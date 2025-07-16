في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل اتجاهات السوق من خلال رسم أنماط على مخطط K-line لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع. تقدم بورصة MEXC مجموعة متنوعة من أدوات الرسم الأساسية، مما يسمفي تداول العملات المشفرة، غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل اتجاهات السوق من خلال رسم أنماط على مخطط K-line لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع. تقدم بورصة MEXC مجموعة متنوعة من أدوات الرسم الأساسية، مما يسم
كيفية استخدام أدوات الرسم (K-Line الأصلي)

#مؤشرات K-Line
في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل اتجاهات السوق من خلال رسم أنماط على مخطط K-line لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع. تقدم بورصة MEXC مجموعة متنوعة من أدوات الرسم الأساسية، مما يسمح للمستخدمين برسم أشكال مختلفة ومساعدتهم في تقييم اتجاهات السوق.

عند استخدام الموقع الإلكتروني، على صفحة مخطط K-Line الأصلي لتداول العقود الفورية، يمكنك الوصول إلى أدوات الرسم من خلال الخطوات التالية. على صفحة مخطط K-Line الأصلي لتداول العقود الآجلة، ليست هناك حاجة للنقر على زر أدوات الرسم، حيث يعرضها النظام على يسار مخطط K-Line افتراضيًا. بخلاف ذلك، فإن خطوات استخدام أدوات رسم مخطط K-Line لتداول العقود الفورية وتداول العقود الآجلة متطابقة.

① انقر على زر أدوات الرسم، وستظهر أدوات رسم مختلفة على يسار مخطط K-Line، بما في ذلك خط الاتجاه، والممتد، وخط السعر، وتصحيحات فيبوناتشي، والمزيد.


② حرك المؤشر إلى الأداة المطلوبة وانقر عليها. ثم حرك المؤشر إلى مخطط K-line للكريبتو المقابل لبدء الرسم.


③ بعد الانتهاء من الرسم، يمكنك النقر على زر لقطة الشاشة، ثم النقر على [تنزيل الصورة] أو [نسخ الصورة] لمشاركة لقطة الشاشة.



في التطبيق، تكون خطوات استخدام أدوات رسم K-line لكل من تداول العقود الفورية والعقود الآجلة متطابقة. هنا، سنوضح العملية في تداول العقود الفورية.

① بعد الدخول إلى صفحة التداول، انقر على أيقونة الشمعة في الزاوية اليسرى العليا.


② اضغط على زر إعدادات الرسم البياني في الزاوية اليسرى العليا.


③ اضغط على [رسم].


④ لرسم شكل، حدد الشكل المطلوب وحرك إصبعك إلى مخطط K-line المقابل.


⑤ بعد الانتهاء من رسمك، انقر على زر المشاركة لتنزيله على جهازك أو مشاركته مع الآخرين.



⑥ إذا كنت تريد حذف شكل معين قمت برسمه، فانقر على الشكل ثم حدد أيقونة سلة المهملات التي تظهر.


