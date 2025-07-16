ما هي عملات الميم؟









الميم هي ظاهرة ثقافية يمكن فهمها على أنها ميم أو نكات شائعة على الإنترنت. وهي تتضمن محتوى يتردد صداه لدى عدد كبير من المستخدمين، وبالتالي ينتشر بسرعة عبر الإنترنت. إنها اتجاه ثقافي.





وبالمثل، فإن عملات الميم هي توكن يجسد هذه الظاهرة الثقافية. قد لا يكون لهذا التوكن بالضرورة قيمة عملية حقيقية، لكنه يمثل ظاهرة محددة خلال فترة زمنية معينة.









2.1 الهوية الثقافية: تعتمد العديد من عملات الميم على الهوية الثقافية المشتركة، والتي تجمع الأعضاء معًا وتشجع على الانتشار التلقائي، مما يؤدي إلى زيادة الاعتراف والمشاركة من الآخرين.





2.2 تأثير الثروة: تبدأ عملات الميم عادةً بأسعار أولية منخفضة، وعندما تثير الخوف من تفويت الفرصة في السوق، غالبًا ما ترتفع أسعارها مئات أو آلاف المرات، مما يخلق تأثير ثروة يجذب المزيد من الأشخاص للمشاركة.





2.3 طبيعة مضاربة وفيروسية قوية: تفتقر معظم عملات الميم إلى الدعم الفني أو دعم المشروع ولديها تطبيقات عملية محدودة. بدلاً من ذلك، تعتمد بشكل كبير على المضاربة والدعاية لكسب الشعبية ودفع نمو الأسعار.









سواء كان سوقًا صاعدًا أو سوقًا هابطة، فإن عملات الميم دائمًا ما تكون متأخرة عن الموضة ولكنها لا تغيب أبدًا. وذلك لأنها تمثل باستمرار سمات ثقافية معينة، وتجذب مجتمعات مخلصة من المؤيدين. بطبيعة الحال، فإن تأثير الثروة الكبير الناتج عن الارتفاعات المفاجئة في القيمة يشكل أيضًا عاملًا حاسمًا للوجود المستمر لعملات الميم.









تم إنشاء Dogecoin بهدف السخرية من الإصدار المتفشي للعديد من الكريبتو في ذلك الوقت. تزامنًا مع الشعبية العالمية لميم Doge، أجرى مؤسسو Dogecoin تعديلات طفيفة على كود البيتكوين وأصدروا DOGE.





في الأصل، كان المقصود من Dogecoin الفكاهة والمحاكاة الساخرة، واكتسبت شعبية غير متوقعة بسبب سعرها المنخفض وسرعة المعاملات السريعة، مما دفع الناس إلى استخدامها للإكراميات والهدايا عبر الإنترنت. في وقت لاحق، بسبب التأييدات المتعددة من إيلون ماسك، ارتفعت قيمة DOGE بشكل كبير، حيث وصلت إلى ما يقرب من 0.8$ لكل توكن.









يعتبر SHIB، الذي تم طرحه في عام 2021، واحد من التوكن الذي ساهم في جنون التوكن ذات الطابع الحيواني إلى جانب DOGE في ذلك العام.





اكتسب SHIB شعبية جزئيًا بسبب التأييد من إيلون ماسك على تويتر وجزئيًا بسبب ميكانيكا التوكن المبتكرة. أثناء تخصيصها الأولي، أرسلت SHIB نسبة 50% من التوكن مباشرة إلى حساب Vitalik Buterin، مما أدى فعليًا إلى حرق نصف العرض. اتبع العديد من التوكن الأخرى ذات الطابع الحيواني خطى SHIB في هذا الصدد.





يتميز شعار SHIB بكلب Shiba Inu، ونجاحه، جنبًا إلى جنب مع DOGE، كتوكن ميم يعتمد على صورة الكلاب، ألهم العديد من المقلدين لتبني موضوع الكلب للتوكن الخاص بهم، حتى أن أحدهم أطلق على التوكن الخاص به اسم كلب إيلون ماسك، Floki.





بصرف النظر عن آلياتها المبتكرة، يمكن أيضًا أن تُعزى قدرة SHIB على التميز بين العديد من التوكن ذات الطابع الحيواني إلى الجهود المستمرة التي يبذلها الفريق في تطوير المشروع والعمليات. لقد طور فريق SHIB SHIBASwap، وخاض مغامرة إصدار NFT، وتعاون مع فرق أخرى لدمج صورة Shiba Inu في مشاريع GameFi، بل وألمح حتى إلى العمل على البلوكتشين الخاص بهم. أقنعت هذه الإجراءات المجتمع بأن الفريق يعمل بنشاط على بناء وتطوير المشروع.









تعتمد صورة توكن PEPE على شخصية Pepe the Frog التي ابتكرها Matt Furie في الرسوم المتحركة التي تحمل عنوان "Boys Club" في عام 2005. وقد تبنى مجتمع الكريبتو صورة Pepe منذ فترة طويلة واستخدمتها لإنشاء الميم. وعندما تم طرح توكن PEPE، لفت انتباه السوق بسرعة.





أصبح PEPE أسرع توكن ERC-20 نموًا في تاريخ الكريبتو، حيث جمع أكثر من 100,000 محتفظ ووصل إلى قيمة سوقية تبلغ مليار دولار في غضون 23 يومًا. وأثارت شعبيته نهضة في عملات الميم، مما تسبب في ازدحام على كل من شبكتي الإيثيريوم والبيتكوين.





ملاحظة: تزامن صعود PEPE مع جنون توكن BRC-20، مع العديد من المشاريع التي أنشأت عملات ميم على شبكة البيتكوين إلى ملاحقة ومضاربة واسعة النطاق، وتسبب في ازدحام على شبكة البيتكوين.









إذا قلنا إن PEPE لديه خلفية ثقافية قوية وولد في امتياز، فإن AIDOGE يتبنى نهج القاعدة الشعبية. من خلال الاستفادة من تأثير الثروة لإيردروب توكن ARB، يمكن لحاملي توكن ARB المطالبة مباشرة بتوكن AIDOGE، مع حصول المطالبين السابقين على المزيد من التوكن. اجتذبت آلية FOMO (الخوف من فقدان شيء ما) هذه عددًا كبيرًا من المستخدمين في المراحل الأولية. بعد ذلك، قلدت عملات الميم الأخرى الصادرة على Arbitrum أيضًا طريقة الإطلاق الأولية هذه.





بالإضافة إلى ذلك، قدم AIDOGE أيضًا آليات توزيع مبتكرة. عند تداول AIDOGE، توجد رسوم افتراضية بنسبة 15%، منها 1% يتم حرقها بشكل دائم، ويتم توزيع 3% على حاملي $AIDOGE، ويتم توزيع 3% بشكل عشوائي كل نصف ساعة للمستخدمين الذين لديهم معاملات تزيد عن 100$، باستخدام العقود الذكية للتوزيع بمبالغ عشوائية. علاوة على ذلك، يتدفق 2% من الرسوم مرة أخرى إلى مجموعة سيولة Camelot، ويتم استخدام 3% لشراء $ARB، ويتم تخصيص 3% لتطوير المشروع. تشكل آليات الانكماش واليانصيب عوامل مهمة تجذب المستخدمين اللاحقين للانضمام.









في حين أيد إيلون ماسك العديد من عملات الميم، فقد تم تسمية العديد من التوكن الأخرى بناءً على مصطلحات معينة مذكورة في محادثاته العادية.





من المعروف أن Dogecoin هي واحدة من أكثر عملات الميم التي أيدها إيلون ماسك. حتى أن ماسك واجه اتهامات باستخدام نفوذه للتلاعب بسعر التوكن بسبب تغريداته المتعددة التي تعبر عن دعمه لعملة Dogecoin على تويتر.





في 28 يناير 2021، غرد إيلون ماسك بغلاف مجلة "Dogecoin" الخيالية. ونتيجة لذلك، شهدت عملة Dogecoin زيادة في السعر بنسبة 404% في ذلك اليوم، حيث ارتفعت من 0.014$ إلى 0.08$.





في 4 فبراير 2021، غرد إيلون ماسك أن "Dogecoin هي عملة كريبتو الشعب"، مما أدى إلى زيادة بنسبة 90% في سعر Dogecoin من 0.031$ إلى 0.058$ في ذلك اليوم.





في 24 فبراير 2021، غرد إيلون ماسك بصورة Dogecoin تهبط على القمر، مما أدى إلى ارتفاع سعر التوكن من 0.043$ إلى 0.06$.





في 15 أبريل 2021، غرد إيلون ماسك مرة أخرى بصورة تتعلق بشعار Dogecoin، مما تسبب في ارتفاع سعر Dogecoin بنسبة 238% إلى 0.45$ في نفس اليوم. بعد ذلك، واصلت Dogecoin مسارها الصعودي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.73$.





في 10 مايو 2021، أثناء ظهوره في برنامج الكوميديا "Saturday Night Live"، أشار إيلون ماسك إلى Dogecoin على أنها عملية احتيال، مما تسبب في انخفاض كبير في سعر دوجكوين بأكثر من 34% إلى 0.45$.





في 14 يناير 2022، أعلن إيلون ماسك أن شركة تسلا ستقبل DOGE كشكل من أشكال الدفع لمنتجاتها.





في 10 أبريل 2022، اقترح إيلون ماسك أن رسوم اشتراك Twitter Blue يمكن دفعها بعملة DOGE.





في 21 يونيو 2022، أعلن إيلون ماسك أن شركة SpaceX ستقبل DOGE كشكل من أشكال الدفع.





في 28 أكتوبر 2022، استحوذ إيلون ماسك على تويتر، وارتفع سعر عملة DOGE من 0.06$ إلى ذروة بلغت 0.158$.





في 3 أبريل 2023، تم استبدال شعار الطائر الأزرق على صفحة الموقع الإلكتروني الخاصة بتويتر فجأة بشعار Shiba Inu الخاص بعملة DOGE. بالإضافة إلى ذلك، غرد إيلون ماسك بصورة تحتوي على شعار Shiba Inu الخاص بعملة DOGE مع شعار الطائر الأزرق الخاص بتويتر.





في 20 يوليو 2023، بدا أن موقع Tesla قد أضاف مرة أخرى كودًا يدعم مدفوعات DOGE.









الجانب الأكثر جاذبية لعملات الميم بالنسبة للمستخدمين يكمن في عدم اليقين بشأن العائدات المحتملة بسبب تقلب أسعارها المرتفع. غالبًا ما تشهد عملات الميم ارتفاعات سريعة في الأسعار مدفوعة بخوف السوق من تفويت الفرصة، ولكن بمجرد أن تهدأ الضجة، يمكن أن تنخفض قيمتها بسرعة. عند الاستثمار في عملات الميم، من المهم للمستثمرين أن يظلوا عقلانيين ويجمعوا معلومات شاملة لفهم اتجاهات السوق بشكل أفضل.



