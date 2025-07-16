ما هو تداول ما قبل السوق؟









تداول قبل ما السوق هو خدمة OTC (خارج البورصة) تقدمها MEXC والتي تسمح للمتداولين بشراء وبيع التوكن الجديد قبل إدراجه رسميًا في بورصة العملات المشفرة. يتيح هذا النهج للمشترين والبائعين تحديد الأسعار ومطابقتها بشكل مستقل، مما يمنحك المرونة للتداول بالسعر المفضل لديك. من خلال تداول ما قبل السوق من MEXC، يمكنك اكتساب ميزة تنافسية قبل دخول التوكن إلى السوق العامة. ابق على اطلاع على عملية التداول والمتطلبات لتعظيم فرصك في التداول الناجح.









يوفر تداول ما قبل السوق على MEXC للمستثمرين وسيلة للاستفادة من السوق والحصول على بداية جيدة قبل الإدراج الرسمي للتوكن الجديد. تتاح للمستثمرين الفرصة للحصول على ميزة سوقية محتملة من خلال الحصول على التوكن الشهير في السوق بشروط أكثر ملاءمة مقارنة بالتداول بعد افتتاح التوكن الجديد.









على موقع MEXC الرسمي، انقر فوق [فوري] وحدد [تداول ما قبل السوق] للوصول إلى صفحة تداول ما قبل السوق. هنا، يمكنك عرض التوكن المتاح والنقر فوق [تداول] للانتقال إلى صفحة

تداول ما قبل السوق للتوكن المقابل.













انقر فوق [إنشاء طلب] وأدخل السعر والكمية للتوكن الذي ترغب في شرائه. بعد مراجعة التفاصيل، حدد مربع الاختيار لقبول اتفاقية التداول ذات الصلة، ثم انقر فوق [شراء] لتقديم طلبك.









بدلاً من ذلك، يمكنك البحث في دفتر الطلبات عن طلبات البيع الموجودة التي تلبي متطلباتك والنقر فوق [شراء] لشراء التوكن بالسعر الذي حدده البائع.









بمجرد إكمال طلبك، لن تحتاج سوى إلى انتظار التسوية.









انقر فوق [إنشاء طلب] وأدخل السعر والكمية للتوكن الذي ترغب في بيعه. بعد مراجعة التفاصيل، حدد مربع الاختيار لقبول اتفاقية المستخدم ذات الصلة، ثم انقر فوق [بيع] لتقديم طلبك.









بدلاً من ذلك، يمكنك البحث في دفتر الطلبات عن طلبات الشراء الموجودة التي تلبي متطلباتك والنقر فوق [بيع] لبيع التوكن بالسعر الذي حدده المشتري.









بمجرد إكمال طلبك، لن تحتاج سوى إلى انتظار التسوية.









إذا كنت مشتريًا، فبعد ملء طلبك، ما عليك سوى انتظار وقت التسوية. إذا لم يتخلف البائع عن السداد، فستتلقى التوكن بالكمية المقابلة لطلبك. إذا تخلف البائع عن السداد، فستتلقى تعويضًا من البائع.





إذا كنت بائعًا، فيرجى التأكد من أن لديك عددًا كافيًا من التوكن في حسابك الفوري للوفاء بالتزامات التسليم قبل وقت التسوية. يرجى التحلي بالصبر والانتظار حتى وقت التسوية. سيتم تحويل التوكن الخاص بك بأمان إلى حساب المشتري وستكتمل عملية التسوية بنجاح.





تتوفر حاليًا إمكانية تداول ما قبل السوق في MEXC على كل من الموقع الإلكتروني والتطبيق، مع نفس عملية التشغيل على كلا المنصتين.





في الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، انقر فوق [المزيد] - [الوظيفة المشتركة] - [تداول ما قبل السوق] للوصول إلى صفحة تداول ما قبل السوق. هنا، يمكنك عرض التوكن المتاح والنقر فوق [التداول] للانتقال إلى صفحة التداول قبل السوق للتوكن المقابل لبدء التداول.













بالنسبة للمشترين، إذا فشل البائع في تسليم التوكن بالكامل أو في الموعد المحدد، فسيحصل المشتري على تعويض، لكنه لن يتلقى التوكن المقابل. بالنسبة للبائعين، سيؤدي الفشل في تسليم التوكن بالكامل وفي الموعد المحدد إلى فقدان الضمانات الخاصة بالطلب.





بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات تداول ما قبل السوق إمكانية الوصول المبكر إلى التوكن، مما يعني أنه قد تحدث تقلبات كبيرة في الأسعار قبل إدراج التوكن رسميًا. لذلك، يجب على المستخدمين تقييم ظروف تداول التوكن بعناية ودقة قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التداول.









في تداول ما قبل السوق، سواء كنت المشتري أو البائع، يتم تطبيق رسوم التداول. يمكنك عرض أسعار رسوم التداول الحالية على صفحة التداول قبل السوق للتوكن الذي ترغب في تداوله. على سبيل المثال، يظهر سعر الرسوم لتوكن MEMEFI في الصورة أدناه.









حاليًا، تقدم منصة MEXC عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة بدون رسوم تداول، مما يساعد المستخدمين على توفير تكاليف التداول وتحقيق المزيد من الأرباح. من المهم ملاحظة أن رسوم التداول لا تزال سارية حتى في حالة فشل التسوية. ستقوم MEXC برد رسوم التداول فقط إذا لم يتم ملء الطلب أو إلغاء إدراج المشروع.





إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تداول ما قبل السوق، يمكنك الرجوع إلى " الأسئلة الشائعة حول تداول ما قبل السوق ".



