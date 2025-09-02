دليل تنزيل تطبيق MEXC













ابحث عن الموقع الرسمي لمنصة MEXC وسجّل الدخول إليه. حرّك المؤشر إلى الزاوية اليسرى العليا من الموقع، حيث سيظهر رمز "مسح لتحميل التطبيق". امسح رمز QR الظاهر باستخدام هاتفك واتبع الخطوات لإكمال التثبيت.









إذا لم تتمكن من مسح رمز QR بنجاح، يمكنك النقر على المزيد من الخيارات أسفل رمز QR ليتم إعادة توجيهك إلى صفحة التحميل، حيث يمكنك اختيار حزمة تثبيت تطبيق MEXC لنظام Android لتنزيلها وتثبيتها.









أثناء عملية التثبيت على نظام Android، قد تظهر رسالة تحذير أمنية. إذا كنت قد تأكدت من أن رابط التحميل مأخوذ من الموقع الرسمي لـ MEXC أو تم الحصول عليه من خلال دعم العملاء، فاضغط على تثبيت على أي حال عندما تظهر رسالة التحذير.













افتح متجر Google Play على هاتفك، وابحث عن تطبيق MEXC في شريط البحث، ثم اضغط على تثبيت. بعد اكتمال التثبيت، سيكون التطبيق جاهزًا للاستخدام.

















افتح متجر Apple App Store على هاتفك، وابحث عن تطبيق MEXC في شريط البحث، ثم اضغط على تثبيت. بعد اكتمال التثبيت، سيكون التطبيق جاهزًا للاستخدام.









في بعض المناطق، قد لا يظهر تطبيق MEXC في نتائج بحث متجر تطبيقات Apple. إذا واجهت هذه المشكلة، نوصيك بالتحويل إلى حساب Apple ID مسجل في منطقة أخرى.

يمكنك أيضًا استخدام إصدار الموقع الإلكتروني من MEXC، والذي يمكن الوصول إليه عبر هاتفك أو متصفح الموق الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر. روابط الموقع الرسمي:





إذا واجهت أي مشاكل أثناء عملية التنزيل، يُرجى مراجعة "تنزيل تطبيق MEXC: الأسئلة الشائعة" . إذا لم يتم حل مشكلتك، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا لمزيد من المساعدة.









إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح حول الاستثمار، أو الضرائب، أو الخدمات القانونية، أو المالية، أو المحاسبية، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدم موقع تعلم MEXC المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يُشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.