXOs بشكل صحيح.









2.1 النقش. عملية إنشاء Rune جديدة تُعرف بالنقش، حيث يقوم المنشئ بتحديد معايير مثل الاسم، الرمز، العرض، الهوية، الأرقام العشرية، وما إلى ذلك، وتسجيلها في مخرج OP_RETURN. يتم تخصيص إمدادات التوكن لــ UTXOs معينة، التي تُستخدم لتتبع أرصدة توكن رونز. في الكود، يمكن إعداد رونز ليتم تعدينها مسبقًا. في إنشاء المشاريع الفعلية، تختار العديد من المشاريع نموذج عدم التعدين المسبق لضمان العدالة.





2.2 التعدين. بعد النقش، يمكن تعدين رونز من خلال طرق مفتوحة أو مغلقة. يسمح التعدين المفتوح لأي شخص بتعدين رونز بعد النقش، ويمكن لأي شخص إنشاء معاملة تعدين لتعدين عدد معين من رونز الجديدة. يمكن إنشاء التوكن الجديدة فقط من خلال التعدين المغلق بعد استيفاء شروط معينة، مثل إنهاء التعدين بعد فترة زمنية محددة، مما يحد من إمداد التوكن.





2.3 النقل/المعاملة. يتم تحقيق نقل رونز من خلال ميزة Edict، التي تنقل رونز من مالك إلى آخر. باستخدام وظيفة Edict، يمكن تنفيذ نقل دفعات من رونز، أو إيردروب، أو نقل جميع رونز المصدرة إلى حساب واحد.





2.4 التدمير. يمكن شطب رونز بشكل دائم من التداول عن طريق إرسالها إلى عنوان غير قابل للصرف.













تم تقديم بروتوكول Ordinals بواسطة Casey Rodarmor في نهاية عام 2022 كبروتوكول بيتكوينNFT، والذي حقق إصدار NFTs على شبكة بيتكوين بدون عقود ذكية.





بناءً على بروتوكول Ordinals، اقترح المطور Domo معيار BRC-20، المعروف أيضًا بما نشير إليه عادةً باسم "النقوش"، لإصدار توكن قابلة للاستبدال على شبكة بيتكوين. بعد ذلك، أشعل هذا المعيار الشبكة، مما تسبب في FOMO في السوق. أدت شعبية النقوش أيضًا إلى ظهور عدد كبير من UTXOs غير المرغوب فيها، مما تسبب في ازدحام على شبكة بيتكوين، وهو ما انتقده المطورون ممثلين عن Casey Rodarmor.





في سبتمبر 2023، اقترح Casey Rodarmor بروتوكول رونز، الذي عمل على تبسيط إنشاء وإدارة التوكن، مما قلل من العبء على شبكة بيتكوين الناجم عن بروتوكول BRC-20.









يُعدّ بروتوكول رونز تحسينًا على معيار التوكنBRC-20 المستند إلى بروتوكول Ordinals، ويمكن اعتباره ترقية وتحسينًا على النقش إلى حدٍ ما.





الفرق الرئيسي بين رونز و النقش يكمن في موقع النقش. يتم نقش رونز في بيانات OP_RETURN، بينما يتم النقش في بيانات الشهود (witness data).





المقارنة Runes النقش مستند إلى UTXO نعم لا مستند إلى Ordinals لا نعم نوع التوكن قابلة للاستبدال قابلة للاستبدال بصمة على السلسلة مصغرة عالية التوافق مع شبكة Lightning نعم لا التعدين العام مدعوم مدعوم

إضافةً إلى ذلك، توضح الفروقات التالية بين الاثنين:









4.1 المحافظ:مثل العملات المشفرة التقليدية، يتطلب إدارة رونز استخدام تطبيقات محافظ محددة. تشمل التطبيقات الشائعة لذلك: Unisat، Xverse، ومحافظ Web3 التي توفرها بعض منصات التداول.





4.2 منصات إطلاق رونز:هي مواقع ويب تُستخدم لإطلاق وتوزيع مشاريع رونز والتوكن المميزة الخاصة بها.





4.3 أسواق التداول:منصات NFT مثل Magic Eden تدعم الآن تداول رونز، مما يجعل التعامل معها مألوفًا حتى للمبتدئين.





4.4 التمويل اللامركزي (DeFi):في مجال DeFi الخاص بنظام رونز، بدأت تظهر محاولات مثل الإقراض وجسور رونز (للتعامل بين الشبكات المختلفة). وجود رونز فتح الباب أمام تطوير DeFi على شبكة بيتكوين.













تعتبر رونز من بيتكوين في مراحلها المبكرة، وهي مدفوعة بشكل أساسي بالمضاربات والتداول، كما أقر مؤسس بروتوكول رونز، Casey Rodarmor.





إذا كنت ترغب في المشاركة والاستثمار في رونز، يمكنك تداولها على منصات متخصصة أو استخدام بروتوكولات الإقراض لكسب الفائدة من خلال إقراض رونز التي تمتلكها.





من المهم ملاحظة أن رونز تعتمد حاليًا بشكل كبير على حالة السوق والمشاعر العامة. بمجرد أن يتلاشى الاهتمام بالسوق، قد تصبح رونز غير سائلة وغير قابلة للتداول، مما قد يؤدي إلى خسائر استثمارية. لذلك، قبل الشروع في تداول رونز، عليك إدارة توقعاتك بشأن المخاطر بعناية.









جذب ظهور رونز اهتمامًا أكبر إلى شبكة بيتكوين وأتاح حالات استخدام جديدة. ومع أن رونز تم تقديمها مؤخرًا، فإن توسعها إلى المزيد من حالات الاستخدام أو حدوث تغييرات كبيرة في المستقبل لا يزال غير مؤكد. فيما يخص ظهور التقنيات الجديدة، يجب علينا التحلي بالصبر لمعرفة كيف ستساهم في نهاية المطاف في ازدهار النظام البيئي لشبكة بيتكوين.





إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانون أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة أخرى، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم MEXC التعليمية المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة والاستثمار بحذر. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.