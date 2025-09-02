لماذا تم تجميد حسابي؟





تجميد الحساب يشير إلى الحظر أو تقييد حساب تداول العملات الرقمية للمستخدم بشكل مؤقت، مما يمنعه من إجراء المعاملات أو سحب الأموال. قد تختلف مدة تجميد الحساب وإجراءات فك التجميد حسب سياسات المنصة أو الجهة التنظيمية.





أثناء فترة التجميد، غالباً ما لا يتمكن المستخدمون من إجراء المعاملات أو سحب الأموال أو تنفيذ عمليات أخرى تتعلق بالحساب. يجب عليك التواصل مع منصة التداول لتأكيد سبب تجميد الحساب واتباع الإجراءات المحددة من قِبل المنصة لفك التجميد. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لتجميد الحسابات.





















إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة 5 مرات متتالية أثناء تسجيل الدخول إلى الحساب، سيتم تقييد حسابك من تسجيل الدخول لمدة ساعتين. إذا أدخلت كلمة مرور خاطئة 5 مرات مرة أخرى، سيتم تقييد حسابك من تسجيل الدخول لمدة 24 ساعة. بعد مرور 24 ساعة، سيتم رفع التقييد ويمكنك محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.





إذا كنت ترغب في رفع التجميد مبكرًا، يمكنك اتباع التعليمات على صفحة تسجيل الدخول لإعادة تعيين كلمة المرور وإلغاء تجميد الحساب. إذا لم تتمكن من إعادة تعيين كلمة المرور بنفسك بسبب فقدان عناصر التحقق الأمني، يمكنك التقدم بطلب لإعادة تعيين التحقق الأمني على صفحة إعادة تعيين التحقق الأمني.





يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك التقدم بطلب لإعادة تعيين التحقق الأمني من خلال صفحة إعادة تعيين التحقق الأمني إذا لم تكن مسجلًا للدخول. إذا كنت ترغب في إعادة تعيين كلمة المرور، فيجب عليك التواصل مع خدمة العملاء الرسمية أونلاين في MEXC وتقديم المعلومات المطلوبة لإعادة تعيين كلمة المرور.









إذا كنت متأكدًا أن الأصول من مصدر غير معروف، يرجى عدم استخدامها. قد يطلب منك المرسل أو السلطات القضائية إعادة الأصول بعد استخدامها، مما قد يؤدي إلى خسائر غير ضرورية مثل تجميد حسابك. يرجى تقديم UID الخاص بك ولقطات شاشة للإيداع، والتواصل مع خدمة العملاء أونلاين للمساعدة في تحديد مصدر الأصول ومساعدتك في إعادتها.









يمكنك تقديم ملاحظات إلى خدمة عملاء MEXC وتقديم الإثباتات واللقطات ذات الصلة. إذا قامت خدمة العملاء بتأكيد الحالة، فستساعد المنصة في فرض تقييد على السحب لمدة 48 ساعة على الحساب المعني. يجب عليك الإبلاغ عن الحادثة للشرطة فورًا، وبعد الإبلاغ، تواصل مع خدمة العملاء في أقرب وقت ممكن لتقديم إيصال البلاغ للشرطة حتى نتمكن من تقديم المزيد من المساعدة.









أثناء معاملات P2P، إذا تلقيت أموالاً إضافية بسبب خطأ من الطرف الآخر، يرجى عدم استخدام هذه الأصول. إذا قمت باستخدامها وطلب الطرف الآخر استردادها، فقد تواجه مخاطر مثل تجميد حسابك. يمكنك استشارة خدمة العملاء أونلاين في MEXC للمساعدة في إعادة الأموال الإضافية.









في معاملات OTC، إذا قمت بإلغاء طلبات شراء العملات الرقمية لأسباب شخصية ("لا أريد التداول") 5 مرات متتالية، لن تتمكن من شراء العملات الرقمية من حسابك لمدة 24 ساعة. بعد مرور 24 ساعة، سيتم رفع التقييد ويمكنك الاستمرار في استخدام خدمات شراء العملات الرقمية عبر OTC.









إذا لاحظت نشاطًا مشبوهًا على حسابك، مثل عمليات تسجيل دخول أو تداولات أو سحوبات أو تحويلات غير طبيعية، يمكنك حماية أصولك عن طريق اختيار تجميد حسابك أو التواصل مع خدمة العملاء أونلاين للقيام بذلك. بمجرد تجميد الحساب، لن تتمكن من تسجيل الدخول أو التداول. إذا كنت ترغب في إلغاء تجميد حسابك، يرجى التواصل مع خدمة العملاء أونلاين في MEXC للحصول على المساعدة.





إذا كان بإمكانك تسجيل الدخول إلى حسابك، يمكنك تجميده من خلال اتباع التعليمات في إعدادات الأمان على منصة MEXC. أما إذا تم سرقة حسابك ولم تتمكن من تسجيل الدخول، فيمكنك التواصل مباشرة مع خدمة العملاء أونلاين في MEXC لتجميد الحساب بمساعدتهم.













عند تفعيل تقييد مكافحة غسيل الأموال على حسابك، سيتم تقييد بعض الوظائف. يمكنك الانتقال إلى صفحة تقديم معلومات إزالة القيود الأمنية والنقر على زر [تقديم]. اتبع التعليمات لتقديم المعلومات المطلوبة والتعاون مع المسؤولين في MEXC لإجراء المراجعة.





يرجى عدم الوثوق بأي أطراف ثالثة تقدم خدمات إلغاء التجميد لتجنب خسائر إضافية. بمجرد الموافقة على طلبك، ستستعيد الوصول الكامل إلى وظائف حسابك.













إذا قمت بوضع طلبات الحد أو أنواع مشابهة من الطلبات في التداول الفوري أو العقود الآجلة، سيتم تجميد أصولك مؤقتًا، ولن تتمكن من استخدام الأصول المجمدة مرة أخرى. إذا كنت ترغب في استخدام الأصول المجمدة، انتقل إلى صفحة التداول، وابحث عن الطلب المقابل، وقم بإلغائه لإلغاء تجميد الأصول.









عند بدء طلب سحب، سيتم تجميد الجزء من التوكن التي طلبت سحبه، وسيتم تحويلها على السلسلة إلى عنوان المحفظة أو عنوان المنصة الذي قمت بتقديمه. إذا كنت ترغب في إلغاء السحب قبل تأكيده عبر رسالة SMS أو البريد الإلكتروني، يمكنك الانتقال إلى قسم "السحب" واختيار [إلغاء] للسحب. سيتم إلغاء تجميد الأصول المسحوبة.





الموقغ الإلكتروني: على الموقع الرسمي لـ MEXC، انتقل إلى قسم [المحفظة] في القائمة الرئيسية، واختر [سجل التمويل]، ثم اختر [سحب] في صفحة سجل التمويل لإلغاء السحب.

التطبيق: في تطبيق MEXC، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، واختر [المعاملات]، ثم اختر [الإيداع/السحب] واضغط على [سحب] لإلغاء السحب.













ميزة الهدايا متوفرة في تطبيق MEXC. عند إرسال العملات المشفرة للأصدقاء كهدية، سيتم تجميد أصولك. سيتم إرجاع المبلغ غير المُستلم إلى حسابك بعد 48 ساعة ولا يمكن استرداده مبكرًا.









عند المشاركة بنجاح في أحداث مثل المنتجات ذات الأجل المحدد في قسم المدخرات على منصة MEXC، سيتم تجميد الأصول المرتبطة بالحدث مؤقتًا ولن يمكن استخدامها في التداول أو السحب. ستحتاج إلى الانتظار حتى يتم فك تجميد الأصول قبل أن تتمكن من استخدامها مرة أخرى.









يمكنك التواصل مع خدمة عملاء MEXC للمساعدة في التواصل مع الطرف الآخر لطلب استرجاع أصولك، ولكن لا يمكن ضمان تعاون المستقبل. لضمان أمان أصولك، ستقوم خدمة عملاء MEXC بتقديم طلب لتجميد الأصول مؤقتًا لمدة 48 ساعة وتوصي بالإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة فورًا.









يرجى التحقق من صفحة الإيداع في MEXC لمعرفة ما إذا كانت هناك أي توكن في حالة إيداع قيد الانتظار. التوكن في هذه الحالة ستظهر في رصيدك ويمكن تداولها، ولكن لا يمكن تحويلها (بما في ذلك التحويلات الداخلية)، أو سحبها، أو استخدامها في التداول OTC حتى يتم اعتماد الإيداع بالكامل. يمكنك الانتظار حتى يتم اعتماد التوكن بالكامل قبل إجراء التحويل أو السحب أو تداول OTC.





الموقع الإلكتروني: على الموقع الرسمي لـ MEXC، انتقل إلى قسم [المحفظة] في القائمة الرئيسية، واختر [سجل التمويل]. يمكنك التحقق من حالة الإيداع تحت تبويب "الإيداع".

التطبيق: في تطبيق MEXC، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، واختر [المعاملات]، ثم اختر [الإيداع/السحب]. اضغط على [إيداع] للتحقق من حالة الإيداع.









تحدد MEXC حدًا للسحب لمدة 24 ساعة لحسابات المنصة. إذا قمت بتجاوز هذا الحد، ستحتاج إلى الانتظار 24 ساعة قبل أن تتمكن من متابعة سحب الأموال.





يمكنك أيضًا زيادة حد السحب الخاص بك عن طريق إتمام التحقق من KYC. بعد إتمام التحقق الأساسي، سيتم زيادة حد السحب لمدة 24 ساعة إلى 80 BTC، وبعد إتمام التحقق المتقدم، سيتم رفع حد السحب لمدة 24 ساعة إلى 200 BTC.









بالنسبة للمستخدمين الذين تم تقييد سحبهم، ولمنع الوصول غير المصرح به، يجب تقديم صورة للمستخدم وهو يحمل بطاقة هويته للتحقق من هويته.









إذا قمت بتمكين هذه الميزة، فسيكون أي عنوان جديد يتم إضافته إلى قائمة السحب البيضاء بحاجة إلى فترة انتظار مدتها 24 ساعة قبل أن تتمكن من إجراء السحب. إذا قمت بإيقاف هذه الميزة بعد تمكينها، سيتعين على حسابك أيضًا الانتظار لمدة 24 ساعة قبل أن تتمكن من معالجة السحب.













إذا تم سرقة عملتك المشفرة أو احتيالك عليها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية وتم تحويلها إلى MEXC، يمكنك النقر على [ الإبلاغ عن الأموال غير الطبيعية ] وتقديم تقرير بعد ملء التفاصيل. بناءً على المعلومات التي تقدمها، قد تقوم MEXC بتجميد الأصول المشتبه في كونها مسروقة مؤقتًا لضمان أمان الأصول.







