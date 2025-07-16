كيفية استخدام كشف الحساب في العقود الفورية





توفر منصة MEXC وظيفة كشف الحساب في العقود الفورية لمساعدة المستخدمين على مراجعة معاملاتهم العقود الفورية السابقة وتوفير دعم البيانات لقرارات الاستثمار المستقبلية. كما توفر عقود MEXC الآجلة أيضًا وظيفة كشف الحساب في العقود الآجلة. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا: " كيفية استخدام كشف الحساب في العقود الآجلة ".









تسجل كشوف الحساب في العقود الفورية تفاصيل المعاملات التي يجريها المستخدمون أثناء عملية التداول العقود الفورية على منصة MEXC. في كشوف الحساب، يمكنك الاستعلام عن تفاصيل معاملاتك الشخصية وتصديرها في مجالات مختلفة، مثل التداول العقود الفورية، سجلات الإيداع/السحب/الإرسال، تحويلات الأصول، الأحداث/المدخرات، إلخ. يمكن أن يساعدك هذا بشكل فعال في التحقق من الأصول الشخصية وإدارتها، مما يسهل وضع خطط استثمارية معقولة للمستقبل.





الفرق بين كشوف الحساب العقود الفورية وطلبات العقود الفورية: (في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي، حدد [الطلبات] - [طلبات العقود الفورية]).









تسجل طلبات العقود الفورية بشكل أساسي أنشطة التداول العقود الفورية، بما في ذلك الطلبات المفتوحة، وسجل الطلبات، وسجل الصفقات.من ناحية أخرى، لا تقتصر كشوف الحساب العقود الفورية على تسجيل عمليات التداول العقود الفورية، بل تشمل أيضًا سجلات الإيداع/السحب/الإرسال، وتحويلات الأصول، والأحداث/المدخرات، وتحويل الأصول الصغيرة إلى MX، وغيرها من سجلات المعاملات العقود الفورية.









جميع سجلات المعاملات في كشف الحساب العقود الفورية مكتملة، بينما تتضمن طلبات العقود الفورية سجلات الطلبات المفتوحة، أي الطلبات غير المنفذة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يشمل سجل الطلبات في طلبات العقود الفورية سجلات الطلبات الملغاة.









يسجل كل من كشوف الحساب العقود الفورية وطلبات العقود الفورية سجلات المعاملات التاريخية للتداول العقود الفورية. يكمن الفرق في أن طلبات العقود الفورية تسجل فقط نوع وكمية التوكن التي اشتريتها أو بعتها، بينما تشمل كشوف الحساب العقود الفورية أيضًا الكمية المقابلة من الزوج التداولي ورسوم التداول الخاصة بتلك الصفقة.

















تسجل كشوف الحساب في العقود الفورية جميع سجلات المعاملات المكتملة المتعلقة بالتداول العقود الفورية. يمكنك العثور بسرعة على السجلات ذات الصلة من خلال كشف الحساب العقود الفورية.









يوفر كشف الحساب العقود الفورية تصفية على مستويين لمساعدتك في العثور بسرعة على سجلات المعاملات المقابلة.





يمكنك إجراء تصفية بناءً على أنواع المعاملات المختلفة من خلال المستوى الأول، بما في ذلك التداول العقود الفورية، الإيداع/السحب/الإرسال، تحويل الأصول، الأحداث/المدخرات، تحويل الأصول الصغيرة إلى MX، وغيرها. وبعد التصفية الأولية، يمكنك إجراء تصفية ثانوية استنادًا إلى نوع الكريبتو، نوع المعاملة، الاتجاه، والوقت، مما يساعدك في العثور بدقة على سجلات المعاملات التي تبحث عنها.





يتيح لك كشف الحساب العقود الفورية تصدير السجلات إلى جهازك المحلي لتحريرها.













افتح وسجل الدخول إلى الصفحة الرئيسية الرسمية لـ MEXC، ثم حدد [المحفظة] في الزاوية العلوية اليمنى، وانقر على [العقود الفورية].









