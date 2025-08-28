فهم مخاطر تداول العقود الآجلة لضمان تجربة تداول أكثر أمانًا

بالمقارنة مع أنواع الاستثمار الأخرى، فإن ت داول العقود الآجلة يحمل مستوى أعلى من المخاطر. ويرجع ذلك إلى أن الأسعار قد تتحرك بسرعة في اتجاه غير مواتٍ لصفقتك. قد تتجاوز خسائرك التوقعات، وقد يُطلب منك إ ضافة هامش إضافي للحفاظ على صفقتك. لذلك، توصي MEXC بشدة أن تفهم وتقيم المخاطر المرتبطة بالكامل قبل الانخراط في تداول العقود الآجلة.





*BTN-ابدأ رحلتك في تداول العقود الآجلة&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









تداول العقود الآجلة هو نوع من التداول بالمشتقات يتيح للمستخدمين تحقيق أرباح من تحركات الأسعار دون امتلاك العملة المشفرة الأساسية. ببساطة، يمكّن المستخدمين من فتح صفقات طويلة أو قصيرة بناءً على توقعاتهم للسوق.





على عكس التداول الفوري التقليدي، يدعم تداول العقود الآجلة استخدام الرافعة المالية، ما يسمح للمستخدمين بالتحكم في صفقة أكبر باستخدام رأس مال أقل، مما قد يضخم الأرباح ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر. وأكثرها شيوعًا هي العقود الآجلة الدائمة التي ليس لها تاريخ انتهاء، وتتيح للمستخدمين الاحتفاظ بمراكزهم بمرونة. وبفضل مرونتها وكفاءتها الرأسمالية، أصبحت العقود الآجلة أداة أساسية للعديد من مستثمري العملات المشفرة.









لكن تحقيق أرباح مستمرة في سوق العقود الآجلة يتطلب فهمًا عميقًا للمخاطر المرتبطة. بسبب استخدام الرافعة المالية والتقلب العالي في سوق العملات المشفرة، فإن الأرباح والخسائر قد تتضاعف. أي خطأ في التقدير أو ضعف في إدارة المخاطر قد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى التصفية خلال فترة قصيرة. لذا، لا بد من فهم المخاطر بالكامل لوضع استراتيجيات سليمة وحماية رأس المال.









من خلال الاستخدام المناسب للرافعة المالية، يمكن للمستثمرين تحسين كفاءة رأس المال بشكل كبير وفتح المجال لتحقيق عوائد أكبر. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات تأتي أيضًا مع زيادة في مستوى المخاطر. لذلك، من الضروري أن يكون لدى مستخدمي MEXC فهم واضح لكيفية عمل الرافعة المالية في تداول العقود الآجلة

.





على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لفتح صفقة BTCUSDT بقيمة 100,000 USDT، يمكنك على MEXC اختيار مستوى رافعة مثل 10x أو 50x أو 100x أو حتى حتى 500x. إن الرافعة التي تحددها تؤثر بشكل مباشر على الهامش الأولي المطلوب. فكلما كانت الرافعة أقل، زاد مقدار الهامش الأولي اللازم. وكلما كانت الرافعة أعلى، قلّ مقدار الهامش المطلوب.





مقارنة متطلبات الهامش الأولي لصفقة واحدة تحت مستويات رافعة مختلفة الرافعة 10x 50x 100x 200x 500x الهامش الأولي 10,000 USDT

2,000 USDT 1,000 USDT 500 USDT 200 USDT









في التداول بالهامش، غالبًا ما يتم الخلط بين مفهومي الرافعة المالية الإسمية والرافعة المالية الفعلية من قبل المبتدئين. من المهم فهم الفرق لإدارة المخاطر بشكل أفضل وتحديد مستويات الرافعة المالية المناسبة.





