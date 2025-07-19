ما هي العقود الآجلة الدائمة؟ دليل شامل لكيفية عملها ومبادئها

ETH. في عالم تداول العملات المشفرة سريع الخطى، أصبحت العقود الآجلة الدائمة أداةً أساسيةً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط من المخاطر أو زيادة العوائد. مقارنةً بالتداول الفوري التقليدي، تتميز العقود الآجلة الدائمة بمزايا عديدة: عدم وجود تاريخ انتهاء صلاحية، وتداول ثنائي الاتجاه، ودعم رافعة مالية عالية. هذه الميزات جعلتها عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التداول الاحترافية للأصول الرئيسية مثل BTC





سواء كنت تهدف إلى البيع على المكشوف في السوق، أو ركوب الاتجاهات طويلة الأجل، أو بناء نماذج تداول منهجية، فإن فهم كيفية عمل العقود الآجلة الدائمة، بما في ذلك آليات مثل حسابات معدل التمويل، أمر ضروري لتحقيق الربحية الثابتة.





ستقدم هذه المقالة نظرة عامة شاملة على:





تعريف العقود الآجلة الدائمة واختلافها عن العقود الآجلة التقليدية،

التصميم الأساسي لآلية تداول العقود الآجلة في MEXC،

كيفية حساب معدلات التمويل وأهميتها العملية،

كيفية صياغة استراتيجيات فعّالة في ظروف السوق المختلفة،

أسئلة شائعة للمبتدئين ونصائح لإدارة المخاطر.









العقود الآجلة الدائمة هي نوع من أدوات التداول المشتقة التي تسمح للمستخدمين بالبيع أو الشراء على الأصول الأساسية، مثل BTC أو ETH، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصل نفسه فعليًا.









الخصائص العقود الآجلة الدائمة العقود الآجلة التقليدية تاريخ انتهاء الصلاحية لا يوجد نعم (على سبيل المثال، التسوية ربع السنوية) تثبيت الأسعار آلية معدل التمويل التقارب الطبيعي عند انتهاء الصلاحية قيود الإغلاق يمكن إغلاق الصفقات في أي وقت، مما يدعم الاحتفاظ بها على المدى الطويل التسوية التلقائية أو الإغلاق القسري عند انتهاء الصلاحية حالات الاستخدام النموذجية التداول عالي التردد، التحوط القصير، التحكيم المضاربة والتحوط وإدارة المخاطر المؤسسية





الطبيعة الدائمة لهذه العقود تجعل أسلوب تداولها أكثر تشابهًا مع تداول السوق الفورية ، مع الاستمرار في تقديم الرافعة المالية والقدرة على الشراء والبيع على المكشوف، وهي الميزات التي جعلتها تحظى بشعبية بين المتداولين المؤسسيين والتجزئة.













بخلاف العقود الآجلة التقليدية، لا يوجد تاريخ تسوية ثابت للعقود الآجلة الدائمة. يتيح هذا للمتداولين الاحتفاظ بصفقاتهم لأي مدة يرغبون بها، مع التكيف مع ظروف السوق واستراتيجياتهم الشخصية. ومن خلال إزالة قيود الإغلاق القسري عند انتهاء الصلاحية، توفر العقود الآجلة الدائمة مرونة واستمرارية أكبر في تطبيق استراتيجيات التداول.









عادةً ما تستخدم العقود الآجلة الدائمة السعر العادل، وليس آخر سعر تداول، لحساب الأرباح والخسائر غير المحققة. هذا يُساعد على منع التلاعب بالأسعار وتجنب التصفية غير الضرورية.





السعر العادل: مؤشر مرجح مُشتق من أسعار الأصول الفورية في بورصات متعددة. ويعكس القيمة السوقية العادلة.





مثال: إذا كانت أسعار BTC الفورية عبر عدة بورصات هي 30,000 و30,100 و29,950 USDT، فإن النظام يحسب متوسطًا مرجحًا يبلغ 30,017 USDT باعتباره السعر العادل.





معدل PNL غير المحقق: الربح أو الخسارة الحالية للصفقة المفتوحة، والتي يتم حسابها باستخدام السعر العادل.





