سبع سنوات من التميز! الذكرى السنوية السابعة لمنصة MEXC: الكشف عن خمس مزايا رئيسية لتداول العقود الآجلة





مع استمرار سوق العملات المشفرة في التطور السريع، أصبح تداول العقود الآجلة أداةً أساسيةً للعديد من المتداولين بفضل كفاءته ومرونته. بصفتها شركةً عالميةً رائدةً في تداول العملات المشفرة، كرّست MEXC جهودها لتقديم خدمات تداول احترافية وآمنة وفعّالة للمستخدمين حول العالم منذ تأسيسها عام 2018. واحتفالاً بالذكرى السنوية السابعة لتأسيس MEXC، تُلخّص هذه المقالة المزايا الشاملة لتداول العقود الآجلة من MEXC لمساعدة المستخدمين على فهم سبب اختيارهم MEXC لتلبية احتياجاتهم التجارية بشكل أفضل.









تداول العقود الآجلة الدائمة هو شكلٌ من أشكال تداول المشتقات، يُتيح للمتداولين شراء أو بيع أصول مُحددة بسعر مُحدد مُسبقاً في المستقبل. وعلى عكس التداول الفوري، يتميز تداول العقود الآجلة بالخصائص التالية:





لا يُشترط التسليم: العقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، مما يسمح بالاحتفاظ بالصفقات لأجل غير مُسمى.

التداول ثنائي الاتجاه: يُمكن للمتداولين فتح صفقات طويلة أو قصيرة، مما يُتيح لهم فرصاً للربح سواءً ارتفع السوق أو انخفض. آلية سعر التمويل: تضمن هذه الآلية بقاء سعر العقود الآجلة متوافقًا مع سعر السوق الفوري.

التحوط من المخاطر: يمكن استخدام تداول العقود الآجلة للتحوط من مخاطر السوق الفوري وحماية محافظ الاستثمار.













في تداول العملات المشفرة، تُعد رسوم المعاملات عاملاً حاسمًا يؤثر على ربحية المتداولين. تقدم MEXC أقل رسوم تداول في هذا المجال، مما يمنح المتداولين ميزة تكلفة كبيرة:





رسوم تداول العقود الآجلة الدائمة: تبلغ رسوم المُنشئ 0.01%، بينما تبلغ رسوم المُتلقي 0.04% فقط (مع اختلافات إقليمية طفيفة؛ لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة جدول رسوم MEXC ).





يمكن للمستخدمين إيداع توكن MX في محفظة العقود الآجلة الخاصة بهم للحصول على خصم 20% على الرسوم.





مقارنةً بالمنصات الأخرى، يُمكن لهيكل رسوم MEXC أن يوفر على المتداولين ذوي التداولات عالية التردد تكاليف باهظة.





تتيح بيئة التداول منخفضة التكلفة هذه للمتداولين تنفيذ استراتيجياتهم بمرونة أكبر، وبالنسبة للمتداولين ذوي التردد العالي، تُترجم ميزة الرسوم مباشرةً إلى ربحية أكبر.









يتميز تداول عقود MEXC الآجلة بسيولة وعمق سوقي رائدين في هذا المجال:





وفقًا لتقارير من TokenInsight وSimplicity Group، يتجاوز عمق سوق عقود MEXC الآجلة 100 مليون دولار أمريكي عند مستويي 0.05% و0.1%، محافظًا على مكانته الرائدة في هذا المجال.

تضمن قاعدة المستخدمين الكبيرة التي تزيد عن 36 مليون مستخدم تنفيذًا سلسًا للمعاملات، حتى في ظل ظروف السوق القاسية.

تعني السيولة العالية انزلاقًا أقل وتنفيذًا أسرع، وهو أمر بالغ الأهمية للمعاملات الكبيرة.





لا تقلل السيولة عالية الجودة من مخاطر التداول فحسب، بل توفر أيضًا للمستخدمين تجربة تداول سلسة، وهو أساس أساسي لقدرة MEXC على دعم تداول رافعة مالية تصل إلى 400x.









يعتمد نظام تداول MEXC على بنية متعددة الطبقات والمجموعات، مع تقنيات أمان عالية المستوى تُضاهي البنوك:





يُمكن لمحرك التداول عالي الأداء معالجة ما يصل إلى ١.٤ مليون معاملة في الثانية، مما يضمن سرعة تنفيذ الأوامر.





تُوفر إجراءات الأمان الشاملة، بما في ذلك معرفة العميل (KYC)، والمصادقة الثنائية، وتوكن مكافحة التصيد الاحتيالي، حمايةً كاملةً لأصول المستخدم.





تُستضاف الخوادم بشكل مستقل عبر دول متعددة لضمان استقرار النظام وأمانه.





حافظت MEXC على سجلٍّ خالٍ من أي حوادث أمنية كبيرة منذ إنشائها.





يوفر تركيز MEXC القوي على الأمان للمستخدمين بيئة تداول موثوقة، مما يُتيح للمتداولين التركيز على تحليل السوق وتنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم.









يوفر تداول العقود الآجلة من MEXC ميزات مرنة للغاية لتلبية احتياجات مختلف المتداولين:





يدعم تعديلات الرافعة المالية من 1x إلى 400x، حيث توفر عقود USDT-M الآجلة رافعة مالية تصل إلى 400x، وتقدم عقود Coin-M الآجلة رافعة مالية تصل إلى 200x.





تتوفر أنواع متعددة من الأوامر، بما في ذلك طلبات الحد، وطلبات السوق، وطلبات التشغيل، وطلبات الإيقاف المتحرك، وطلبات ما بعد البيع فقط، لتلبية مختلف سيناريوهات التداول.





يُمكّن وضع التحوط المستخدمين من الاحتفاظ بكلا الصفقتين على نفس العقد مع رافعة مالية مستقلة لكل اتجاه.





تتيح هذه المرونة للمتداولين تعديل استراتيجياتهم بسرعة بناءً على تغيرات السوق، مما يجعلها مناسبة للمتداولين المحافظين والمغامرين على حد سواء.









تقدم عقود MEXC الآجلة مجموعة متنوعة من العملات المشفرة:





تشمل USDT-M، وMetaverse، وLayer-2، وNFT، وMeme، وتوكن DeFi، وغيرها.





تتيح القائمة السريعة للتوكن الجديدة للمستخدمين المشاركة في تداول العقود الآجلة للتوكن الناشئة في أقرب فرصة.





مجموعة كاملة من عقود العقود الآجلة لتلبية احتياجات مختلف المتداولين.





تتيح المجموعة المتنوعة من العملات المشفرة للمتداولين تلبية جميع احتياجاتهم من تداول العقود الآجلة على منصة واحدة، مما يُحسّن كفاءة التداول بشكل كبير.













تقدم MEXC نظامين رئيسيين لتداول العقود الدائمة:





- العقود الآجلة ذات هامش USDT: تُسعّر هذه العقود وتُسوّى بعملة USDT، وهي مناسبة للمتداولين الذين يُفضّلون حساب العوائد باستخدام العملات المستقرة.

- العقود الآجلة ذات هامش العملات: تستخدم هذه العقود عملة رقمية مُحدّدة كضمان ولحساب الربح والخسارة، مما يجعلها أكثر ملاءمةً للمتداولين المحترفين.









- وضع الاتجاه الواحد ووضع التحوّط: يُمكن للمتداولين اختيار اتجاه واحد أو الاحتفاظ بصفقات طويلة وقصيرة في آنٍ واحد بناءً على استراتيجية تداولهم.

- الهامش المعزول والهامش المتقاطع: يحدّ الهامش المعزول من الخسارة المحتملة للصفقة المُحدّدة، بينما يُتيح الهامش المتبادل استخدامًا أكثر مرونة لرأس المال في جميع الصفقات.





هذه الأوضاع المرنة للتداول تجعل MEXC مُتكيفًا مع تفضيلات المخاطرة واستراتيجيات التداول لمختلف المتداولين.









يُقدّر المتداولون ذوو الخبرة الجوانب التالية بشكل خاص:





- أدوات تداول احترافية: تُقدّم MEXC مجموعة واسعة من أدوات ومؤشرات التحليل الفني، مما يدعم تطوير استراتيجيات تداول مُعقدة.

- آليات إدارة المخاطر: تمتلك MEXC آلية تصفية شاملة ونظامًا شاملًا للتحكم في المخاطر، مما يُساعد المتداولين على إدارة المخاطر بفعالية.

- خدمات رائدة في هذا المجال: دعم فني احترافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في أي مشاكل قد تنشأ أثناء التداول.









احتفالًا بالذكرى السنوية السابعة لـ MEXC، تُطلق المنصة سلسلة أحداث "الذكري السنويه الـ 7 لمنصة MEXC":





- مدة الحدث: 13 أبريل 2025، الساعة 16:00 (UTC) - 4 مايو 2025، الساعة 15:59 (UTC)

- مكافآت سخية: تشمل مكافآت لتصنيف الفريق في معدل PNL، ولوحة متصدري حجم التداول الفردي، وجوائز أخرى مُتعددة.





- قواعد المشاركة: يمكن للمستخدمين الذين لديهم رصيد في محفظة العقود الآجلة لا يقل عن 100 USDT التسجيل للمشاركة. يُضفي وضع الفريق متعةً على تجربة التداول.





من خلال المشاركة في هذه الأحداث، لا يقتصر الأمر على تجربة مزايا تداول العقود الآجلة من MEXC فحسب، بل تتاح لهم أيضًا فرصة ربح مكافآت سخية.









أصبح تداول العقود الآجلة من MEXC، بفضل رسومه المنخفضة، وسيولته الممتازة، ونظامه الآمن والمستقر، وقواعده المرنة، ومجموعة العملات المشفرة الواسعة، المنصة المفضلة لملايين المتداولين حول العالم. بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لـ MEXC، ستواصل المنصة تحسين تجربة تداول العقود الآجلة، موفرةً للمستخدمين خدمات تداول أكثر احترافية وأمانًا وكفاءة.





انضموا إلى احتفال MEXC بالذكرى السنوية السابعة ، واستمتعوا بجميع مزايا تداول العقود الآجلة، وابدأوا فصلًا جديدًا في عالم تداول العملات المشفرة.



