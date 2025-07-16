دليل المبتدئين ليوم البيتزا: العلاقة المدهشة بين البيتكوين والبيتزا

يحتفل مجتمع العملات المشفرة كل عام في الثاني والعشرين من مايو بـ "يوم البيتزا". ولكن كيف ترتبط العملات المشفرة بالبيتزا - وهما شيئان مختلفان تمامًا -؟ تشرح هذه المقالة يوم البيتزا، وهو ذكرى مهمة في تايحتفل مجتمع العملات المشفرة كل عام في الثاني والعشرين من مايو بـ "يوم البيتزا". ولكن كيف ترتبط العملات المشفرة بالبيتزا - وهما شيئان مختلفان تمامًا -؟ تشرح هذه المقالة يوم البيتزا، وهو ذكرى مهمة في تا
7/16/2025
يحتفل مجتمع العملات المشفرة كل عام في الثاني والعشرين من مايو بـ "يوم البيتزا". ولكن كيف ترتبط العملات المشفرة بالبيتزا - وهما شيئان مختلفان تمامًا -؟ تشرح هذه المقالة يوم البيتزا، وهو ذكرى مهمة في تاريخ العملات المشفرة.

أول معاملة للعملات المشفرة في العالم الحقيقي.


يحتفل مجتمع العملات المشفرة بيوم البيتزا لأنه كان أول مرة يتم فيها تداول السلع المادية مقابل العملة الرقمية. تم تصور البيتكوين في عام 2008، وظهرت سلسلة بلوكتشين البيتكوين في عام 2009. كانت المرة الأولى التي تم فيها استخدام البيتكوين للحصول على سلع حقيقية - بيتزا بابا جونز كبيرة - في 22 مايو 2010.

كان الشخص الذي اشترى البيتزا بالفعل باستخدام البيتكوين هو لازلو هانييتش، وهو مبرمج يعيش في الولايات المتحدة. نشر هانييتش على منتدى بيتكوين على الإنترنت سؤالاً عما إذا كان أي شخص على استعداد لتبادل 10,000 بيتكوين مقابل بيتزا. في الأيام الرائدة للبيتكوين، كانت المنتديات عبر الإنترنت مواقع مهمة لتبادل معلومات الكريبتو. اعتقد هانييتش أنه إذا قدم الطلب هناك، فقد يجيب عليه شخص ما.

كان جيريمي ستورديفانت هو من أجاب على هذا الطلب. كان ستورديفانت طالبًا يعيش في لندن في ذلك الوقت وطلب البيتزا لهانييتش من متجر وجده على الإنترنت. بالطبع، تم تقديم الطلب ببطاقة ائتمان، لكن هانييتش دفع لستورديفانت بالبيتكوين، ولهذا السبب يُعتبر هذا اليوم "أول يوم يتم فيه شراء سلعة حقيقية باستخدام البيتكوين" (كان هذا قبل ظهور أول بورصة بيتكوين في العالم).

كم سعر البيتزا؟


في الوقت الذي اشترى فيه هانيتش البيتزا، كان سعر البيتكوين حوالي 0.0041 دولار. وبالتالي، فإن 10000 بيتكوين تساوي حوالي 41 دولارًا، وهو سعر معقول لبيتزا.

في السابع عشر من مايو 2023، عندما كُتب هذا المقال، كانت قيمة عملة بيتكوين واحدة حوالي 27 ألف دولار. وهذا يعني أن قيمة 10,000 بيتكوين تساوي اليوم حوالي 270 مليون دولار. وهذا مبلغ مذهل من المال في مقابل كمية هائلة من البيتزا!

يوضح رسم TradingView أدناه أن سعر البيتكوين كان يرتفع بسرعة كبيرة، خاصة منذ عام 2020.


هل سيأتي الوقت لشراء العناصر باستخدام البيتكوين؟


لا تزال أصول الكريبتو تُستخدم على نطاق واسع لأغراض الاستثمار، لكن البيتكوين لم يحقق بعد قبولًا واسع النطاق كخيار دفع للسلع والخدمات اليومية. ومع ذلك، يتم قبول مدفوعات البيتكوين تدريجيًا في عدد متزايد من المتاجر، بما في ذلك متجر التجزئة للإلكترونيات Bic Camera، الذي يقبل مدفوعات البيتكوين.

هناك العديد من العوامل التي قد تمنع انتشار الدفع بالكريبتو، أحدها هو الوضع القانوني غير المؤكد للعملة المشفرة. ومع ذلك، هناك بالفعل دول تحاول التغلب على هذا من خلال تعيين البيتكوين كعملة قانونية. السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى دولتان نجحتا في الاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية. وفي حين لم يكن إدخال البيتكوين ناجحًا تمامًا في أي من البلدين، إلا أنه يمهد الطريق لتحركات مماثلة في مناطق أكثر استقرارًا اقتصاديًا. وبمجرد حدوث ذلك، سنكون أقرب خطوة إلى عصر يصبح فيه شراء الأشياء بالعملة المشفرة أمرًا شائعًا.