افترض أن مستخدمة تُدعى أليس لديها 10,000 USDT في حساب العقود الآجلة الخاص بها على MEXC. عند استخدام وضع الهامش المتبادل، اختارت تخصيص 1,000 USDT كهامش واختيار رافعة مالية 10x. مع تجاهل رسوم التداول والانزلاق السعري، ما هي الرافعة المالية الفعلية لهذه الصفقة بمجرد تنفيذ الطلب بالكامل؟ في هذه المرحلة، يمكن وصف الرافعة من منظورين: الرافعة الإسمية تشير إلى إعداد 10x الذي اختارته أليس قبل التداول. ومع ذلك، لحساب الرافعة الفعلية، يجب أخذ إجمالي الأصول في حساب الهامش المتبادل لأليس في الاعتبار. والنتيجة هي: 1,000 USDT × 10x ÷ 10,000 USDT = 1x.





في سيناريو آخر، عندما تستخدم أليس وضع الهامش المعزول ولا تقوم بتمكين ميزة إضافة الهامش التلقائي، فإن معامل الرافعة المالية المحدد هو أيضًا الرافعة الفعلية المطبقة.









الأسواق المشتقة للكريبتو حديثة نسبيًا، ولهذا تختلف قواعد تداولها عن الأسواق المالية التقليدية. على سبيل المثال، بخلاف أسواق الأسهم الأمريكية، لا تحتوي العقود الآجلة للكريبتو على آليات إيقاف مؤقت للتداول (circuit breakers) أو حدود لتقلبات الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، معظم العملات المشفرة لديها رؤوس أموال سوقية متداولة صغيرة نسبيًا، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات حادة في الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة.





عندما تشهد أسعار الأصول الرقمية تقلبات قوية في وقت قصير، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على الصفقات في العقود الآجلة، خصوصًا للمتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية عالية.من منظور رياضي بحت: افترض أن متداولًا يُدعى "أليس" يستخدم رافعة مالية فعالة قدرها 10x في صفقة عقود آجلة. إذا تحرك سعر الأصل بنسبة 10% في الاتجاه المعاكس للصفقة، فسيتم تصفية الصفقة بالكامل (liquidation). ويمكن فهم عتبة التصفية بشكل أوضح من خلال الجدول التالي:





نسب الحركة السعريّة المؤدية للتصفية حسب مستوى الرافعة: الرافعة 10x 50x 100x 200x 500x الحركة المؤدية للتصفية 10% 2%

1% 0.50% 0.20%





الأمثلة المقدمة في الجدول أعلاه هي عتبات مرجعية مبنية فقط على الحسابات الرياضية. ومع ذلك، في التداول الفعلي، تكون الظروف التي تؤدي إلى التصفية أكثر تعقيدًا في كثير من الأحيان. إذ يمكن أن تؤثر عوامل مثل حساب معدل هامش الصيانة والتأثير المتسلسل المحتمل الناتج عن عمليات التصفية واسعة النطاق بشكل كبير على النتيجة.













التصفية المتدرجة هي آلية تصفية قائمة على خطوات تُستخدم في تداول العقود الآجلة. تم تصميمها لتقليل صفقة المتداول تدريجيًا عندما يصبح الهامش في الحساب غير كافٍ أو عندما تشهد أسعار السوق تقلبات كبيرة. الهدف منها هو تقليل المخاطر ومنع تصفية الصفقة بالكامل دفعة واحدة. تُعتمد هذه الآلية عادةً في المنصات التي تدعم الرافعة المالية العالية وتُعتبر تحسينًا على أنظمة التصفية الإجبارية التقليدية لمرة واحدة. فهي تساعد في حماية أموال المتداول وتقلل من التأثير الأوسع لتقلبات السوق.





