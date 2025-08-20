ارتفع سعر LDO بنسبة 73% في أسبوع واحد: هل يستطيع زعيم السيولة الحفاظ على الارتفاع؟

لطالما كان قطاع تخزين السولة مجالاً يحظى بمتابعة دقيقة وأهمية استراتيجية. ومؤخراً، أظهر مشروع Lido (LDO)، الرائد في هذا المجال، زخماً صعودياً قوياً وأصبح نقطة محورية في السوق.





وفقًا لبيانات سوق MEXC، اعتبارًا من 11 أغسطس، الساعة 4:00 مساءً UTC، أظهر LDO زخمًا تصاعديًا قويًا ومستمرًا خلال الأسبوع الماضي. ارتفع السعر من حوالي 0.92 USDT في 6 أغسطس إلى أعلى مستوى له عند 1.5913 USDT، مما يمثل زيادة تراكمية بنسبة تقارب 73%. على الرغم من أن هذا الارتفاع تخللته عدة تراجعات قصيرة الأجل، إلا أن الاتجاه العام ظل صعوديًا، مع هيكل من قمم وقيعان أعلى باستمرار حاليًا، تراجع LDO قليلاً ويستقر حول مستوى 1.50 USDT خلال اليومين الماضيين. ويتداول حاليًا عند 1.4919 USDT.

















مشروع Lido (LDO) هو حلٌّ آمنٌ لإيداع العملات المشفرة القائمة على إثبات التخزين (PoS). يدعم هذا الحل إيداع إيثريوم 2.0 (الدمج)، بالإضافة إلى النظام البيئي المتنامي لسلاسل بلوكتشين إثبات الحصة الأخرى من الطبقة الأولى. يمكن للمستخدمين إيداع توكنات PoS الخاصة بهم مع Lido والحصول على نسخةٍ ترميزية من الأصل المُودع بنسبة 1:1. يمكن استخدام هذه الأصول الترميزية عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى لتحقيق عائدٍ إضافي، مع الاستمرار في الحصول على مكافآت الإيداع من الأصول المودعة في Lido.





توكن LDO هو توكن الحوكمة لبروتوكول Lido، ويُستخدم لتحفيز المشاركين في الشبكة. كما يمنح حامليه حقوق الحوكمة داخل Lido DAO، مما يسمح لهم بالتصويت على القرارات الرئيسية للبروتوكول. كلما زادت قيمة LDO التي يمتلكها المستخدم، زادت قوته التصويتية.









يقدم LDO وبروتوكول Lido المزايا البارزة التالية:





آلية التخزين السائل: من خلال الإصدار التلقائي لعملة stETH، تُمكّن Lido التخزين مع السيولة، مما يُحلّ مشكلة الأصول المُقفلة في نماذج التخزين التقليدية.

الريادة السوقية: تستحوذ Lido على أكثر من 88% من حصة السوق في مجال تخزين ETH اللامركزي، وتُمثّل بوابة رئيسية للمشاركين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

التوسع متعدد السلاسل: بالإضافة إلى الإيثريوم، تُواصل Lido التوسع في أنظمة بيئية أخرى مثل بالإضافة إلى الإيثريوم، تُواصل Lido التوسع في أنظمة بيئية أخرى مثل سولانا ، مما يُتيح للمستخدمين مرونة أكبر وخيارات تخزين أكثر.

الأمان والحوكمة الشفافة: خضعت عقود Lido الذكية لجولات تدقيق متعددة. يسمح إطار الحوكمة المفتوح للمجتمع بالتصويت على القرارات الرئيسية، مما يُعزز الأمان والثقة.













ارتفاع TVL وحجم التداول: تُظهر البيانات أن إجمالي القيمة المقفولة (TVL) في Lido تجاوز 3.8 مليار دولار (يتراوح بين حوالي 3.817 إلى 3.84 مليار دولار)، في حين شهد حجم التداول على مدار 24 ساعة زيادة كبيرة على أساس سنوي.









تدفقات رأس المال: ارتفعت قيمة الاهتمام المفتوح إلى مئات الملايين من الدولارات، ولا تزال معدلات التمويل في سوق المشتقات إيجابية، مما يشير إلى ميل السوق نحو الصفقات الطويلة. إضافةً إلى ذلك، تتدفق رؤوس أموال كبيرة من البورصات إلى المحافظ الخاصة، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار طويل الأجل.









بشكل عام، أظهر مؤشر LDO زخمًا صعوديًا قويًا خلال فترة وجيزة. ومن نمو القيمة الإجمالية للأصول إلى حركة رأس المال، تعكس البيانات اهتمامًا متزايدًا بالسوق وثقة متزايدة من المستثمرين.