انقر على [كشف الحساب العقود الفورية] في الجانب الأيمن للدخول إلى الصفحة المقابلة.









في صفحة كشف الحساب العقود الفورية، يمكنك عرض جميع سجلات معاملاتك المتعلقة بالعقود الفورية.





يتم تصنيف هذه السجلات إلى أنواع مثل [العقود الفورية]، [الإيداعات/السحوبات/الإرسال]، [تحويل الأصول]، [الأحداث/المدخرات]، [تحويل الأصول الصغيرة إلى MX]، و[أخرى]. يمكنك عرض سجلات المعاملات ذات الصلة ضمن الفئات المختلفة.





بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين البحث بشكل أكبر من خلال تحديد خيارات مثل [كريبتو]، [نوع المعاملة]، [الاتجاه]، و[الوقت]، وما إلى ذلك، للعثور على سجلات المعاملات المحددة التي تبحث عنها.









سنستخدم [الإيداعات/السحوبات/الإرسال] كمثال.





تعرض الصفحة الحالية ملخصًا لجميع العمليات المتعلقة بالكريبتو الخاصة بالإيداعات والسحوبات (بما في ذلك الإيداعات والسحوبات ورسوم التحويل) بين 30 يناير و 15 فبراير. وتشمل جميع المعاملات الواردة والصادرة.





يمكنك تحديد نطاق الوقت لعرض سجلات الإيداعات والسحوبات من آخر 30 يومًا. إذا كنت ترغب في عرض هذه السجلات لفترة أطول، يمكنك النقر على زر "عرض التفاصيل >" على الجانب الأيمن للبحث.









يمكنك أيضًا النقر على زر [تصدير] على الجانب الأيمن. ثم، حدد الخيارات لـ [نوع المعاملة]، [الكريبتو]، [الاتجاه]، و [الوقت]. اختر ما إذا كنت ترغب في تشفير المستند، ثم انقر على [إنشاء].





بمجرد إنشاء السجل، قم بالتمرير لأسفل في صفحة تصدير بيان النقاط. انقر على [تنزيل] تحت [سجل التطبيق] لحفظه محليًا.













افتح تطبيق MEXC واضغط على أيقونة [المحافظ] في أسفل اليمين. ثم اختر صفحة [سبوت] واضغط على أيقونة الفاتورة في الزاوية العليا اليمنى. في صفحة سجلات السبوت، اضغط على [التصفية] لفتح نافذة تصفية بيانات البيان.





تحت [نوع البيان]، يمكنك البحث عن سجلات بيان السبوت بناءً على أنواع مختلفة مثل [التداول العقود الفورية]، [الإيداعات/السحوبات/الإرسال]، [نقل الأصول]، [الأحداث/المدخرات]، [تحويل الأصول الصغيرة MX]، و [أخرى].





يمكنك تصفية بحثك بشكل أكبر من خلال تحديد خيارات مثل [الكريبتو]، [نوع المعاملة]، [الاتجاه]، و [الوقت] للعثور على سجلات المعاملات المحددة التي تحتاجها.









على عكس الموقع الإلكتروني، عند تصدير سجلات معاملات التداول العقود الفورية عبر التطبيق، ستتلقى إما رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية بمجرد إنشاء التقرير.





بالنسبة للبريد الإلكتروني كمثال، في صفحة بيانات السبوت في تطبيق MEXC، اضغط على زر التصدير في الزاوية العليا اليمنى، ثم اختر [إرسال لي عبر البريد الإلكتروني]. سيتم إرسال البيان المُولد إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.









يرجى ملاحظة أن هناك حدًا شهريًا لتنزيل وتصدير بيانات السبوت. يرجى الرجوع إلى العرض على الصفحة لمعرفة الحد المحدد. يرجى ترتيب عمليات التصدير بشكل معقول وفقًا لاحتياجاتك الخاصة لتجنب العمليات المتكررة.



