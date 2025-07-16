عند استخدام MEXC، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى تصدير سجل الإيداع والسحب الخاص بهم من حساباتهم على MEXC. ستقدم لك هذه المقالة دليلاً مفصلاً حول كيفية تصدير سجل الإيداع والسحب الخاص بك. 1. الويب يمكنك تصعند استخدام MEXC، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى تصدير سجل الإيداع والسحب الخاص بهم من حساباتهم على MEXC. ستقدم لك هذه المقالة دليلاً مفصلاً حول كيفية تصدير سجل الإيداع والسحب الخاص بك. 1. الويب يمكنك تص
عند استخدام MEXC، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى تصدير سجل الإيداع والسحب الخاص بهم من حساباتهم على MEXC. ستقدم لك هذه المقالة دليلاً مفصلاً حول كيفية تصدير سجل الإيداع والسحب الخاص بك.


1. الويب


يمكنك تصدير سجل الإيداع والسحب من صفحة كشف حساب العقود الفورية على الموقع وصفحة سجل الإيداع/السحب.

1.1 التصدير من صفحة كشف العقود الفورية


افتح الموقع الرسمي لـ MEXC وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك. من شريط التنقل تحت [المحفظة]، انقر على [العقود الفورية].



في الجانب الأيمن من صفحة أصول العقود الفورية، انقر على [كشف العقود الفورية].


في صفحة كشف العقود الفورية، حدد "إيداع/سحب/إرسال"، ثم انقر على زر [تصدير] في الجانب الأيمن.


في قسم "نوع المعاملة"، حدد "إيداع/سحب/إرسال". يمكنك الاختيار من بين أربع فئات بيانات مختلفة: الكل، الإيداع/السحب، الرسوم، والأموال المُرسلة. حدد نطاق البيانات الذي ترغب في تصديره.

قم بتعيين "الكريبتو"، و"الاتجاه"، و"الفترة الزمنية" لسجلات التصدير. اختر ما إذا كنت ترغب في تحديد خيار "تشفير الملف"، ثم انقر على [توليد] لتصدير سجل الإيداع والسحب.


يرجى ملاحظة أنه يوجد حد شهري لعدد مرات تصدير كشوف حساب العقود الفورية. يرجى الرجوع إلى العرض الموجود على الصفحة لمعرفة الحد المحدد. خطط لعمليات التصدير وفقًا لاحتياجاتك وتجنب العمليات المتكررة. إذا كنت بحاجة إلى تصدير عدد كبير من سجلات حساب العقود الفورية، حاول تصدير البيانات على دفعات متعددة لتجنب تعطل الملفات.

1.2 التصدير من صفحة سجل المعاملات


بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة [سجل المعاملات]، وتحديد "إيداع" أو "سحب"، ثم النقر على [تصدير].


في قسم "النوع"، توجد ثلاث نطاقات مختلفة من البيانات: الإيداع، السحب، وأخرى. حدد نطاق البيانات الذي ترغب في تصديره.
قم بتعيين "الوقت" الخاص بسجل المحفظة الذي تريد تصديره، واختر ما إذا كنت ترغب في تفعيل "تشفير الملف" و"الإرسال التلقائي إلى البريد الإلكتروني بعد التوليد". يمكنك "تعيين كلمة سر للملف" و"البريد الإلكتروني" الذي سيستلم الملف (افتراضيًا هو البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك). انقر على [إنشاء] لتصدير سجل الإيداع والسحب.


وبالمثل، يُرجى ملاحظة أن هناك أيضًا حدًا شهريًا لعدد مرات تصدير سجل المعاملات. راجع المعروض على الصفحة لمعرفة الحد المحدد. خطط لعمليات التصدير وفقًا لاحتياجاتك وتجنب التكرار المفرط. إذا كنت بحاجة إلى تصدير عدد كبير من السجلات، جرّب تصدير البيانات على دفعات متعددة لتجنب تعطل الملفات.

2. التطبيق


افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك. اضغط على أيقونة المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اختر [المعاملات]، واضغط على [الإيداعات/السحوبات].



في صفحة سجل العقود الفورية، اختر "سجل التمويل"، ثم اضغط على زر التصدير في الزاوية العلوية اليمنى. في صفحة "تصدير سجل المعاملات"، اضغط على [+ تصدير جديد].

في "نوع السجل"، توجد خيارات للإيداع، السحب، وأخرى. اختر النطاق الزمني الذي ترغب في تصديره.

حدد "الفترة" لتصدير السجل واختر ما إذا كنت ترغب في تفعيل "تشفير الملف" و"إعلامي عبر البريد الإلكتروني عند الجاهزية". اضغط على [إنشاء] لتصدير سجل الإيداعات والسحوبات.


يرجى ملاحظة أن هناك حدًا شهريًا لعدد المرات التي يمكنك فيها تصدير سجل المعاملات. يرجى الرجوع إلى العرض الموجود على الصفحة لمعرفة الحد المحدد. خطط لعمليات التصدير وفقًا لاحتياجاتك وتجنب العمليات المتكررة. إذا كنت بحاجة إلى تصدير عدد كبير من السجلات، حاول تصدير البيانات على دفعات متعددة لتجنب تعطل الملفات.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانون أو الاستشارات المالية أو المحاسبية أو أي خدمات ذات صلة أخرى، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر MEXC Learn المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.


