إعادة ترتيب معلومات الصفقة للحصول على تجربة تداول أكثر سلاسة

في تداول العقود الآجلة، بمجرد أن تفتح صفقة، ستظهر تحت الصفقات المفتوحة.تتضمن قائمة الصفقات المفتوحة: زوج التداول، الصفقة، متوسط سعر الدخول، السعر العادل، سعر التصفية التقديري، معدل الهامش، الهامش، PNL غير المحقق، PNL المحقق، الإغلاق السريع، TP/SL، إغلاق الصفقة، عكس الصفقة، والعديد من حقول البيانات وأزرار الإجراءات الأخرى.









نظرًا لوجود كمية كبيرة من المعلومات، قد لا يتم عرض بعض الحقول بالكامل، وستحتاج إلى التمرير يسارًا أو يمينًا لعرضها. ولتلبية تفضيلات المستخدمين المختلفة، أطلقت MEXC ميزة الفرز للصفقات المفتوح.ة، مما يسمح لك بتخصيص ترتيب عرض هذه الحقول وفقًا لعادات الاستخدام الخاصة بك.





إذا كان لديك العديد من الصفقات المفتوحة، يمكنك أيضًا فرزها باستخدام عوامل تصفية مختلفة مثل: الصفقة، متوسط سعر الدخول، السعر العادل، سعر التصفية التقديري، معدل الهامش، الهامش، PNL غير المحقق، و PNL المحقق. هذا يجعل من السهل مقارنة تفاصيل الأزواج المختلفة.





من خلال ضبط ترتيب المعلومات بمرونة، يمكن للمتداولين وضع البيانات الأكثر أهمية في مواقع بارزة وفقًا لعاداتهم ومجالات تركيزهم. على سبيل المثال، المتداولون الذين يراقبون عن كثب PNL غير المحقق يمكنهم نقل هذا الحقل إلى المقدمة، مما يتيح لهم الوصول مباشرةً إلى بيانات الأرباح والخسائر الرئيسية عند فتح صفحة الصفقات واتخاذ قرارات في الوقت المناسب.









عند الاحتفاظ بعدة صفقات، يساعد ضبط ترتيب المعلومات المتداولين على إجراء مقارنة شاملة ومنهجية. على سبيل المثال، من خلال فرز الصفقات بناءً على PNL غير المحقق من الأعلى إلى الأدنى، يمكن للمتداولين تحديد أفضل وأسوأ الصفقات بسرعة وضبط توزيع صفقاتهم وفقًا لذلك، مما يحسّن المحافظ ويزيد العوائد.









تخصيص ترتيب المعلومات في الصفقات المفتوحة يسمح للمتداولين بترتيب البيانات وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة ومتطلباتهم الفريدة في التداول.













1) تثبيت العمود الأول

تعمل هذه الميزة بشكل مشابه لخاصية تجميد الأعمدة في Excel. بجانب زوج التداول تحت الصفقات المفتوحة، يوجد زر 📌. بمجرد النقر عليه، سيتم تثبيت عمود زوج التداول.





عند التمرير يمينًا أو يسارًا عبر النافذة، سيبقى عمود زوج التداول ثابتًا ولن يتحرك.





2) إعادة الترتيب المخصص





عند رغبتك بتنفيذ إجراءات على صفقاتك المفتوحة مثل "عكس" أو "إغلاق الصفقة"، قد يتطلب منك واجهــة الموقع الإليكتروني التمرير للعثور على زر الإجراء.





مع ميزة الفرز المخصص، يمكنك نقل الأزرار والحقول المستخدمة بكثرة إلى المقدمة، بينما تضع الأقل استخدامًا في الخلف. هذا يوفر الوقت أثناء التداول.





كما هو موضح في المثال أدناه، تم نقل إجراء الإغلاق السريع إلى المقدمة. من خلال النقر مع الاستمرار على عمود إغلاق السوق بالكامل ضمن الإغلاق السريع، يمكنك سحبه إلى يسار زوج التداول. عند الإفلات، يتم تحديث ترتيب العرض.





