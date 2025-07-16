كيفية استخدام ميزة TP/SL لطلبات الحد





طلبات الحد الفوري هي نوع من الطلبات التي تضعها في سوق التداول الفوري في سوق MEXC لشراء أو بيع كمية معينة من الأصول بسعر محدد أو سعر أفضل. يتضمن تحديد نقاط وقف الخسارة (SL) وجني الأرباح (TP) تحديد شرطين لسعر معين في نفس الوقت عند وضع مثل هذا الطلب. تضمن هذه الشروط التشغيل التلقائي لعمليات التداول المقابلة عند تحقيق ربح معين أو منع الخسائر المفرطة.









تتضمن ميزة TP/SL الخاصة بطلب الحد الأقصى تحديد سعر TP و/أو سعر SL في نفس الوقت عند تقديم طلب حد أقصى (أي الشراء أو البيع بسعر محدد). هذان السعران هما مستويات محددة مسبقًا تُستخدم لتحفيز نظام التداول على تشغيل عمليات محددة تلقائيًا عند الوصول إليها.













1) لا يمكن تشغيل ميزة TP/SL الخاصة بطلب الحد إلا بعد ملء طلب شراء الحد بالكامل.

2) يمكنك إعداد ميزة TP/SL لطلبات البيع في نفس الوقت عند وضع طلب الحد.

3) ضمن ميزة TP/SL الخاصة بك، سيتم تشغيل طلب بيع واحد فقط، وسيتم إلغاء طلب البيع الآخر.









1) لا يمكن تشغيل ميزة TP/SL الخاصة بطلب الحد إلا بعد تشغيل طلب بيع الحد بالكامل.

2) يمكنك إعداد ميزة TP/SL لطلب الشراء في نفس الوقت عند وضع طلب الحد.

3) ضمن ميزة TP/SL الخاصة بك، سيتم تشغيل طلب شراء واحد فقط، وسيتم إلغاء طلب الشراء الآخر.













إذا كان السعر الحالي لتوكن MX هو 2.75 USDT/MX، وترغب في شرائه بسعر أقل، فسوف تحدد سعر الشراء لطلب الحد الخاص بك عند 2 USDT/MX إلى جانب كمية MX التي ترغب في شرائها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتوقع ارتفاع توكن MX إلى 3.5 USDT/MX، فسترغب في تأمين أرباحك عند نقطة السعر هذه.









حدد سعر الشراء المطلوب وكمية الشراء، على سبيل المثال 2 USDT/MX و100 توكن MX.





بعد إكمال الإعداد، سيكون طلب شراء الحد في انتظار تشغيله.









في هذه المرحلة، تحتاج إلى تحديد سعر TP:





سعر تشغيل TP (طلب البيع): عندما يكون توكن MX في اتجاه تصاعدي، سيتم تشغيل هذا السعر (B). في هذا السيناريو، يمكنك تعيينه عند 3.5 USDT/MX.









إذا كنت قلقًا من أن MX قد لا يرتفع إلى 3.5 USDT/MX وقد يحدث اتجاه هبوطي، وترغب في الخروج عند 1.5 USDT/MX.





في هذه المرحلة، تحتاج إلى تحديد سعر ميزة SL:





سعر تشغيل طلب البيع (SL): عندما يكون توكن MX في اتجاه هبوطي، سيتم تشغيل هذا السعر (B1). في هذا السيناريو، يمكنك تعيينه عند 1.5 USDT/MX.









الربح المتوقع:

= 3.5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100 = 350 USDT - 200 USDT = 150 USDT





الخسارة المتوقعة:

= 2 USDT/MX x 100 - 1.5 USDT/MX x 100 = 200 USDT - 150 USDT = 50 USDT













تتضمن ميزة طلبات الحد TP/SL سلوكين للتداول: الشراء أولاً، ثم البيع، أو البيع أولاً، ثم الشراء.





تتضمن طلبات الحد الأقصى للخسارة سلوك تداول واحد فقط: الشراء أو البيع.









ميزة طلب الحد TP/SL مناسبة لأنظمة التداول المعقدة: على سبيل المثال، يمكن وضع استراتيجيات تداول مثل البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض، على غرار ممارسة "البيع على المكشوف" للأصول الرقمية.





تعتبر طلبات الحد الأقصى مناسبة لأنظمة التداول البسيطة نسبيًا: على سبيل المثال، استخدم هذه الميزة لتشغيل طلب شراء أو بيع واحد يناسب تفضيلاتك.













واجهة تداول الفورية. 2）انتقل إلى MEXC عند

3）اضبط المعلمات المتعلقة بطلبات [الحد].









4）تعيين معلمات TP/SL.













يتم تشغيل نقاط TP/SL بشكل فعال عند تشغيل طلب الحد المقابل بالكامل. إذا تم تشغيل طلب الحد جزئيًا فقط، فلن يتم تفعيل وظائف TP/SL، حتى إذا تم الوصول إلى أسعار التشغيل المحددة لـ TP/SL.





عند تحديد طلب حد (طلب شراء) ونقاط TP/SL، سيستخدم النظام كمية طلب الحد المكتمل بالكامل ككمية طلب لـ TP/SL.





عند تحديد طلب حد (طلب بيع) ونقاط TP/SL، سيستخدم النظام كمية طلب الحد المكتمل بالكامل ككمية طلب لـ TP/SL.





الأسباب التي قد تجعل نقاط TP/SL غير فعالة عند الوصول إلى الأسعار المحددة:

عدم وجود رصيد كاف في حساب المستخدم أثناء إنشاء طلبات TP/SL يؤدي إلى فشل إنشاء الطلب.

تفشل طلبات TP/SL المُنشأة مسبقًا في تلبية الحد الأدنى لمبلغ الطلب على المنصة، مما يؤدي إلى فشل إنشاء الطلب.





قد تختلف البرامج التعليمية والإرشادات عبر أنظمة التشغيل المختلفة. يرجى الرجوع إلى نظام التشغيل الحالي لديك للحصول على الدقة.









يمكن أن تساعدك ميزة طلب الحد TP/SL في تحقيق الأرباح والحد من الخسائر في كل من أسواق العرض والطلب للتداول الفوري. في العمليات العملية، يمكنك تعيين مستويات أسعار محددة مسبقًا للحد في TP/SL. أثناء التداول الفعلي، بمجرد تشغيل طلب الحد، سيتم تشغيل أسعار الحد من TP/SL بناءً على ظروف السوق.





تحذير المخاطر: تتمثل ميزة تحديد نقاط SL/TP لطلبات الحد في أنها قد تساعد المستثمرين على التحكم في المخاطر وأتمتة التداول. ومع ذلك، فإن العيب هو أن تقلبات السوق قد تتسبب في عدم تشغيل الطلبات المشروطة كما هو متوقع. عند استخدام هذه الميزة، من المهم مراقبة تقلبات السوق والمخاطر عن كثب، والتأكد من أن استراتيجية التداول الخاصة بك تتوافق مع أهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر.





إخلاء المسؤولية: تنطوي تجارة العملات المشفرة على مخاطر. لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.