ما هو سوق التنبؤات؟









يسمح للمشاركين بوضع رهانات على احتمالية حدوث أحداث مستقبلية. يمكن أن تتراوح هذه الأحداث من تحركات أسعار العملات المشفرة إلى ترقيات بروتوكولات معينة، وغيرها من الأمور.





غالبًا ما يُعتبر سوق التنبؤات وسيلة فعّالة لتجميع المعلومات، حيث تعكس سلوكيات الرهان للمشاركين وجهات نظرهم حول احتمالية حدوث أحداث معينة. في سوق العملات المشفرة، يمكن أن تساعد أسواق التنبؤات المستثمرين والمتداولين في فهم توقعات المشاركين في السوق بشأن الأحداث المستقبلية، مما يوجه قراراتهم الاستثمارية.









بروتوكولات التنبؤات هي بروتوكولات مبنية على البلوكتشين تستخدم العقود الذكية لإدارة إنشاء وتداول وحل الأحداث، مما يضمن أن جميع المعاملات تكون شفافة وآلية. تجعل هذه التصميمات اللامركزية أسواق التنبؤات أكثر عدلاً وشفافية، بينما توفر أيضًا وسيلة فعالة لتجميع المعلومات وتوقع نتائج الأحداث في السوق.





تتضمن بروتوكولات التنبؤ عادةً أربع خطوات:





إنشاء الحدث: يمكن لأي شخص إنشاء حدث على منصة سوق التنبؤات. يمكن أن يكون هذا الحدث توقعًا بشأن أي شيء، مثل ما إذا كان سعر BTC سيصل إلى 100,000$ في هذه الدورة الصاعدة، أو أحداثًا في العالم الحقيقي مثل نتائج الانتخابات الأمريكية. يحتاج المُنشئ إلى تحديد وصف الحدث، والشروط التي سيحدث فيها، والنتائج المحتملة.





تداول السوق: بمجرد إنشاء الحدث، يمكن للمشاركين وضع رهانات على نتائج مختلفة في السوق.





حل الحدث: بعد وقوع الحدث، تحتاج المنصة إلى آلية لتحديد نتيجة الحدث.





تسوية النتائج: استنادًا إلى نتيجة الحدث، سيحصل المشاركون الذين وضعوا رهانات صحيحة على نسبة معينة من المكافآت، بينما سيفقد أولئك الذين راهنوا بشكل غير صحيح رهاناتهم.













الشفافية والعدالة: تستخدم أسواق التنبؤات اللامركزية تقنية البلوكتشين، مما يضمن أن جميع المعاملات وعمليات حل الأحداث تكون شفافة ويمكن مشاهدتها والتحقق منها من قبل أي شخص. هذا يوفر مستوى أعلى من العدالة والشفافية.





عدم الحاجة إلى الثقة: تقوم العقود الذكية بتنفيذ المعاملات وحل الأحداث تلقائيًا دون الاعتماد على وسطاء لإدارة السوق، مما يقلل من تكاليف الثقة.





عالمية وبدون حدود: يمكن لأي شخص المشاركة في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر مشاركة أوسع وسيولة أكبر.





تجميع المعلومات: تجمع أسواق التنبؤات توقعات المشاركين بشأن نتائج الأحداث، مما يوفر إشارات معلوماتية مفيدة تساعد في توقع نتائج الأحداث بشكل أفضل.









تكاليف المعاملات: قد تواجه أسواق التنبؤات اللامركزية المعتمدة على تقنية البلوكتشين تكاليف معاملات عالية وسرعات معاملات أبطأ، خاصة خلال فترات ازدحام الشبكة.





تجربة المستخدم: قد يواجه المستخدمون المبتدئون منحنى تعليمي عند استخدام أسواق التنبؤات اللامركزية.





موثوقية مصادر البيانات: تعتمد نتائج أسواق التنبؤات غالبًا على مصادر بيانات خارجية، والتي يجب أن تكون موثوقة ودقيقة لتجنب النزاعات.





مشكلات السيولة في السوق: قد تواجه الأسواق الجديدة أو الأقل شعبية مشكلات في السيولة، مما يؤثر على تجربة تداول المستخدمين والعوائد المحتملة.









وفقًا لأحدث البيانات من CoinGecko، فإن أفضل عشرة مشاريع في سوق التنبؤات من حيث القيمة السوقية

هي:Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist, and PlotX.

نظرًا للتحديات مثل نقص السيولة في السوق وسلوك المشاركين غير العقلاني في التطبيقات العملية، اختار العديد من المشاريع إيقاف أنشطتها أو تغيير اتجاهها. يقدم هذا القسم بعض المشاريع الأكثر شهرة عبر سلاسل الكتل المختلفة.













Polymarketهي منصة سوق تنبؤات لامركزية تعتمد على البلوكتشين، تتيح للمستخدمين وضع رهانات على النتائج المستقبلية لمجموعة متنوعة من الأحداث باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك المواضيع الشائعة الحالية مثل الانتخابات الأمريكية ونتائج الأولمبياد. تعمل العقود الذكية لـ Polymarket على شبكة Polygon،مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات ويُحسن سرعة معالجة المعاملات.





معروفة بشفافيتها العالية وتجربة التفاعل السهلة للمستخدمين، جذبت Polymarket عددًا كبيرًا من المستخدمين والمتابعين. مؤخرًا، ومع الترويج الذي قاده مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أصبحت Polymarket واحدة من أكبر منصات التنبؤ بالعملات المشفرة.













يعد Augur أحد أقدم المشاريع التي تستكشف أسواق التنبؤ اللامركزية مفتوحة المصدر، والتي تم بناؤها على بلوكتشين إيثيريوم. بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج الأحداث، فإنه يمكّن المستخدمين أيضًا من إنشاء أسواقهم الخاصة. يتم استخدام توكن الأصلي للمنصة، REP، للتحفيز وإنشاء السوق وحل النزاعات.





تتمثل رؤية Augur في تمكين المستخدمين من التنبؤ بنتائج الأحداث المختلفة وتداولها من خلال العقود الذكية والآليات اللامركزية. لمعالجة تحديات قابلية التوسع في إيثيريوم، أطلقت Augur إصدار Turbo الذي يستفيد من شبكة Polygon لتعزيز كفاءة المعاملات وقابلية التوسع، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم.





حاليًا، لم يعد الموقع الرسمي لـ Augur ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة محدثة، وتم إغلاق المشروع.













تم تصميم Gnosis في البداية كمنصة تنبؤ مشابهة لـ Augur، ثم غيرت اتجاهها بعد فشلها في تحقيق أهدافها الأولية. لقد طور فريق Gnosis مجموعة من المنتجات، بما في ذلك Gnosis Safe (حسابات متعددة التوقيع وقابلة للبرمجة)، وGnosis Chain، وGnosis Protocol (CowSwap)، وConditional Tokens (لأسواق التنبؤ)، وGnosis Auction، وZodiac (المعايير والأدوات للمنظمات اللامركزية المستقلة القابلة للتكوين).













Hedgehog هو سوق تنبؤات لامركزي مبني على شبكة سولانا. تتميز المنصة بأن جميع التوقعات خالية من المخاطر، مما يعني أنك لن تخسر رأس مالك الأساسي.





قبل المشاركة في التوقعات، يحتاج المستخدمون إلى رهن USDC للحصول على كمية معينة من توكن اللعبة التي تُستخدم في التنبؤات. هذه التوكن غير قابلة للتحويل ويمكن استخدامها فقط للمشاركة في التنبؤات. إذا كانت التوقعات ناجحة، يحصل المستخدمون على مكافآت في شكل توكن اللعبة. يجب ملاحظة أن جميع المكافآت في الأسواق تُستلم وتُدفع بواسطة توكن اللعبة.





أسواق التنبؤات لا تقدم للمستخدمين فرصًا لتحقيق أرباح محتملة وترفيه فحسب، بل تعمل أيضًا كمصدر مهم للمعلومات يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة. هذه الطبيعة المزدوجة تمنح أسواق التنبؤات مكانة وقيمة فريدة في صناعة العملات المشفرة.





إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي خدمات استشارية أخرى، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدم محتوى MEXC التعليمي لأغراض مرجعية فقط ولا يُعتبر نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.