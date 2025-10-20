تعليمات الاستخدام لبونص العقود الآجلة، وصفقة الإيردروب، والقسائم













1) يستخدم بونص العقود الآجلة فقط في تداول العقود الآجلة. الأرباح الناتجة عن استخدام البونص قابلة للسحب، أما البونص نفسه فهو غير قابل للسحب، وسيتم إلغاؤه تلقائيًا عند انتهاء صلاحيته.





2) يمكن استخدام بونص العقود الآجلة لتعويض رسوم التداول، ورسوم التمويل، والخسائر المحققة. كما يمكن استخدامها كهامش للتداول عندما يكون رصيد الحساب من USDT غير كافٍ.





ملاحظة: نظرًا لأن بونص العقود الآجلة تُستخدم أولًا لتغطية الخصومات، مثل رسوم التداول، ورسوم التمويل، والخسائر المحققة، فعندما يحتفظ الحساب بمكافآت USDT والعقود الآجلة معًا، سيتم استخدام USDT أولًا كهامش لفتح الصفقات. هذا يساعد على منع انخفاض الهامش الناتج عن الخصم التلقائي لمكافآت العقود الآجلة، والذي قد يزيد من خطر التصفية.





3) سيتم عرض خصومات البونص في سجل المعاملات الخاص بك. وقد تُدمج الرسوم والخسائر ورسوم التمويل ضمن إدخال واحد للمكافأة.





مثال 1: إذا كان لديك 5 USDT من بونص العقود الآجلة وتكبدت خسارة قدرها 2.5 USDT بالإضافة إلى رسوم إغلاق 0.03 USDT، فسيظهر في السجل خصم من البونص بمقدار 2.53 USDT.

مثال 2: إذا كان لديك 2 USDT من بونص العقود الآجلة وتكبدت خسارة قدرها 2.5 USDT بالإضافة إلى رسوم إغلاق 0.03 USDT، فسيظهر في السجل خصم من البونص بمقدار –2 USDT فقط.





4) سحب أي أصول من محفظة العقود الآجلة قبل استخدام البونص بالكامل يؤدي إلى فقدان كامل الرصيد المتبقي من البونص فورًا.





5) رسوم التداول التي يتم تغطيتها باستخدام بونص العقود الآجلة لا تُحتسب ضمن عمولات الإحالة أو العوائد.





6) يطبق بونص العقود الآجلة فقط على عقود USDT-M الآجلة. وهي غير مدعومة لعقود USDC-M أو Coin-M الآجلة.









تحقق من رصيد بونص العقود الآجلة: سيتم إضافة بونص العقود الآجلة إلى محفظة العقود الآجلة الخاصة بك.





افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه. في تبويب المحفظة، انقر على العقود الآجلة، ثم ضمن قائمة الأصول، أسفل USDT، يمكنك الاطلاع على رصيد بونص العقود الآجلة الخاص بك.









تفاصيل استخدام بونص العقود الآجلة:





1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه؛ انقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

2) اختر المعاملات.

3) اختر طلبات العقود الآجلة.

4) اختر تدفق رأس المال. ثم، ضمن الفلاتر، اختر البونص، ثم انقر على تأكيد لعرض تفاصيل استخدام البونص.

















1) يمكن للمستخدمين المدعوين خصيصًا المشاركة بزيارة صفحة الحدث لاستلام المكافآت، أو بالنقر على النوافذ المنبثقة داخل التطبيق.

2) شارك في أحداث مثل حدث احصل على 8,000$ لاستلام مكافآت إيردروب الصفقة.





ملاحظة: في بعض الأحداث، يتم تقييم الأهلية يوميًا بناءً على معايير المستخدم. إذا لم تستوفِ الشروط في اليوم الذي تحاول فيه استلام المكافأة، فقد لا تُمنح.





بعد استلام عملية إيردروب الصفقة بنجاح، ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني. الرافعة المالية، وقيمة الصفقة، وأزواج تداول غير ثابتة. يُرجى مراجعة التفاصيل المُقدمة في البريد الإلكتروني. يُحدد اتجاه تداول معظم عمليات إيردروب الصفقة عشوائيًا؛ ولكن في حدث احصل على 8000$ ، يُمكن للمستخدمين اختيار الاتجاه بأنفسهم.









بعد المطالبة بالصفقة بنجاح، يمكنك الانتقال فورًا إلى صفحة تداول العقود الآجلة لعرض الصفقة.









يمكنك زيادة حجم صفقة الإيردروب لزيادة أرباحك، وتحديد طلبات أخذ الأرباح ووقف الخسارة، أو إغلاق الصفقة بالكامل. بعد الإغلاق، يُمكن سحب أي ربح مُحقق، ولكن سيتم إلغاء الهامش المتبقي تلقائيًا ولا يُمكن سحبه أو إعادة استخدامه.





في حال تكبّد صفقة الإيردروب الخاصة بك (بدون أي هامش إضافي)، فإن أقصى خسارة لك تقتصر على الأموال المودعة؛ بينما تبقى أصولك الأخرى كما هي.













1) قسائم الرسوم تُعوّض رسوم تداول العقود الآجلة فقط؛ ولا تُعدّ بمثابة هامش، كما أنها غير قابلة للسحب. تُسترد القسائم منتهية الصلاحية تلقائيًا.

2) تُطبّق قسائم الرسوم تلقائيًا عند احتساب الرسوم؛ لا حاجة لاختيار يدوي.

3) لقسائم الرسوم الأولوية القصوى في خصم الرسوم. ترتيب الخصم: القسائم > المكافآت > خصم MX.

4) لا يمكن استخدام قسائم الرسوم إلا إذا كانت قيمتها تغطي رسوم التداول كاملةً. لا يُقبل الخصم الجزئي على رسوم التداول.

5) رسوم التداول التي تُعوّض بقسائم الرسوم غير مؤهلة لاسترداد العمولات.