1) الوضوح التنظيمي كمحفز: في أوائل أغسطس، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بيانًا بعنوان " في أوائل أغسطس، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بيانًا بعنوان " بيان بشأن بعض أنشطة تخزين السيولة "، موضحةً أن نخزين السيولة لا يُشكل طرحًا للأوراق المالية، إلا في ظروف محددة. وقد ساهم هذا البيان بشكل كبير في الحد من حالة عدم اليقين التنظيمي السابقة، وكان بمثابة إشارة إيجابية للقطاع.





2) اقتراح إعادة الشراء يُثير اهتمام السوق: في 7 أغسطس، قدّم Kuzmich، عضو مجتمع Lido، مسودة اقتراح لـ"خطة إعادة شراء LDO" في منتدى الحوكمة. ويقترح الاقتراح أن تُبادر ليدو بعمليات إعادة شراء ديناميكية لـ LDO بناءً على أرصدة الخزانة، بهدف تحسين كفاءة رأس المال، ودعم سعر التوكن، واستعادة ثقة السوق في قيمة LDO.









3) صندوق ETF لتوكن ETH قيد النظر: قدّمت BlackRock مؤخرًا طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإدراج آليات التخزين في صندوقها المُقترح، قدّمت BlackRock مؤخرًا طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإدراج آليات التخزين في صندوقها المُقترح، صندوق ETF لتداول الإيثريوم الفوري . وبينما لا يزال الصندوق قيد المراجعة، يُشير موقف الهيئة الأخير إلى أن عملية الموافقة قد لا تواجه عقبات كبيرة. ونظرًا لأن Lido تستحوذ حاليًا على ما يقرب من 25% من سوق تخزين إيثريوم، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تُعزز الموافقة المُحتملة على صندوق تداول مُمَكَّن من التخزين حضور Lido التجاري وتجذب تدفقات رأسمالية جديدة. وقد عزز هذا التفاؤل السوقي بشأن Lido.









يكمن الإنجاز التقني الرئيسي في Lido على قدرتها على توليد توكنات تخزين سائلة تلقائيًا (مثل stETH)، مما يسمح للمستخدمين بكسب مكافآت التخزين مع الاستمرار في المشاركة في أنشطة التمويل اللامركزي. تُحسّن هذه الوظيفة المزدوجة، التي تجمع بين توليد العائد وسيولة الأصول، كفاءة رأس المال بشكل كبير من خلال تمكين الأصول المُودعة من البقاء نشطة ضمن منظومة العملات المشفرة الأوسع.





بالإضافة إلى ذلك، تعمل Lido بنشاط على بناء شبكة تخزين متعددة السلاسل تتجاوز نطاق الإيثريوم. من خلال دعم خدمات التخزين عبر سلاسل بلوكتشين متعددة من الطبقة الأولى، توفر Lido للمستخدمين خيارات أوسع واستراتيجيات استثمار أكثر مرونة. يتيح هذا التوسع متعدد السلاسل للمستخدمين اختيار خيارات الإيداع بناءً على الخصائص والمزايا الفريدة لكل سلسلة، مما يُحسّن تجربة المستخدم واستخدام رأس المال بشكل أكبر.









بعد انتقال إيثريوم إلى إثبات التخزين (PoS)، برزت عملية تخزين السيولة كقطاع أساسي في منظومة التمويل اللامركزي. وبصفتها البروتوكول الرائد في هذا المجال، تستحوذ Lido (LDO) على أكثر من 88% من سوق تخزين الإيثريوم اللامركزي، مما يجعلها نقطة الدخول المفضلة للمشاركين من المؤسسات والأفراد الساعين إلى الانخراط في عالم اقتصاديات التخزين.









بدعم من ثلاثة محفزات رئيسية، وهي تخفيف القيود التنظيمية (وفقًا لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)، وتزايد التوقعات بشأن صناديق ETF التي تدعم التخزين، واقتراح إعادة الشراء بدافع مجتمع المستثمرين، يبدو أن LDO تدخل مرحلة مبكرة من إعادة اكتشاف قيمتها. توفر مزاياها التقنية، وهيمنتها على السوق، وتوسع منظومتها البيئية أساسًا متينًا لنموها على المدى الطويل.





ومع ذلك، لا ينبغي إغفال حالة عدم اليقين في السوق. كما أن المكاسب السريعة في الأسعار عند مستويات أعلى تزيد من احتمالية حدوث تصحيحات قصيرة الأجل. ومن المهم بشكل خاص تقييم المؤشرات الفنية إلى جانب بيانات تدفق رأس المال ومعنويات المستثمرين. ينبغي على المستثمرين التحلي بالصبر والتمييز، باستخدام كل من المقاييس على السلسلة والتحليل الفني لتقييم المخاطر والفرص، وضمان وضع استراتيجيات للتعامل مع التقلبات المحتملة.





بشكل عام، بصفتها الشركة الرائدة في قطاع التخزين على السيولة، تتمتع LDO بإمكانيات نمو كبيرة. وفي ظل بيئة العملات المشفرة المتطورة، تتمتع بمكانة جيدة لمواصلة قيادة تطوير البنية التحتية للتخزين على السيولة.











