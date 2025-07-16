كيفية حل مشكلات الطلب

عند إجراء تداول عقود فورية على MEXC، قد تواجه المشكلات التالية مع طلباتك. يرجى الرجوع إلى الحلول الخاصة بكل من هذه المشكلات.









إذا كان طلبك في حالة معالجة معلقة، فعادةً ما يكون ذلك بسبب أحد السببين التاليين:

① لم يصل السعر الأخير إلى سعر الحد الذي حددته.

② بسبب التقلبات السريعة في الأسعار على مدى فترة قصيرة، قد لا يكون هناك عدد كافٍ من نظراء التداول لمطابقة طلبك. من المهم ملاحظة أن الطلبات في دفتر الطلبات تتم معالجتها بناءً على مبادئ أولوية السعر وأولوية الوقت. ومن الممكن أيضًا أن تكون هناك طلبات أخرى قد تم تقديمها قبل طلبك.









① تحقق من سعر طلبك ضمن قسم الطلبات المفتوحة وتأكد من أنه تمت مطابقته مع طلب نظيره في التداول.









② لتنفيذ الطلب بشكل أسرع، يمكنك التفكير في تعديل سعر الطلب وإرسال طلب جديد بسعر أكثر تنافسية.

③ بدلاً من ذلك، يمكنك تقديم طلب بسعر السوق لتنفيذ الطلب على الفور.









إذا واجهت مشكلات فنية مثل عدم القدرة على إلغاء طلب أو عدم إيداع الأموال، فيرجى التواصل مع خدمة العملاء أونلاين وتقديم ملاحظات للحصول على مزيد من المساعدة.



