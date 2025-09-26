ما هو طلب تغطية الهامش؟ دليل سريع لآلية رئيسية لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة

يُعد فهم آلية طلب تغطية الهامش درسًا أساسيًا لكل متداول في العقود الآجلة، من المبتدئين إلى الخبراء. طلب تغطية الهامش ليس مجرد متطلب سلبي تفرضه المنصة، بل هو أيضًا إشارة تحذيرية هامة من المخاطر. فهو يُنبه المتداولين إلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية أصولهم ومراكزهم.





يشير طلب تغطية الهامش إلى حالة في تداول العقود الآجلة حيث تتسبب تحركات السوق غير المواتية في انخفاض هامش الصفقة إلى ما دون المستوى المطلوب. في هذه الحالة، يجب على المتداول ضخ أموال إضافية للحفاظ على الصفقة وتجنب التصفية





يهدف طلب تغطية الهامش إلى ضمان امتلاك المتداول أموالًا كافية لتغطية الخسائر المحتملة ومنع تصفية الصفقة. ببساطة، يُعد طلب تغطية الهامش خط الدفاع الأخير لحماية الصفقة.





عقود USDT الآجلة الهامشية (خطية):

كل مبلغ طلب هامش تلقائي = متوسط سعر الدخول × الحجم × كمية الصفقة × معدل هامش الصيانة

عقود Coin الآجلة الهامشية (معكوسة):

كل مبلغ طلب هامش تلقائي = الحجم × كمية الصفقة × معدل هامش الصيانة / متوسط سعر الدخول









يفتح متداول صفقة شراء بقيمة 5,000 عقد (العقد = 0.0001 BTC) على عقد BTCUSDT الآجل الدائم بسعر دخول 18,000 USDT، باستخدام رافعة مالية 10x. معدل هامش الصيانة الحالي لهذا الصفقة هو 0.4%. سعر التصفية المقدر للصفقة هو 16,270.96 USDT. يتبقى لدى المتداول 50 USDT كهامش متاح.





عندما ينخفض السعر العادل إلى 16,270.96 USDT، وهو سعر التصفية، يتم تفعيل آلية طلب الهامش التلقائي لمنع تصفية الصفقة.





وفقًا للصيغة، يكون مبلغ طلب الهامش كما يلي:





مبلغ طلب الهامش التلقائي = متوسط سعر الدخول × الحجم × كمية المركز × معدل هامش الصيانة

= 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT





بعد تطبيق هذا الهامش الإضافي، يُعاد حساب سعر التصفية الجديد:





هامش الصيانة = كمية الصفقة × الحجم × متوسط سعر الدخول × معدل هامش الصيانة

= 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT





الهامش الأولي = متوسط سعر الدخول × الاستمرارية الحجم × الحجم / الرافعة المالية

= 18,000 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT





سعر التصفية = (هامش الصيانة - الهامش الأولي + متوسط سعر الدخول × كمية الصفقة × الحجم) / (كمية الصفقة × الحجم)

= (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) / (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT









يساعد هذا التعديل المتداول على تجنب التصفية الفورية. تجدر الإشارة إلى أن الرسوم والعوامل الأخرى غير مشمولة في هذه العملية الحسابية، لذا قد تختلف الأرقام الفعلية.





إذا استمر سعر BTCUSDT في الانخفاض ووصل إلى سعر التصفية الجديد البالغ 16,200 USDT، فسيتم تفعيل طلب الهامش التلقائي مرة أخرى. مع ذلك، في هذه الحالة، يُمكن إضافة الهامش المتاح المتبقي (14 USDT) فقط، وسيتم إعادة حساب سعر تصفية تقديري جديد.





ستتلقى إشعار طلب الهامش عندما ينخفض رصيد حسابك عن مستوى هامش الصيانة المطلوب. من أكثر الأسباب شيوعًا لظهور إشعار طلب الهامش ما يلي:





3.1 تقلبات السوق: نظرًا لأن الأسواق غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها، فقد تتسبب تقلبات الأسعار في انكماش رصيد حسابك وانخفاضه عن مستوى هامش الصيانة المطلوب. في مثل هذه الحالات، سيتم إصدار إشعار طلب الهامش.





3.2 قرارات التداول غير المواتية: عندما تنحرف قرارات التداول عن ظروف السوق الفعلية، قد يصبح حساب الهامش بحاجة إلى أموال إضافية. هذا الخطر واضح بشكل خاص للمتداولين الأقل خبرة الذين قد يفتقرون إلى استراتيجية تداول منظمة، ويصبحون، سعيًا وراء مكاسب سريعة، أكثر عرضة لاتخاذ قرارات عاطفية. يمكن أن تزيد هذه العوامل بشكل كبير من احتمالية ظهور إشعار طلب هامش.





3.3 الرافعة المالية المفرطة: إن رفع الرافعة المالية بشكل مفرط لا يترك مجالًا كبيرًا لتقلبات الأسعار. حتى تحركات السوق الطفيفة يمكن أن تُسبب خسائر فادحة لحسابك، مما يزيد من خطر طلب هامش.





3.4 ضعف إدارة المخاطر: إن عدم تطبيق تدابير إدارة المخاطر، مثل عدم وضع طلبات وقف الخسارة، يمكن أن يزيد من احتمالية ظهور طلب هامش.





