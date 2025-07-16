1. ما هو تداول ما قبل السوق؟ تداول قبل ما السوق هو خدمة OTC (خارج البورصة) تقدمها MEXC والتي تسمح للمتداولين بشراء وبيع التوكن الجديد قبل إدراجه رسميًا في بورصة العملات المشفرة. يتيح هذا النهج للمشتري1. ما هو تداول ما قبل السوق؟ تداول قبل ما السوق هو خدمة OTC (خارج البورصة) تقدمها MEXC والتي تسمح للمتداولين بشراء وبيع التوكن الجديد قبل إدراجه رسميًا في بورصة العملات المشفرة. يتيح هذا النهج للمشتري
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الفورية/ما هو تداول ما قبل السوق؟

ما هو تداول ما قبل السوق؟

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الفورية#المبتدئون#المفاهيم الأساسية
MemeFi
MEMEFI$0.0009029-3.62%

1. ما هو تداول ما قبل السوق؟


تداول قبل ما السوق هو خدمة OTC (خارج البورصة) تقدمها MEXC والتي تسمح للمتداولين بشراء وبيع التوكن الجديد قبل إدراجه رسميًا في بورصة العملات المشفرة. يتيح هذا النهج للمشترين والبائعين تحديد الأسعار ومطابقتها بشكل مستقل، مما يمنحك المرونة للتداول بالسعر المفضل لديك. من خلال تداول ما قبل السوق من MEXC، يمكنك اكتساب ميزة تنافسية قبل دخول التوكن إلى السوق العامة. ابق على اطلاع على عملية التداول والمتطلبات لتعظيم فرصك في التداول الناجح.

2. مزايا تداول ما قبل السوق


يوفر تداول ما قبل السوق على MEXC للمستثمرين وسيلة للاستفادة من السوق والحصول على بداية جيدة قبل الإدراج الرسمي للتوكن الجديد. تتاح للمستثمرين الفرصة للحصول على ميزة سوقية محتملة من خلال الحصول على التوكن الشهير في السوق بشروط أكثر ملاءمة مقارنة بالتداول بعد افتتاح التوكن الجديد.

3. كيفية إجراء تداول ما قبل السوق على MEXC


على موقع MEXC الرسمي، انقر فوق [فوري] وحدد [تداول ما قبل السوق] للوصول إلى صفحة تداول ما قبل السوق. هنا، يمكنك عرض التوكن المتاح والنقر فوق [تداول] للانتقال إلى صفحة
تداول ما قبل السوق للتوكن المقابل.


3.1 المشتري


انقر فوق [إنشاء طلب] وأدخل السعر والكمية للتوكن الذي ترغب في شرائه. بعد مراجعة التفاصيل، حدد مربع الاختيار لقبول اتفاقية التداول ذات الصلة، ثم انقر فوق [شراء] لتقديم طلبك.


بدلاً من ذلك، يمكنك البحث في دفتر الطلبات عن طلبات البيع الموجودة التي تلبي متطلباتك والنقر فوق [شراء] لشراء التوكن بالسعر الذي حدده البائع.


بمجرد إكمال طلبك، لن تحتاج سوى إلى انتظار التسوية.

3.2 البائع


انقر فوق [إنشاء طلب] وأدخل السعر والكمية للتوكن الذي ترغب في بيعه. بعد مراجعة التفاصيل، حدد مربع الاختيار لقبول اتفاقية المستخدم ذات الصلة، ثم انقر فوق [بيع] لتقديم طلبك.


بدلاً من ذلك، يمكنك البحث في دفتر الطلبات عن طلبات الشراء الموجودة التي تلبي متطلباتك والنقر فوق [بيع] لبيع التوكن بالسعر الذي حدده المشتري.


بمجرد إكمال طلبك، لن تحتاج سوى إلى انتظار التسوية.

