كيفية ضبط إعدادات السحب





كانت مشكلات الأمن في مجال العملات المشفرة دائمًا مصدر قلق لكل من المنصات والمستخدمين. لم يختفي تأثير حادثة Mt. Gox بعد، ولا تزال حوادث سرقة العملات المشفرة تظهر. لحماية أصول المستخدم، توفر MEXC مصادقة ثنائية العوامل (2FA) وإعدادات أمان متقدمة.





عند بدء عملية سحب، تحتاج إلى إدخال رموز التحقق من البريد الإلكتروني ورموز التحقق من الهاتف المحمول ورموز Google Authenticator. هذه كلها تدابير أمان ضمن إطار المصادقة الثنائية العوامل (2FA). لضمان أمان حسابك، يوصى بتمكين شكل واحد على الأقل من أشكال المصادقة الثنائية العوامل. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية إعداد Google Authenticator، يمكنك الرجوع إلى المحتوى بعنوان " ربط Google Authenticator ". في إعدادات الأمان المتقدمة، يمكنك تكوين عمليات السحب لضمان سلامة أصولك الشخصية.





الموقع الإلكتروني





التطبيق









الأمان. قم بالتمرير لأسفل الصفحة، وتحت "الأمان المتقدم"، ستجد "إعدادات أمان الأصول". قم بتسجيل الدخول إلى MEXC، ثم قم بالتمرير على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة الرئيسية، وحدد. قم بالتمرير لأسفل الصفحة، وتحت "الأمان المتقدم"، ستجد "إعدادات أمان الأصول".









يتم تقسيم "إعدادات أمان الأصول" إلى ثلاث ميزات: سحب سريع، وسحب القائمة البيضاء، والتحويل السريع لمنصة +DEX.













انقر على زر التبديل على الجانب الأيسر من "سحب السريع"، وحدد حد المبلغ للسحب الفردي دون التحقق. هنا، سنستخدم 500 USDT كمثال. انقر على تأكيد.









قم بملء معلومات التحقق الأمني وانقر فوق تأكيد لتمكين السحب السريع.





يرجى ملاحظة أن عملية التحقق ستعتمد على إعدادات المصادقة الثنائية (2FA) التي قمت بتكوينها شخصيًا. في المثال الموضح أدناه، طرق التحقق المتاحة هي التحقق عبر البريد الإلكتروني، والتحقق عبر Google Authenticator، والتحقق عبر رسالة SMS على الهاتف المحمول.









بعد تمكين السحب السريع، عندما يكون مبلغ السحب الفردي الخاص بك أقل من 500 USDT، فلن يخضع بعد الآن للمصادقة الثنائية (2FA) وسيتم إكمال السحب مباشرة.









انقر على زر التبديل الموجود على الجانب الأيمن منالقائمة البيضاء سحب العناوين المسموح بها، ثم أكمل التحقق الأمني لتفعيل الميزة.





من المهم ملاحظة أنه قبل تفعيل القائمة البيضاء السحب المسموح بها، يُسمح لك بالسحب إلى أي عنوان. ولكن بمجرد تفعيلها، يمكنك السحب فقط إلى العناوين الموجودة في القائمة البيضاء.









بمجرد تمكين قائمة السحب المسموح بها بنجاح، انقر على إدارة عناوين/جهات الاتصال في القائمة البيضاء ليتم تحويلك إلى صفحة إعدادات عناوين/جهات الاتصال للسحب.









انقر على إضافة عنوان سحب، ثم اختر عنوان عادي، وأدخل بيانات العملة المشفرة، وشبكة التحويل، وعنوان السحب، واسم العنوان (اختياري). ثم حدد مربع الاختيار بجوار "تعيين كعنوان مدرج في القائمة البيضاء"، وانقر على تأكيد.









أدخل معلومات التحقق الأمني وانقر على تأكيد لإكمال إضافة عنوان السحب. وبالمثل، سيعتمد التحقق على إعدادات المصادقة الثنائية (2FA) التي قمتَ بضبطها بنفسك.









إذا كنت ترغب في إضافة عناوين متعددة إلى قائمتك البيضاء دفعةً واحدة، يمكنك النقر على إضافة دفعةً واحدة. في صفحة "إضافة عنوان سحب دفعةً واحدة"، أدخل بيانات الكريبتو، وشبكة النقل، واسم العنوان (اختياري)، وعنوان السحب، وmemo/العلامة (اختياري)، ثم فعّل خيار "القائمة البيضاء". بعد إضافة جميع العناوين، انقر على تأكيد.









ميزة تقييد أمان القائمة البيضاء:





عند تفعيل القائمة البيضاء للسحب، سيظهر خيار تقييد أمان القائمة البيضاء. يُرجى الملاحظة:

بعد تفعيلها، ستتطلب عمليات السحب إلى عناوين القائمة البيضاء المضافة حديثًا فترة انتظار مدتها 24 ساعة.