الغرض من إشعار طلب هامش هو تنبيهك بحالة أصول حسابك، حتى تتمكن من إضافة هامش إضافي على الفور لتلبية المتطلبات والحفاظ على نشاط صفقتك.





4.1 مراقبة رصيد الحساب: تحقق بانتظام من رصيد حساب التداول ومستويات الهامش. تابع عن كثب تقلبات السوق وقيمة صفقاتك، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الفورية

اتخذ الإجراء اللازم عند الضرورة.





4.2 ضبط التنبيهات والإشعارات: فعّل ميزات التنبيهات والإشعارات على منصة التداول لتلقي تذكيرات فورية عند اقتراب رصيد حسابك من مستوى هامش الصيانة أو انخفاضه عنه. في بورصة MEXC، يمكنك ضبط هذه التنبيهات من قسم التفضيلات. بمجرد تفعيلها، سيتم إرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، أو رسائل التطبيق، أو إشعارات الدفع الفوري.









4.3 إضافة أموال إضافية: إذا تلقيت إشعارًا بتغطية هامش، فيجب عليك إيداع أموال إضافية في حساب تداول العقود الآجلة الخاص بك فورًا.





4.4 تعديل الصفقات أو الرافعة المالية: إذا لم تتمكن من إضافة أموال فورًا، يمكنك التفكير في تعديل مراكزك أو خفض الرافعة المالية. يؤدي تقليل حجم المركز أو الرافعة المالية إلى تقليل متطلبات الهامش، مما يساعدك على تجنب تغطية هامش. قد يشمل ذلك إغلاق الصفقات جزئيًا أو مراجعة خطة التداول الخاصة بك.





4.5 استراتيجيات إدارة المخاطر: من الضروري وضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر والالتزام بها. تشمل هذه الممارسات وضع طلبات إيقاف الخسارة، وتخصيص الأموال بحكمة، وتجنب الإفراط في التداول. تساعد هذه الممارسات على تقليل الخسائر المحتملة وتقليل احتمالية تفعيل طلب تغطية الهامش.





يرى العديد من المتداولين طلب تغطية الهامش حدثًا سلبيًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى فوائد إيجابية مهمة:





- تمديد مدة الصفقة: يوفر حماية إضافية خلال ظروف السوق المعاكسة، مما يساعد على تجنب التصفية المبكرة.

- منع الخروج القسري: يمنح المتداولين فرصة انتظار انتعاش محتمل في السوق، مما يحافظ على إمكانية تحقيق الربح.

- تحسين كفاءة رأس المال: يسمح بإدارة أكثر مرونة للصفقات وتخصيص أكثر كفاءة للهامش.

- تعزيز الوعي بالمخاطر: يقدم تذكيرًا واضحًا بمخاطر رأس المال، مما يشجع المتداولين على تطوير عادات سليمة لإدارة المخاطر.





بمعنى آخر، يُمكن اعتبار طلب تغطية الهامش بمثابة فرصة أخيرة من السوق لحماية صفقاتك.









6.1. احرص على وجود رأس مال كافٍ: قبل الدخول في الصفقات، تأكد من وجود رأس مال كافٍ لتلبية متطلبات الهامش. تجنب استثمار معظم رأس مالك في الهامش، واحتفظ بغطاء احتياطي للتعامل مع تقلبات السوق.





6.2. تحديد الرافعة المالية المناسبة: اضبط مستويات الرافعة المالية بحكمة وتجنب الإفراط في استخدامها. فالرافعة المالية العالية تزيد من مخاطر الصفقة وتُسهّل تفعيل طلبات تغطية الهامش.





6.3. تطبيق إدارة صارمة للمخاطر: طوّر واتبع استراتيجية منضبطة لإدارة المخاطر. استخدم طلبات وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، وخصص الأموال بناءً على قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر.





6.4. تجنب الإفراط في التداول: تجنب الإفراط في التداول أو اتخاذ قرارات متهورة. فالإفراط في التداول يزيد من احتمالية طلبات تغطية الهامش. حافظ على هدوئك وعقلانيتك، والتزم بخطة التداول الخاصة بك.





6.5 راقب وعدّل صفقاتك فورًا: راقب بانتظام ظروف السوق وصفقاتك المفتوحة. إذا أدت تقلبات السوق إلى خسائر، فخفّض حجم صفقتك فورًا أو فكّر في استراتيجيات تحوّط مناسبة لإدارة المخاطر.









تُعد طلبات تغطية الهامش جزءًا أساسيًا من نظام إدارة مخاطر تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC. فهي ليست عقوبة، بل فرصة أخيرة للمتداولين لإدارة المخاطر بفعالية وتجنب أسوأ النتائج، وهي التصفية. ينبغي على كل متداول في العقود الآجلة أن يحرص على مراقبة نسبة هامشه وفهم علاقتها بمعدل هامش الصيانة بشكل واضح. بدلًا من الانتظار حتى ظهور طلب تغطية الهامش عند حافة التصفية، من الأفضل بكثير وضع استراتيجيات رافعة مالية ووقف خسارة مناسبة في بداية التداول. في النهاية، لا يقتصر التداول الناجح على اغتنام فرص الربح فحسب، بل يشمل أيضًا الإدارة الفعالة للخسائر المحتملة والحد منها.