3.3 كيفية تسوية الصفقة


إذا كنت مشتريًا، فبعد ملء طلبك، ما عليك سوى انتظار وقت التسوية. إذا لم يتخلف البائع عن السداد، فستتلقى التوكن بالكمية المقابلة لطلبك. إذا تخلف البائع عن السداد، فستتلقى تعويضًا من البائع.

إذا كنت بائعًا، فيرجى التأكد من أن لديك عددًا كافيًا من التوكن في حسابك الفوري للوفاء بالتزامات التسليم قبل وقت التسوية. يرجى التحلي بالصبر والانتظار حتى وقت التسوية. سيتم تحويل التوكن الخاص بك بأمان إلى حساب المشتري وستكتمل عملية التسوية بنجاح.

تتوفر حاليًا إمكانية تداول ما قبل السوق في MEXC على كل من الموقع الإلكتروني والتطبيق، مع نفس عملية التشغيل على كلا المنصتين.

في الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، انقر فوق [المزيد] - [الوظيفة المشتركة] - [تداول ما قبل السوق] للوصول إلى صفحة تداول ما قبل السوق. هنا، يمكنك عرض التوكن المتاح والنقر فوق [التداول] للانتقال إلى صفحة التداول قبل السوق للتوكن المقابل لبدء التداول.


4. مخاطر تداول ما قبل السوق


بالنسبة للمشترين، إذا فشل البائع في تسليم التوكن بالكامل أو في الموعد المحدد، فسيحصل المشتري على تعويض، لكنه لن يتلقى التوكن المقابل. بالنسبة للبائعين، سيؤدي الفشل في تسليم التوكن بالكامل وفي الموعد المحدد إلى فقدان الضمانات الخاصة بالطلب.

بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات تداول ما قبل السوق إمكانية الوصول المبكر إلى التوكن، مما يعني أنه قد تحدث تقلبات كبيرة في الأسعار قبل إدراج التوكن رسميًا. لذلك، يجب على المستخدمين تقييم ظروف تداول التوكن بعناية ودقة قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التداول.

5. رسوم تداول ما قبل السوق


في تداول ما قبل السوق، سواء كنت المشتري أو البائع، يتم تطبيق رسوم التداول. يمكنك عرض أسعار رسوم التداول الحالية على صفحة التداول قبل السوق للتوكن الذي ترغب في تداوله. على سبيل المثال، يظهر سعر الرسوم لتوكن MEMEFI في الصورة أدناه.


حاليًا، تقدم منصة MEXC عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة بدون رسوم تداول، مما يساعد المستخدمين على توفير تكاليف التداول وتحقيق المزيد من الأرباح. من المهم ملاحظة أن رسوم التداول لا تزال سارية حتى في حالة فشل التسوية. ستقوم MEXC برد رسوم التداول فقط إذا لم يتم ملء الطلب أو إلغاء إدراج المشروع.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تداول ما قبل السوق، يمكنك الرجوع إلى "الأسئلة الشائعة حول تداول ما قبل السوق".

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم تعلم MEXC معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو MEXC تحويل؟

ما هو MEXC تحويل؟

MEXC تحويل هي ميزة حصرية تمكن المستخدمين من تبادل الأصول بسرعة بين العملات المشفرة المختلفة دون الحاجة إلى دفاتر الطلبات التقليدية أو وضع الطلبات أو عمليات المطابقة. تتميز هذه الخدمة بسرعتها وبساطتها

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

ما هو KYC؟

ما هو KYC؟

الخلاصةإن KYC (اعرف عميلك) هو متطلب تنظيمي شائع يجب على مقدمي الخدمات المالية الالتزام به. تعمل عمليات تفتيش KYC على مكافحة الأنشطة غير القانونية وغسيل الأموال. في الواقع، KYC هو مقياس رئيسي للوائح مك

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

بالنسبة للمبتدئين، قد يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من تداول العقود الفورية، لأنه يحتوي على عدد أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص