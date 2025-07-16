1. من هو مخترع البيتكوين؟ لا يزال مخترع البيتكوين، المعروف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، مجهولاً حتى يومنا هذا، مما يجعل هويته الحقيقية لغزاً. ويتكهن البعض بأن ساتوشي ناكاموتو هو فرد، بينما يقترح آخرون أنه 1. من هو مخترع البيتكوين؟ لا يزال مخترع البيتكوين، المعروف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، مجهولاً حتى يومنا هذا، مما يجعل هويته الحقيقية لغزاً. ويتكهن البعض بأن ساتوشي ناكاموتو هو فرد، بينما يقترح آخرون أنه
الأسئلة الشائعة حول عملية انقسام البيتكوين

1. من هو مخترع البيتكوين؟

لا يزال مخترع البيتكوين، المعروف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، مجهولاً حتى يومنا هذا، مما يجعل هويته الحقيقية لغزاً. ويتكهن البعض بأن ساتوشي ناكاموتو هو فرد، بينما يقترح آخرون أنه قد يكون منظمة. وبعد أن نشر ساتوشي ناكاموتو رسالته الأخيرة على المنتدى في 12 ديسمبر 2010، اختفى دون أن يترك أثراً.

2. من يتحكم في إصدار البيتكوين؟

  لا يمكن لأي فرد أو منظمة التحكم في إصدار البيتكوين، بل يتم ذلك وفقًا لقواعد رمزية محددة مسبقًا.

3. ما هي عملية انقسام البيتكوين؟

يستخدم معدنون البيتكوين خوارزميات هاش للبحث عن أرقام عشوائية. ويحصل أول من يجد هذا الرقم العشوائي على مكافأة من البيتكوين، في عملية تعرف باسم التعدين. ومع مرور الوقت، يصبح إنشاء البيتكوين الجديد أكثر صعوبة. وبالتالي، عند إنشاء البيتكوين، حدد ساتوشي ناكاموتو العرض الإجمالي عند 21 مليون عملة ونفذ نموذجًا انكماشيًا لتنظيم توفرها، بما في ذلك أحداث انقسامها كل أربع سنوات تقريبًا.

لقد خضعت عملة البيتكوين لثلاثة أحداث انقسام في تاريخها، مما أدى إلى تقليص مكافآت الكتلة من 50 عملة في البداية لكل كتلة إلى 6.25 عملة حاليًا لكل كتلة. يقترب البيتكوين من حدثه الرابع للانقسام، والذي سيقلل مكافآت الكتلة إلى 3.125 عملة لكل كتلة.

4. لماذا تكون فترات "الانقسام" هذه أقل من 4 سنوات؟

وفقًا لقواعد البيتكوين، يتم انقسام مكافأة الكتلة كل 210000 كتلة. ويبلغ الوقت المستهدف لتعدين كل كتلة حوالي 10 دقائق، ولكن هذا قد يختلف. تستغرق بعض الكتل أكثر أو أقل من 10 دقائق للتعدين، وقد يتغير ذلك عند حدوث عملية الانقسام التالية. مفهوم "الانقسام كل 4 سنوات" نظري ويمكن أن يتغير بناءً على وقت التعدين. ومن المتوقع أن يتم الانقسام التالي في أبريل 2024.

5. ماذا سيحدث أثناء انقسام البيتكوين؟

عندما يخضع البيتكوين للانقسام، يتم انقسام المكافأة على تعدين الكتل الجديدة. وهذا يقلل من معدل تعدين البيتكوين الجديد، مما يؤثر بشكل مباشر على سرعة تداول البيتكوين الجديد الذي يدخل السوق. يحدث حدث الانقسام كل أربع سنوات تقريبًا وهو جزء من آلية التحكم في العرض في البيتكوين.

6. أوقات انقسام البيتكوين التاريخية

النسبة المتبقية من البيتكوين غير المستعدن
مكافأة الكتلة بعد الانقسام
انقسام ارتفاع الكتلة
الوقت

50%
25
210,000
11/28/2012
الانقسام الأول
25%
12.5
420,000
07/09/2016
الانقسام الثاني
12.5%
6.25
630,000
05/11/2020/
الانقسام الثالث
6.3%
3.125
840,000
04/?/2024/
الانقسام الرابع

7. هل سيؤثر انقسام البيتكوين علي سعره؟

نظرًا لأن العرض الإجمالي المحدود من عملة البيتكوين يقتصر على 21 مليون عملة، فإن آلية الانقسام تقلل من تدفق عملات البيتكوين الجديدة، مما يجعل البيتكوين أكثر ندرة. تشير ندرة البيتكوين، جنبًا إلى جنب مع البيانات التاريخية التي تُظهر زيادات الأسعار خلال أحداث انقسام البيتكوين السابقة، إلى أن حدث الانقسام قد يؤدي إلى مزيد من الحركة الصعودية في سعر البيتكوين.

8. هل سيؤثر انقسام البيتكوين علي سرعة المعاملات؟

لا. تعتمد سرعة معاملات البيتكوين بشكل أساسي على حجم الكتلة وازدحام الشبكة. ولن يكون لخفض سرعة إنتاج البيتكوين الجديدة تأثير مباشر على سرعة المعاملات.

9. هل سيؤثر انقسام البيتكوين على العملات البديلة؟

إن حدث انقسام البيتكوين سوف يلفت الانتباه إلى سوق الكريبتو، بما في ذلك العملات البديلة. وقد يصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانات نمو التوكن الأخرى. وقد يؤدي هذا الحماس إلى زيادة الاستثمار في العملات البديلة، وبالتالي رفع أسعارها. بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض مكافأة التعدين للبيتكوين، قد يتحول بعض المعدنين إلى تعدين العملات البديلة ذات المكافآت الأعلى.

10. ماذا سيحدث عندما لا يكون هناك المزيد من البيتكوين للتعدين؟

بحلول عام 2140، سيتم الإنتهاء من تعدين جميع البيتكوين، ولن يكون هناك أي زيادة أخرى في المعروض من البيتكوين. في ذلك الوقت، قد يرتفع سعر البيتكوين بشكل أكبر، ولن يتلقى عمال التعدين مكافآت التعدين، بل سيكسبون فقط عائدات رسوم المعاملات من معاملات المستخدمين.