إذا عطّلت هذه الميزة بعد تفعيلها، فسيحتاج حسابك إلى الانتظار 24 ساعة قبل إمكانية إجراء عمليات سحب أخرى.

لأمان أصولك، يُنصح بشدة بتفعيل هذه الميزة باستمرار.













انقر على زر التبديل بجوار التحويل السريع لمنصة +DE"، وأدخل حد التحويل الفردي الذي لا يتطلب التحقق (1-2000 USDT، مثلاً 200 USDT)، ثم انقر على تأكيد.





أدخل معلومات التحقق الأمني وانقر على تأكيد مرة أخرى لتفعيل ميزة التحويل السريع لمنصة +DEX.





بمجرد التفعيل، لن تتطلب التحويلات الصغيرة لتوكن الشبكة الرئيسية بين حساب +DEX وحساب العقود الفورية التحقق الأمني.













داخل التطبيق، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر الأمان. ثم مرر لأسفل الصفحة واختر إعدادات أمان الأصول.









1) انقر على زر التبديل على يمين القائمة البيضاء، وأدخل رمز التحقق للمصادقة الثنائية، وسيتم تفعيل ميزة القائمة البيضاء. بعد التفعيل، يمكنك السحب فقط إلى العناوين المدرجة في القائمة البيضاء، ولن تتمكن من السحب إلى عناوين أخرى.





2) إذا لم تكن لديك أي عناوين مدرجة في القائمة البيضاء، فانقر على عنوان السحب أدناه للدخول إلى صفحة إضافة عناوين القائمة البيضاء.





3) انقر على إضافة عنوان.





4) في شريط البحث، أدخل العملة المشفرة التي تريد إضافتها. في هذا المثال، سنستخدم MX.





5) أدخل العملة المشفرة والعنوان وتفاصيل الشبكة، إلخ. ثم ضع علامة في المربع بجوار "إضافة إلى القائمة البيضاء"، وانقر على تأكيد للإنهاء.









تقييد أمان القائمة البيضاء:





عند تفعيل القائمة البيضاء للسحب، سيظهر خيار تقييد أمان القائمة البيضاء. يُرجى الملاحظة:

بعد تفعيلها، ستتطلب عمليات السحب إلى عناوين القائمة البيضاء المضافة حديثًا فترة انتظار مدتها 24 ساعة.

إذا عطّلت هذه الميزة بعد تفعيلها، فسيحتاج حسابك إلى الانتظار 24 ساعة قبل إمكانية إجراء عمليات سحب أخرى.

لأمان أصولك، يُنصح بشدة بتفعيل هذه الميزة باستمرار.













انقر على زر التبديل على يمين "سحب سريع"، ثم حدد حد السحب الفردي بدون تحقق، ثم انقر على تأكيد، وأدخل رمز التحقق للمصادقة الثنائية، وسيتم تفعيل ميزة السحب السريع. توضح الصورة أدناه حد السحب الفردي بدون تحقق لـ 500 USDT قيد التحديد.





بمجرد تفعيل ميزة السحب السريع، لن يكون التحقق الأمني مطلوبًا لإجراء عمليات سحب صغيرة (مثل 500 USDT) إلى عناوين مدرجة في القائمة البيضاء، مما يسمح بعمليات سحب سريعة.













انقر على زر التبديل بجوار "التحويل السريع لمنصة +DEX"، وأدخل حد التحويل المحدد لكل معاملة (1-2000 USDT، مثلاً 200 USDT)، ثم انقر على تأكيد.





أدخل معلومات التحقق الأمني، ثم انقر على تأكيد مرة أخرى لتفعيل ميزة التحويل السريع لمنصة +DEX.





بمجرد تفعيلها، لن تتطلب التحويلات الصغيرة لتوكنات الشبكة الرئيسية بين حساب +DEX والحساب الفوري في التحقق الأمني.













إذا كنت تسحب أموالك بشكل متكرر، فإن إعدادات السحب تُحسّن كفاءتك وتحمي أصولك بفعالية.





تتيح لك ميزة السحب السريع بدء عمليات سحب ضمن نطاق معين من الأموال دون الحاجة إلى المصادقة الثنائية، مما يُمكّنك من سحب الأموال بسرعة. عند استخدام القائمة البيضاء للسحب، يمكنك السحب بسرعة إلى العناوين المستخدمة بكثرة دون الحاجة إلى نسخها في كل مرة. ما عليك سوى تحديد هذه العناوين عند إعداد القائمة البيضاء.





في حالات الاستخدام العملي، إذا كنت معتادًا على الاستثمار طويل الأجل، يمكنك شراء التوكن التي تستثمر فيها على منصة MEXC ثم استخدام ميزة القائمة البيضاء للسحب بسرعة إلى عناوين محفظة مختلفة. إذا كنت تُجري تحويلات صغيرة بشكل متكرر إلى عناوين معينة، مثل دفع رواتب الموظفين، فإن استخدام ميزة السحب السريع تحسن كفاءتك أيضًا.



