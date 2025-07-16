عند إجراء تداول عقود فورية على MEXC، قد تواجه المشكلات التالية مع طلباتك. يرجى الرجوع إلى الحلول الخاصة بكل من هذه المشكلات. 1. المشكلات المتعلقة بالطلبات غير المنفذة إذا كان طلبك في حالة معالجة معلقةعند إجراء تداول عقود فورية على MEXC، قد تواجه المشكلات التالية مع طلباتك. يرجى الرجوع إلى الحلول الخاصة بكل من هذه المشكلات. 1. المشكلات المتعلقة بالطلبات غير المنفذة إذا كان طلبك في حالة معالجة معلقة
كيفية حل مشكلات الطلب

عند إجراء تداول عقود فورية على MEXC، قد تواجه المشكلات التالية مع طلباتك. يرجى الرجوع إلى الحلول الخاصة بكل من هذه المشكلات.

1. المشكلات المتعلقة بالطلبات غير المنفذة


إذا كان طلبك في حالة معالجة معلقة، فعادةً ما يكون ذلك بسبب أحد السببين التاليين:
① لم يصل السعر الأخير إلى سعر الحد الذي حددته.
② بسبب التقلبات السريعة في الأسعار على مدى فترة قصيرة، قد لا يكون هناك عدد كافٍ من نظراء التداول لمطابقة طلبك. من المهم ملاحظة أن الطلبات في دفتر الطلبات تتم معالجتها بناءً على مبادئ أولوية السعر وأولوية الوقت. ومن الممكن أيضًا أن تكون هناك طلبات أخرى قد تم تقديمها قبل طلبك.

2.الحلول


① تحقق من سعر طلبك ضمن قسم الطلبات المفتوحة وتأكد من أنه تمت مطابقته مع طلب نظيره في التداول.


② لتنفيذ الطلب بشكل أسرع، يمكنك التفكير في تعديل سعر الطلب وإرسال طلب جديد بسعر أكثر تنافسية.
③ بدلاً من ذلك، يمكنك تقديم طلب بسعر السوق لتنفيذ الطلب على الفور.

3. مشكلات الطلبات الفنية


إذا واجهت مشكلات فنية مثل عدم القدرة على إلغاء طلب أو عدم إيداع الأموال، فيرجى التواصل مع خدمة العملاء أونلاين وتقديم ملاحظات للحصول على مزيد من المساعدة.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