ملاحظة: عمود زوج التداول على أقصى اليسار لا يمكن نقله وسيبقى ثابتًا دائمًا.









3) فرز متعدد الصفقات المفتوحة إذا كنت تحتفظ بعدة صفقات وترغب بفرزها حسب معيار معين من الأعلى إلى الأدنى أو العكس لتسهيل المقارنة، يمكنك استخدام ميزة فرز الصفقات المتعددة من MEXC.





يمكنك النقر على معايير فرز مختلفة مثل: الصفقة، متوسط سعر الدخول، السعر العادل، سعر التصفية التقديري، معدل الهامش، الهامش، PNL غير المحقق، أو PNL المحقق. كل معيار يدعم الترتيب تصاعديًا وتنازليًا.





كما هو موضح في المثال أدناه، بالنقر على زر PNL غير المحقق واختيار ▼، يمكنك فرز جميع الصفقات من الأعلى إلى الأدنى بناءً على PNL غير المحقق.









في التطبيق، نفس ميزة فرز الصفقات متوفرة.





افتح صفحة العقود الآجلة اضغط على زر الفرز بجانب الطلبات المفتوحة اختر معيار الفرز.

على سبيل المثال، تحت PNL غير المحقق اختر من الأعلى إلى الأدنى ثم اضغط تأكيد لإكمال الفرز.













زوج العقود الآجلة: يشير إلى زوج التداول الذي تتابعه في العقود الآجلة. يجب التمييز بين زوج العقود الآجلة والعملة الأساسية.مثلًا: BTC هي عملة، لكن زوج عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة وزوج عقود BTCUSD الآجلة الدائمة هما زوجان مختلفان. على عقود MEXC الآجلة يتم تمييزهما كـ BTCUSD. : يشير إلى زوج التداول الذي تتابعه في العقود الآجلة. يجب التمييز بين زوج العقود الآجلة والعملة الأساسية.مثلًا: BTC هي عملة، لكن زوج عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة وزوج عقود BTCUSD الآجلة الدائمة هما زوجان مختلفان. على عقود MEXC الآجلة يتم تمييزهما كـ BTCUSDT





حجم الصفقة (Position Size) : يشير إلى قيمة الصفقة المفتوحة. يمكن عرضه على MEXC بـ 3 وحدات: USDT ، عملات ، أو عقود . عند عرضه بـ USDT، يتم تحويل حجم الصفقة إلى قيمة بالدولار. مثلًا إذا كنت تملك 1 BTC وسعره 120,000$، ستظهر قيمة الصفقة = 120,000 USDT.

USDT ، يتم تحويل حجم الصفقة إلى قيمة بالدولار USDT. على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بـ 1 BTC وكان سعر عند العرض بـ، يتم تحويل حجم الصفقة إلى قيمة بالدولار USDT. على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بـ 1 BTC وكان سعر BTC هو $120,000، فإن قيمة صفقة BTC الخاصة بك ستُعرض كـ 120,000 USDT.

عند العرض بالعملات ، يعكس حجم الصفقة العدد الفعلي للتوكنات المحتفظ بها.

العقود هي وحدة خاصة تمثل قيمة مختلفة من التوكن أو الفيات حسب زوج التداول. على سبيل المثال، 1 عقد من عقود هي وحدة خاصة تمثل قيمة مختلفة من التوكن أو الفيات حسب زوج التداول. على سبيل المثال، 1 عقد من عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة يمثل 0.0001 BTC.بينما 1 عقد من عقود ETHUSDT الآجلة الدائمة يمثل 0.01 ETH. في العقود الآجلة المقومة بالعملة ، 1 عقد يقابل قيمة ثابتة بالدولار USD. على سبيل المثال: 1 عقد من عقود BTCUSD الآجلة = $100. و1 عقد من عقود ETHUSD الآجلة لعملة = $10. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قواعد تداول عقود MEXC الآجلة







متوسط سعر الدخول (Avg Entry Price): التكلفة المتوسطة عند فتح الصفقة. مثال: إذا فتح المستخدم 100 عقد شراء : التكلفة المتوسطة عند فتح الصفقة. مثال: إذا فتح المستخدم 100 عقد شراء XRPUSDT عند 2 USDT، ثم 100 عقد إضافي عند 2.1 USDT، يكون متوسط سعر الدخول: (2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT.

السعر العادل (Fair Price): هو آلية تم إدخالها لمنع المستخدمين من تكبد خسائر نتيجة تقلبات غير طبيعية في الأسعار على منصة واحدة. يتم حسابه باستخدام المتوسط المرجح لبيانات الأسعار من البورصات الرئيسية، مما يوفر انعكاسًا أكثر عدلاً للسعر الفعلي في السوق. لمزيد من التفاصيل حول السعر العادل، يرجى الرجوع إلى: : هو آلية تم إدخالها لمنع المستخدمين من تكبد خسائر نتيجة تقلبات غير طبيعية في الأسعار على منصة واحدة. يتم حسابه باستخدام المتوسط المرجح لبيانات الأسعار من البورصات الرئيسية، مما يوفر انعكاسًا أكثر عدلاً للسعر الفعلي في السوق. لمزيد من التفاصيل حول السعر العادل، يرجى الرجوع إلى: سعر المؤشر ، السعر العادل ، والسعر الأخير





سعر التصفية المقدر (Est. Liq Price): عند وصول السعر العادل إلى سعر التصفية المقدر، سيتم تصفية مركزك. لمزيد من التفاصيل حول التصفية، يرجى الرجوع إلى: : عند وصول السعر العادل إلى سعر التصفية المقدر، سيتم تصفية مركزك. لمزيد من التفاصيل حول التصفية، يرجى الرجوع إلى: ما هي التصفية؟





كمية الطلب والكمية المنفذة: تشير كمية الطلب إلى المبلغ المتوقع الذي يحدده المستخدم عند وضع الطلب. عندما يكون حجم الطلب كبيرًا، يتم عادةً تقسيمه إلى عدة طلبات أصغر تُنفذ بالتتابع. تشير الكمية المنفذة إلى المبلغ الفعلي الذي تم تنفيذه. عندما تكون كمية الطلب مساوية للكمية المنفذة، فهذا يعني أن الطلب قد تم تنفيذه بنجاح.





سعر الطلب ومتوسط السعر المنفذ: يشير سعر الطلب إلى السعر المتوقع الذي يدخله المستخدم عند وضع الطلب. إذا اختار المستخدم طلب الحد، فإن سعر الطلب يساوي السعر الذي أدخله. إذا اختار المستخدم طلب سوق ، فإن سعر الطلب يعتمد على نتائج التداول الفعلية. عند وجود حجم طلب كبير، يتم عادةً تقسيمه إلى عدة أوامر أصغر تُنفذ بالتتابع. نظرًا لتقلبات السوق، قد تختلف الأسعار الفعلية المنفذة لهذه الأوامر الأصغر. متوسط هذه الأسعار المنفذة هو متوسط السعر المنفذ .





الأرباح والخسائر المحققة (Realized PNL): جميع الأرباح والخسائر المحققة من المركز، بما في ذلك رسوم التداول، ورسوم التمويل، والأرباح والخسائر الناتجة عن إغلاق الصفقات (باستثناء الجزء من الرسوم المخصومة باستخدام القسائم أو MX). لمزيد من الشرح حول مصطلحات تداول العقود الآجلة، يرجى الرجوع إلى: (Realized PNL): جميع الأرباح والخسائر المحققة من المركز، بما في ذلك رسوم التداول، ورسوم التمويل، والأرباح والخسائر الناتجة عن إغلاق الصفقات (باستثناء الجزء من الرسوم المخصومة باستخدام القسائم أو MX). لمزيد من الشرح حول مصطلحات تداول العقود الآجلة، يرجى الرجوع إلى: شرح المصطلحات في صفحة تداول العقود الآجلة





