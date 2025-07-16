



يوضح هذا الدليل كيفية تسجيل الدخول إلى MEXC باستخدام حساب طرف ثالث على منصة الموقع الإلكتروني. خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول متشابهة.









تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية. قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ MEXC وانقر على زرعلى الصفحة الرئيسية.









لتسجيل الدخول إلى MEXC، اختر إحدى طرق تسجيل الدخول المدعومة من طرف ثالث. توفر المنصة حاليًا خيارات مثل Google، و Apple، و MetaMask، و Telegram. في هذا الدليل، سنشرح عملية تسجيل الدخول باستخدام حساب Google.









انقر على أيقونة جوجل لفتح نافذة منبثقة لتسجيل الدخول بحساب Google. اختر حساب Google الخاص بك لتسجيل الدخول إلى MEXC.









قم بمراجعة سياسة الخصوصية، ثم انقر فوق متابعة للمتابعة.













بعد تسجيل الدخول بحساب طرف ثالث (مثل Google)، سيتم توجيهك إلى صفحة ربط الحساب. انقر على ربط بحساب MEXC حالي.





ملاحظة: لا يمكن ربط حساب الطرف الثالث إلا بحساب MEXC واحد.









أدخل البريد الإلكتروني وكلمة السر لحساب MEXC الذي ترغب في ربطه، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.









قم بإستكمال التحقق الأمني.









بعد إدخال رمز التحقق من البريد الإلكتروني، انقر على تأكيد. بعد تسجيل الدخول بنجاح، سيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لـ MEXC.









انقر فوق الأمان أسفل أيقونة ملفك الشخصي، ضمن تفويض حساب الطرف الثالث، سترى أن حساب MEXC الخاص بك تم ربطه بنجاح بحساب الطرف الثالث.













إذا كنت قد قمت بالفعل بتسجيل الدخول إلى حساب MEXC الخاص بك وترغب في ربط حساب طرف ثالث، فاتبع الخطوات التالية:





1) انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انتقل إلى الأمان.

2) في قسم تفويض حسابات الطرف الثالث، استعرض منصات الطرف الثالث المدعومة.

3) انقر على زر الربط بجوار المنصة التي اخترتها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.













في قسم الأمان، انتقل إلى قسم تفويض حساب الطرف الثالث. حدد حساب الطرف الثالث الذي ربطته سابقًا، وانقر على إلغاء الربط لإزالة الاتصال.









ستظهر نافذة تأكيد. انقر على تأكيد لإكمال عملية إلغاء الربط.









إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.







