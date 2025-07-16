الأسئلة الشائعة حول عملية انقسام البيتكوين

النسبة المتبقية من البيتكوين غير المستعدن
مكافأة الكتلة بعد الانقسام
انقسام ارتفاع الكتلة
الوقت
50%
25
210,000
11/28/2012
الانقسام الأول
25%
12.5
420,000
07/09/2016
الانقسام الثاني
12.5%
6.25
630,000
05/11/2020/
الانقسام الثالث
6.3%
3.125
840,000
04/?/2024/
الانقسام الرابع
بيتكوين رونز (Bitcoin Runes) ، المعروف أيضًا باسم بروتوكول رونز (Runes protocol) هو بروتوكول لإصدار توكن قابلة للاستبدال مباشرة على شبكة البيتكوين. تم اقتراح بروتوكول رونز بواسطة Casey Rodarmor، مؤسس
1.ما هو تنصيف البيتكوين؟إن عملية تنصيف البيتكوين هي الحدث الذي يتم فيه تقسيم مكافأة الكتلة في سلسلة كتل البيتكوين إلى النصف. وهذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها إنشاء 210,000 كتلة على سلسلة كتل البيتكوين
مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،
في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي