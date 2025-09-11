دليل شامل لمخططات عمق الكريبتو: مقارنة دفاتر الطلبات وتأثير السوق

في عالم تداول الكريبتو، يُعدّ مخطط العمق تمثيلًا بصريًا لعدد طلبات الشراء والبيع في السوق، مما يوفر للمتداولين رؤى قيّمة. فهو لا يعكس فقط مستوى نشاط المستخدمين وحجم التداول في البورصة، بل يوفر أيضًا مرجعًا رئيسيًا لتقييم عمق السوق وسيولته.





كما يوحي الاسم، مخطط العمق هو تمثيل بياني لعمق السوق. يسمح للمستخدمين برؤية عدد طلبات الشراء والبيع في سوق التداول، وهو شائع الاستخدام في البورصات القائمة على دفاتر الطلبات. يعكس مخطط العمق نشاط المستخدمين وحجم التداول في البورصة، مما يوفر صورة واضحة لعمق السوق وسيولته. لهذا السبب، يُعد فهم كيفية قراءة مخطط العمق مهارة أساسية لكل متداول.









مخطط العمق هو أداة تُمثل عمق السوق بصريًا. على سبيل المثال، عند تداول بيتكوين الفوري على بورصة MEXC، يتكون مخطط العمق النموذجي من العناصر الرئيسية التالية:





المحور الأفقي (المحور س): يُظهر أسعار الطلبات، تصاعديًا من اليسار إلى اليمين، ويعكس النطاق السعري العام للسوق.

المحور الرأسي (المحور ص): يُشير إلى كمية الطلب، أي إجمالي عدد طلبات الشراء أو البيع المُقدمة عند كل مستوى سعري.

المنطقة الخضراء: تُمثل جانب الشراء (العروض)، أو مجموعة الطلبات الراغبة في الشراء بالسعر الحالي أو أقل. تشير المنطقة الخضراء الأكبر إلى ضغط شراء أقوى.

المنطقة الحمراء: تُمثل جانب البيع (الطلب)، أو مجموعة الطلبات الراغبة في البيع بالسعر الحالي أو أعلى. تشير المنطقة الحمراء الأكبر إلى ضغط بيع أقوى.

نقطة التقاطع: تُمثل سعر السوق الحالي، حيث تتوازن قوى البيع والشراء. - نطاق السعر: يعكس مدى تقلبات الأسعار، ويشير إلى مقدار حركة السعر التي يقبلها السوق.













يُعد تفسير مخطط العمق أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، فهو لا يساعد فقط في تقييم عمق السوق، بل يكشف أيضًا عن توازن قوى البيع والشراء.









يشير عمق السوق إلى قدرة السوق على استيعاب أوامر البيع والشراء عند مستوى سعري معين. من خلال تحليل مخطط العمق، يمكن للمتداولين تقييم جودة عمق السوق مباشرةً:





سجل طلبات كثيف مع فروق أسعار ضيقة: إذا كانت طلبات البيع والشراء مترابطة بشكل وثيق عند مستويات سعرية متعددة، فهذا يشير إلى عمق سوق أفضل. هذا يعني أن العديد من الطلبات تتركز بالقرب من السعر الحالي، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ معاملات أقرب إلى القيمة السوقية وتقليل تكاليف التداول.

دفتر طلبات ضعيف مع فجوات واسعة: على العكس من ذلك، إذا كانت هناك فجوات كبيرة بين مستويات الطلبات، فهذا يشير إلى ضعف عمق السوق. هذا يشير إلى عدد أقل من الطلبات عند مستويات سعرية معينة، وبالتالي قد يواجه المتداولون فروق أسعار أوسع وانزلاقًا سعريًا أكبر عند تنفيذ طلبات السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التداول









يُعد التوازن بين ضغط الشراء والبيع مؤشرًا مهمًا لتقييم اتجاهات السوق. بمقارنة حجم المناطق الحمراء والخضراء في مخطط العمق، يمكن للمتداولين قياس معنويات السوق بسرعة:





المنطقة الخضراء الأكبر: تشير إلى ضغط شراء أقوى، مما يشير إلى أن السوق قد يتجه صعودًا.

المنطقة الحمراء الأكبر: تشير إلى ضغط بيع أقوى، مما يشير إلى أن السوق قد يتجه هبوطًا.

المناطق المتشابهة: تشير إلى توازن بين المشترين والبائعين، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في مرحلة توحيد













باستخدام مخطط عمق بيتكوين كمثال، يعرض المخطط طلبات الشراء والبيع عند مستويات سعرية مختلفة. تمثل المنطقة الخضراء على اليسار جانب الشراء، موضحةً عدد مشتري بيتكوين الراغبين في الشراء بأسعار مختلفة. تمثل المنطقة الحمراء على اليمين جانب البيع، موضحةً عدد البائعين الراغبين في البيع. من الرسم البياني، يُلاحظ وجود دعم شراء قوي حول مستوى 112,230.37 USDT، بينما يظهر ضغط بيع كبير بالقرب من مستوى 114,314.58 USDT.









انخفاض تكاليف التداول: السوق ذو العمق القوي يعني عددًا أكبر من طلبات الشراء، مما يسمح للمتداولين بالشراء أو البيع بأسعار أقرب إلى مستوى السوق الفعلي، مما يقلل من تكاليف المعاملات.

تجنب الانزلاق: في الأسواق ذات العمق الضعيف، قد تكون هناك فجوة كبيرة بين سعر الطلب والسعر الفعلي المُنفذ، مما يؤدي إلى الانزلاق. من خلال تحليل مخطط العمق، يمكن للمتداولين توقع ظروف عمق السوق مسبقًا وتجنب التداول في ظروف ذات مخاطر انزلاق عالية.

صياغة استراتيجيات التداول: من خلال الجمع بين تحليل مخطط العمق ومقارنة ضغط الشراء والبيع، يمكن للمتداولين

صمم استراتيجيات أكثر دقة. على سبيل المثال، في الأسواق التي تشهد ضغط شراء أقوى، قد يكون الشراء عند الانخفاضات خيارًا مناسبًا؛ أما في الأسواق التي تشهد ضغط بيع أقوى، فقد يكون البيع عند الارتفاعات خيارًا أنسب.









يُعد مخطط العمق أداةً أساسيةً في تداول العملات المشفرة، وله قيمة لا تُضاهى للمتداولين. من خلال إتقان كيفية تفسير مخطط العمق، يُمكن للمتداولين تقييم عمق السوق وتوازن ضغط البيع والشراء بشكل أفضل، مما يُمكّنهم من وضع استراتيجيات تداول أكثر دقة، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة. مع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. يجب على المتداولين فهم هذه المخاطر جيدًا وتوخي الحذر عند الاستثمار.





تحذير المخاطر: لا تُشكل هذه المادة نصيحة بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدم "تعلم MEXC" معلومات للرجوع إليها فقط، ولا يُمثل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها هي مسؤولية المستخدم وحده.