مثال: إذا فتحت 1 صفقة عقود آجلة طويلة من ETH عند 3000 USDT وكان السعر العادل الحالي هو 3500 USDT، فإن ربحك غير المحقق هو (3500 - 3000) × 1 = 500 USDT.





التصفية: إذا أدت الخسائر إلى خفض هامش حسابك إلى ما دون متطلبات الصيانة، فسوف يقوم النظام تلقائيًا بتصفية صفقتك لمنع الرصيد السلبي.





على سبيل المثال: إذا كان رصيد الهامش الخاص بك 200 USDT فقط ووصلت خسارتك إلى 300 USDT، فسوف يقوم النظام بتفعيل التصفية لتجنب المزيد من المخاطر.









لمنع انحراف سعر العقود الدائمة بشكل كبير عن السوق الفورية، تم استحداث آلية لسعر التمويل . يضمن هذا النظام اتساق الأسعار من خلال تحفيز صفقات البيع والشراء على تحقيق التوازن من خلال دفعات دورية.









معدل تمويل إيجابي: الصفقات الطويلة تدفع الصفقات القصيرة

معدل تمويل سلبي: الصفقات القصيرة تدفع الصفقات الطويلة

وتيرة التسوية: كل 8 ساعات

ملاحظة: لا تُحصّل البورصات رسوم تمويل، بل تُسوّى مباشرةً بين المتداولين.





مثال:





افترض أن معدل التمويل هو +0.01% وأنك تحتفظ بصفقة طويلة بقيمة 1,000 USDT:





في فترة التمويل التالية، ستدفع 0.1 USDT لحاملي العقود القصيرة (1,000 × 0.01%).

في حال إغلاق صفقتك قبل وقت التمويل، لن تُفرض عليك أي رسوم.









إن الاحتفاظ بصفقات قصيرة خلال معدلات تمويل إيجابية قد يُولّد دخلاً تمويلياً.

يجب اعتبار رسوم التمويل تكلفةً عند الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة.

بالنسبة لاستراتيجيات التداول عالية التردد أو قصيرة الأجل، تكون رسوم التمويل ضئيلةً عموماً.









تقدم MEXC مجموعة واسعة من منتجات العقود الآجلة، تغطي العملات المشفرة السائدة والتوكن الجديد الرائجة، وتدعم عقود USDT-M وCoin-M الآجلة. توفر المنصة تجربة تداول مستقرة وفعّالة، مدعومة بانزلاق منخفض، وسيولة عالية، وتنفيذ فوري. وهي مزودة بمجموعة كاملة من الأدوات الاحترافية، بما في ذلك جني الأرباح/إيقاف الخسارة ، وإيقاف الخسارة المتحرك، وبيان العقود الآجلة، وتحليل رسوم التمويل، وجميعها مصممة لمساعدة المستخدمين على إدارة المخاطر وتحليل الأرباح والخسائر بفعالية. يُعد تداول العقود الآجلة مناسبًا للمستخدمين الذين يتمتعون بمستوى معين من فهم السوق وتحمل المخاطر، وخاصةً أولئك الذين يستخدمون استراتيجيات قصيرة الأجل، أو تعتمد على الأحداث، أو تعتمد على الاتجاهات.





الجانب المميز الوصف خيارات الرافعة المالية المرنة يدعم الرافعة المالية المنخفضة والعالية، مما يسمح للمستخدمين بتعديل التعرض للمخاطر بحرية دعم التوكن المتنوع يوفر أكثر من 1200 زوج تداول بما في ذلك BTC وETH وSOL وDOGE والمزيد محرك مطابقة فائق السرعة يمكن لمحرك MEXC معالجة ملايين الطلبات في الثانية، مما يضمن تداولًا سلسًا عالي التردد إدارة المخاطر القوية يتضمن التصفية الجزئية وتنبيهات التصفية والحماية التلقائية من تخفيض الرافعة المالية الموارد التعليمية الشاملة يوفر دروسًا للمبتدئين، والتداول التجريبي، ودعم أدوات الاستراتيجية









سواء كنت متداولًا محترفًا أو تتطلع إلى الانتقال من التداول الفوري إلى التداول في العقود الآجلة، فإن MEXC تقدم الدعم الشامل.













باعتبارها أداة مشتقة مرنة، يمكن للعقود الآجلة الدائمة أن تخدم مجموعة متنوعة من أهداف وأساليب التداول. للتعامل بفعالية مع التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة، من الضروري فهم كيفية تطبيق الاستراتيجية الصحيحة في ظل ظروف السوق المختلفة. فيما يلي مناهج تداول موصى بها ونصائح تشغيلية تتوافق مع أهداف التداول الشائعة.





هدف التداول الاستراتيجية الموصى بها نصائح تداول العقود الآجلة اتجاه صعودي صفقة طويلة، احتفاظ استخدم هامشًا معزولًا مع رافعة مالية مناسبة، وحدد جني الأرباح/إيقاف الخسارة بناءً على مؤشر MACD ومستويات الدعم. راقب معدلات التمويل للصفقات طويلة الأجل. سوق هبوطي صفقة قصيرة ادخل بسرعة للاستفادة من الانخفاضات. استخدم تحليلات الشموع اليابانية أو إشارات تقاطع المتوسط المتحرك. تابع عن كثب تغيرات أسعار التمويل لإدارة التكاليف. التحكيم عالي التردد استغلال فجوات الأسعار البسيطة واختلالات السيولة ضع طلبات الحد الأقصى في وضع التحوط باستخدام استراتيجيات منخفضة الكمون. حسّن أسعار الطلبات بدقة، وهو الخيار الأمثل للمتداولين ذوي التردد العالي المتقدمين. تحكّم في الانزلاق السعري والتعرض للرسوم. السوق المحددة النطاق تداول T+0 (شراء منخفض، بيع مرتفع) أدخل واخرج من صفقات التداول بالقرب من مستويات الدعم/المقاومة على دفعات. استخدم حجم التداول ومؤشرات بولينغر لتحسين دقة الدخول. تداول التأرجح اتباع الاتجاه، الدخول المتدرج اتبع اتجاهات الأربع ساعات أو اليومية. استخدم مؤشرات EMA لتحديد نقاط الدخول. طبّق استراتيجيات التدرج الطبقي وجني الأرباح المتتالية.





ملاحظة: يُنصح بتحليل اتجاهات السوق باستخدام مجموعة من المؤشرات الفنية الأساسية، مثل مؤشر MACD، و يُنصح بتحليل اتجاهات السوق باستخدام مجموعة من المؤشرات الفنية الأساسية، مثل مؤشر MACD، و أنماط الشموع اليابانية ، وحجم التداول. يُحسّن التحقق المتبادل من صحة مؤشرات متعددة دقة اتخاذ القرارات، ويُقلل من خطر سوء التقدير الناتج عن الاعتماد على إشارة واحدة. كما ينبغي تعديل الاستراتيجيات بمرونة لتتلاءم مع ديناميكيات السوق اللحظية، لضمان تنفيذ أكثر مرونةً وتكيفًا.









بفضل آلياتها المرنة وخيارات الرافعة المالية، أصبحت العقود الآجلة الدائمة أداة تداول رئيسية للعديد من مستثمري العملات المشفرة. لتحقيق أقصى استفادة من فرص السوق، من الضروري فهم الخطوات الأساسية. إليك كيفية البدء بسرعة في تداول العقود الآجلة الدائمة على MEXC





في ثلاث خطوات فقط، يمكن للمستخدمين البدء في تداول العقود الآجلة الدائمة على MEXC.









افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي.

في شريط البحث، أدخل BTC ثم اختر تداول العقود الآجلة.

اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.





يتمتع تداول العقود الآجلة في MEXC بتجهيزات كاملة، حيث تدعم مجموعة متنوعة من أنواع الطلبات بما في ذلك طلبات الحد، وطلبات السوق، ووظائف جني الأرباح/إيقاف الخسارة.









ابدأ تداول العقود الآجلة الدائمة على MEXC اليوم وابقَ متقدمًا على السوق.





*BTN-تداول عقود BTC الآجلة الدائمةBTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT













تنطوي العقود الآجلة الدائمة على مخاطر أعلى. يُنصح المبتدئين بالبدء بالتداول التجريبي للتدرب. من المهم فهم آليات وقف الخسارة وكيفية عمل الرافعة المالية جيدًا قبل بدء التداول الحقيقي.









لدى MEXC آلية تصفية فعّالة ونظام تخفيض تلقائي للديون (ADL) لمنع المستخدمين من الوصول إلى أرصدة سلبية. مع ذلك، قد تؤدي التصفية إلى خسارة هامش الربح بالكامل.









لا. تُطبق رسوم التمويل فقط إذا احتفظتَ بمركزك خلال فترة تسوية سعر التمويل. في حال إغلاق صفقتك قبل فترة التسوية، لن تُفرض عليك أي رسوم تمويل.









يُنصح المبتدئين باستخدام رافعة مالية منخفضة (يفضل أن تكون 5x أو أقل، ولا تتجاوز 10x عادةً)، ووضع أوامر صارمة لجني الأرباح وإيقاف الخسارة لتثبيت الأرباح والحد من الخسائر. راقب دائمًا تحذيرات أسعار التصفية، وعدّل مراكزك، أو أضف هامشًا عند الحاجة. يُنصح أيضًا باستخدام وضع الهامش المنعزل للحد من التعرض للمخاطر في مركز واحد. يُعدّ الحفاظ على الهدوء وتجنب القرارات الانفعالية أمرًا أساسيًا لتقليل مخاطر التصفية وضمان تداول أكثر أمانًا.









رغم أن العقود الآجلة الدائمة توفر عوائد عالية، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. تشمل المخاطر الشائعة ما يلي:





التصفية عند ارتفاع الرافعة المالية: ينبغي على المبتدئين الالتزام برافعة مالية أقل من 5x.

رسوم التمويل تؤثر على الأرباح: تتطلب الصفقات طويلة الأجل تقييمًا دقيقًا لتكاليف أسعار التمويل.

التصفية خلال ظروف السوق القاسية: احرص دائمًا على تحديد طلبات وقف الخسارة لتجنب التداول العاطفي.

نصائح لإدارة المخاطر:





استخدم هامشًا معزولًا للحد من مخاطر كل صفقة.

حدد مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة لضمان المكاسب أو السيطرة على الخسائر.

راقب تقلبات أسعار التمويل وفكّر في الدخول في أوقات منخفضة التكلفة.

تدرب على التداول التجريبي لاختبار الاستراتيجيات وبناء مهارات التداول المنهجي تدريجيًا.









العقود الآجلة الدائمة من أكثر المشتقات استخدامًا في مجال العملات المشفرة. بفضل عدم وجود تاريخ انتهاء صلاحية، ودعم صفقات البيع والشراء طويلة الأجل بالرافعة المالية، وآلية سعر التمويل، فإنها تخلق بيئة تداول مرنة وموجهة نحو الاستراتيجية. هذه العقود ليست مفيدة فقط للتحوط وزيادة العوائد، بل تُعد أيضًا أداة فعالة للتنقل بدقة في الأسواق المتقلبة.





على منصة MEXC، يمكن للمتداولين الاستفادة من محرك مطابقة قوي، وخيارات رافعة مالية مرنة، ومجموعة كاملة من أدوات إدارة المخاطر. هذا يُمكّن المستخدمين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء من التقدم من مستوى المبتدئين إلى مستوى التداول المتقدم. سواء كنت مستثمرًا كميًا عالي التردد أو مستثمرًا تجزئة تسعى إلى عوائد مستقرة، فإن فهم آلية عمل العقود الدائمة هو الخطوة الأولى نحو التداول الاحترافي.





تعلم هيكل العقود، واتبع المنطق، واستجب بشكل أسرع لكل حركة في السوق. ابدأ رحلتك في عالم العقود الآجلة الدائمة على منصة MEXC وابنِ ميزتك التنافسية.