إذا كان الصفقة بالفعل في أدنى مستوى من حدود المخاطر، فإنه ينتقل مباشرةً إلى الخطوة التالية. أما إذا كان الصفقة يقع ضمن مستوى مخاطر أعلى (أكبر من المستوى 1)، يتم تفعيل عملية خفض المستوى. في هذه الحالة، سيتم الاستحواذ على جزء من الصفقة في مستوى المخاطر الحالي بواسطة محرك التصفية عند عتبة التصفية لتقليل مستوى المخاطر. بعد ذلك سيقوم النظام بإعادة حساب معدل الهامش بناءً على مستوى المخاطر الجديد والأدنى. إذا استمرت الشروط التي تؤدي إلى التصفية قائمة، ستستمر عملية خفض المستوى حتى يصل الصفقة إلى أدنى مستوى.









تشير التصفية في تداول العقود الآجلة إلى سيناريو حيث، بسبب تقلبات السوق الكبيرة، يصبح الهامش في حساب المتداول غير كافٍ للحفاظ على الصفقة، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة تلقائيًا بواسطة النظام. إذا كان الصفقة بالفعل في أدنى مستوى من حدود المخاطر ولكن معدل الهامش لا يزال أكبر من أو يساوي 100%، سيتم الاستحواذ على الصفقة المتبقي بواسطة محرك التصفية عند عتبة التصفية.









في بيئات التداول عالية التقلب، قد يواجه المتداولون الذين يستخدمون رافعة مالية عالية على صفقات كبيرة مخاطر تصفية كبيرة. وإذا تم استنزاف صندوق التأمين، فقد يتم تشغيل نظام خفض الرافعة التلقائي (ADL)، مما قد يعرّض المتداولين الآخرين لمخاطر إضافية.





ولتقليل هذه المخاطر، تطبق MEXC آلية حدود المخاطر على جميع حسابات التداول. حيث يستخدم النظام نموذج هامش متدرج للتحكم في المخاطر: كلما زادت كمية الصفقة، انخفض الحد الأقصى المسموح به للرافعة المالية. ويمكن للمتداولين ضبط الرافعة المالية يدويًا، لكن متطلبات الهامش الأولي يتم تحديدها بناءً على الرافعة المالية المختارة.





للاطلاع على القواعد التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بـ MEXC حول حدود مخاطر تداول العقود الآجلة.









*BTN-تحقق من مستويات حدود المخاطر&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/information/risk_limit









قبل فتح صفقة، تحتاج إلى ضبط رافعتك المالية. إذا لم يتم تعديلها يدويًا، فإن MEXC تعتمد بشكل افتراضي رافعة مالية ×20، والتي يمكن تغييرها حسب تقديرك. تحدد الرافعة المالية التي تختارها أقصى كمية للصفقة يمكنك فتحها: كلما كانت الرافعة المالية أعلى، كلما كانت كمية الصفقة القصوى أصغر. عند تغيير إعدادات الرافعة المالية، ستعرض المنصة إشعارًا يوضح حدود الصفقة المحدثة.













يؤثر هامش الصيانة مباشرة على سعر التصفية. توصي MEXC بشدة بإغلاق الصفقات قبل أن ينخفض رصيد الهامش إلى مستوى هامش الصيانة، لتجنب التصفية.





يرجى ملاحظة أنه خلال فترات تقلبات الأسعار غير الطبيعية أو ظروف السوق القصوى، قد يتخذ النظام إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار السوق. وقد تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر: تعديل الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها لبعض العقود الآجلة؛ تعديل حدود الصفقات عبر المستويات المختلفة؛ أو تغيير نسب هامش الصيانة للمستويات المختلفة.









يعتمد تقليل المخاطر بفعالية في تداول العقود الآجلة على الممارسات الأساسية التالية:





استخدام الرافعة المالية بشكل معقول وبحذر

وضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح

إدارة حجم الصفقة والالتزام الصارم بخطة التداول الخاصة بك

تجنب اتخاذ القرارات بناءً على العواطف













العقود الآجلة الدائمة هي أداة مالية محايدة. عند استخدامها بشكل مناسب ومع إدارة مخاطر صحيحة، يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق عوائد معقولة وتكون أداة فعالة للمشاركة في سوق العملات المشفرة .





*BTN-ابدأ رحلتك في تداول العقود الآجلة&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT







