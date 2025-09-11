في عالم تداول الكريبتو، يُعدّ مخطط العمق تمثيلًا بصريًا لعدد طلبات الشراء والبيع في السوق، مما يوفر للمتداولين رؤى قيّمة. فهو لا يعكس فقط مستوى نشاط المستخدمين وحجم التداول في البورصة، بل يوفر أيضًا مفي عالم تداول الكريبتو، يُعدّ مخطط العمق تمثيلًا بصريًا لعدد طلبات الشراء والبيع في السوق، مما يوفر للمتداولين رؤى قيّمة. فهو لا يعكس فقط مستوى نشاط المستخدمين وحجم التداول في البورصة، بل يوفر أيضًا م
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/دليل شامل ل...تأثير السوق

دليل شامل لمخططات عمق الكريبتو: مقارنة دفاتر الطلبات وتأثير السوق

9/11/2025MEXC
0m
#التحليل الفني

في عالم تداول الكريبتو، يُعدّ مخطط العمق تمثيلًا بصريًا لعدد طلبات الشراء والبيع في السوق، مما يوفر للمتداولين رؤى قيّمة. فهو لا يعكس فقط مستوى نشاط المستخدمين وحجم التداول في البورصة، بل يوفر أيضًا مرجعًا رئيسيًا لتقييم عمق السوق وسيولته.

*BTN-استكشف التداول الفوري على MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

كما يوحي الاسم، مخطط العمق هو تمثيل بياني لعمق السوق. يسمح للمستخدمين برؤية عدد طلبات الشراء والبيع في سوق التداول، وهو شائع الاستخدام في البورصات القائمة على دفاتر الطلبات. يعكس مخطط العمق نشاط المستخدمين وحجم التداول في البورصة، مما يوفر صورة واضحة لعمق السوق وسيولته. لهذا السبب، يُعد فهم كيفية قراءة مخطط العمق مهارة أساسية لكل متداول.

2. المكونات الأساسية لمخطط العمق


مخطط العمق هو أداة تُمثل عمق السوق بصريًا. على سبيل المثال، عند تداول بيتكوين الفوري على بورصة MEXC، يتكون مخطط العمق النموذجي من العناصر الرئيسية التالية:

  • المحور الأفقي (المحور س): يُظهر أسعار الطلبات، تصاعديًا من اليسار إلى اليمين، ويعكس النطاق السعري العام للسوق.
  • المحور الرأسي (المحور ص): يُشير إلى كمية الطلب، أي إجمالي عدد طلبات الشراء أو البيع المُقدمة عند كل مستوى سعري.
  • المنطقة الخضراء: تُمثل جانب الشراء (العروض)، أو مجموعة الطلبات الراغبة في الشراء بالسعر الحالي أو أقل. تشير المنطقة الخضراء الأكبر إلى ضغط شراء أقوى.
  • المنطقة الحمراء: تُمثل جانب البيع (الطلب)، أو مجموعة الطلبات الراغبة في البيع بالسعر الحالي أو أعلى. تشير المنطقة الحمراء الأكبر إلى ضغط بيع أقوى.
  • نقطة التقاطع: تُمثل سعر السوق الحالي، حيث تتوازن قوى البيع والشراء. - نطاق السعر: يعكس مدى تقلبات الأسعار، ويشير إلى مقدار حركة السعر التي يقبلها السوق.


*BTN-عرض مخطط العمق&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

يُعد تفسير مخطط العمق أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، فهو لا يساعد فقط في تقييم عمق السوق، بل يكشف أيضًا عن توازن قوى البيع والشراء.

3.1 تقييم عمق السوق


يشير عمق السوق إلى قدرة السوق على استيعاب أوامر البيع والشراء عند مستوى سعري معين. من خلال تحليل مخطط العمق، يمكن للمتداولين تقييم جودة عمق السوق مباشرةً:

  • سجل طلبات كثيف مع فروق أسعار ضيقة: إذا كانت طلبات البيع والشراء مترابطة بشكل وثيق عند مستويات سعرية متعددة، فهذا يشير إلى عمق سوق أفضل. هذا يعني أن العديد من الطلبات تتركز بالقرب من السعر الحالي، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ معاملات أقرب إلى القيمة السوقية وتقليل تكاليف التداول.
  • دفتر طلبات ضعيف مع فجوات واسعة: على العكس من ذلك، إذا كانت هناك فجوات كبيرة بين مستويات الطلبات، فهذا يشير إلى ضعف عمق السوق. هذا يشير إلى عدد أقل من الطلبات عند مستويات سعرية معينة، وبالتالي قد يواجه المتداولون فروق أسعار أوسع وانزلاقًا سعريًا أكبر عند تنفيذ طلبات السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التداول


3.2 فهم توازن ضغط الشراء والبيع


يُعد التوازن بين ضغط الشراء والبيع مؤشرًا مهمًا لتقييم اتجاهات السوق. بمقارنة حجم المناطق الحمراء والخضراء في مخطط العمق، يمكن للمتداولين قياس معنويات السوق بسرعة:

  • المنطقة الخضراء الأكبر: تشير إلى ضغط شراء أقوى، مما يشير إلى أن السوق قد يتجه صعودًا.
  • المنطقة الحمراء الأكبر: تشير إلى ضغط بيع أقوى، مما يشير إلى أن السوق قد يتجه هبوطًا.
  • المناطق المتشابهة: تشير إلى توازن بين المشترين والبائعين، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في مرحلة توحيد


3.3 مثال: تفسير مخطط عمق بيتكوين



باستخدام مخطط عمق بيتكوين كمثال، يعرض المخطط طلبات الشراء والبيع عند مستويات سعرية مختلفة. تمثل المنطقة الخضراء على اليسار جانب الشراء، موضحةً عدد مشتري بيتكوين الراغبين في الشراء بأسعار مختلفة. تمثل المنطقة الحمراء على اليمين جانب البيع، موضحةً عدد البائعين الراغبين في البيع. من الرسم البياني، يُلاحظ وجود دعم شراء قوي حول مستوى 112,230.37 USDT، بينما يظهر ضغط بيع كبير بالقرب من مستوى 114,314.58 USDT.

*BTN-شراء BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

  • انخفاض تكاليف التداول: السوق ذو العمق القوي يعني عددًا أكبر من طلبات الشراء، مما يسمح للمتداولين بالشراء أو البيع بأسعار أقرب إلى مستوى السوق الفعلي، مما يقلل من تكاليف المعاملات.
  • تجنب الانزلاق: في الأسواق ذات العمق الضعيف، قد تكون هناك فجوة كبيرة بين سعر الطلب والسعر الفعلي المُنفذ، مما يؤدي إلى الانزلاق. من خلال تحليل مخطط العمق، يمكن للمتداولين توقع ظروف عمق السوق مسبقًا وتجنب التداول في ظروف ذات مخاطر انزلاق عالية.
  • صياغة استراتيجيات التداول: من خلال الجمع بين تحليل مخطط العمق ومقارنة ضغط الشراء والبيع، يمكن للمتداولين
صمم استراتيجيات أكثر دقة. على سبيل المثال، في الأسواق التي تشهد ضغط شراء أقوى، قد يكون الشراء عند الانخفاضات خيارًا مناسبًا؛ أما في الأسواق التي تشهد ضغط بيع أقوى، فقد يكون البيع عند الارتفاعات خيارًا أنسب.

5. الخلاصة


يُعد مخطط العمق أداةً أساسيةً في تداول العملات المشفرة، وله قيمة لا تُضاهى للمتداولين. من خلال إتقان كيفية تفسير مخطط العمق، يُمكن للمتداولين تقييم عمق السوق وتوازن ضغط البيع والشراء بشكل أفضل، مما يُمكّنهم من وضع استراتيجيات تداول أكثر دقة، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة. مع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. يجب على المتداولين فهم هذه المخاطر جيدًا وتوخي الحذر عند الاستثمار.

*BTN-تداول العقود الفورية على MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

قراءات مُوصى بها:

- لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟ تعرّف على مزايا وخصائص عقود MEXC الآجلة الفريدة لمساعدتك على البقاء في صدارة السوق.
- برنامج تعليمي لتداول العقود الآجلة من MEXC (تطبيق): افهم العملية الكاملة لتداول العقود الآجلة على التطبيق وابدأ بسهولة.

تحذير المخاطر: لا تُشكل هذه المادة نصيحة بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدم "تعلم MEXC" معلومات للرجوع إليها فقط، ولا يُمثل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها هي مسؤولية المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ماذا عن: إتقان اتجاهات السوق باستخدام مؤشرات تداول العملات الكريبتو: دليل شامل

ماذا عن: إتقان اتجاهات السوق باستخدام مؤشرات تداول العملات الكريبتو: دليل شامل

في تداول الكريبتو، يشير تحليل المؤشرات الفنية إلى طريقة كمية تستخدم صيغًا رياضية وإحصائية لتقييم اتجاهات السوق. من خلال معالجة بيانات الأسعار والحجم من خلال حسابات محددة، يوفر هذا التحليل للمستثمرين ر

كيفية عرض أصول حسابات العقود الآجلة في MEXC والصفقات المفتوحة لتحسين التداول

كيفية عرض أصول حسابات العقود الآجلة في MEXC والصفقات المفتوحة لتحسين التداول

أصبح تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة شائعًا بين المستثمرين بفضل مرونته وتنوع أزواج التداول المتاحة. وتشتهر MEXC للعقود الآجلة، على وجه الخصوص، بتقديمها أكثر من 1,300 زوج تداول برسوم منخفضة للغاية

دليل المبتدئين: نظرة عامة متعمقة على التحليل الفني للعملات المشفرة

دليل المبتدئين: نظرة عامة متعمقة على التحليل الفني للعملات المشفرة

تحليل البيانات الفنية هو أداة شائعة الاستخدام في الاستثمار المالي، يهدف إلى التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية من خلال دراسة تحركات الأسعار التاريخية وبيانات التداول. تتناول هذه المقالة الفرضيات الأساسي

فهم أسعار تمويل MEXC: وداعًا للتكاليف الخفية في تداول العقود الآجلة

فهم أسعار تمويل MEXC: وداعًا للتكاليف الخفية في تداول العقود الآجلة

هل سبق لك أن واجهت هذا؟ توقعتَ اتجاه السوق بشكل صحيح في تداول العقود الآجلة، ومع ذلك استمرت أرباحك في التقلص، أو انخفض رصيدك بشكل غامض؟ قد يكون السبب شيئًا يغفل عنه معظم المبتدئين: معدل التمويل.في تدا

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص