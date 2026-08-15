Wobbles 今日價格

Wobbles (WOBBLES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.56%。目前 WOBBLES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WOBBLES。

Wobbles 目前市值在 $ 366,693 排名第 #-，流通供應量為 997.29M WOBBLES。過去 24 小時內，WOBBLES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00269383，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WOBBLES 在過去一小時內波動了 -0.26%，過去7 天內波動了 -16.14%。過去一天，總交易量達到 $ 24.11K。

Wobbles（WOBBLES）市場資訊

市值 $ 366.69K$ 366.69K $ 366.69K 成交量（24H） $ 24.11K$ 24.11K $ 24.11K 完全稀釋市值 $ 366.69K$ 366.69K $ 366.69K 流通量 997.29M 997.29M 997.29M 總供應量 997,292,261.80459 997,292,261.80459 997,292,261.80459

Wobbles 的目前市值為 $ 366.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.11K。WOBBLES 的流通量為 997.29M，總供應量是 997292261.80459，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 366.69K。