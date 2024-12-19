StakeWise 圖標

StakeWise 價格 (SWISE)

USD

StakeWise (SWISE) 實時價格圖表

$0.02333896
$0.02333896$0.02333896
-5.90%(1D)

今天 StakeWise (SWISE) 的價格

今天 StakeWise (SWISE) 的實時價格爲 0.02333896 USD。目前其市值爲 $ 12.77M USD。SWISE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StakeWise 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.18K USD
- StakeWise 當天價格變化爲 -5.91%
- 其循環供應量爲 547.34M USD

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StakeWise (SWISE) 價格表現 USD

今天內，StakeWise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00146770691061696
在過去30天內，StakeWise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0035079880
在過去60天內，StakeWise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0083382472
在過去90天內，StakeWise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0053917719269868

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00146770691061696-5.91%
30天$ +0.0035079880+15.03%
60天$ +0.0083382472+35.73%
90天$ +0.0053917719269868+30.04%

StakeWise (SWISE) 價格分析

StakeWise 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02253107
$ 0.02253107$ 0.02253107

$ 0.02498075
$ 0.02498075$ 0.02498075

$ 0.358418
$ 0.358418$ 0.358418

+0.01%

-5.91%

-5.96%

StakeWise (SWISE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.77M
$ 12.77M$ 12.77M

$ 4.18K
$ 4.18K$ 4.18K

547.34M
547.34M 547.34M

什麼是StakeWise (SWISE)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.

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StakeWise (SWISE) 資源

官網

大家還在問：關於 StakeWise (SWISE) 的其他問題

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SWISE 兌換爲當地貨幣

1 SWISE 兌換 AUD
A$0.0371089464
1 SWISE 兌換 GBP
0.0184377784
1 SWISE 兌換 EUR
0.0224054016
1 SWISE 兌換 USD
$0.02333896
1 SWISE 兌換 MYR
RM0.10502532
1 SWISE 兌換 TRY
0.8184973272
1 SWISE 兌換 JPY
¥3.6621162136
1 SWISE 兌換 RUB
2.420250152
1 SWISE 兌換 INR
1.9863788856
1 SWISE 兌換 IDR
Rp382.6058404224
1 SWISE 兌換 PHP
1.3783989776
1 SWISE 兌換 EGP
￡E.1.1884198432
1 SWISE 兌換 BRL
R$0.1442347728
1 SWISE 兌換 CAD
C$0.0333747128
1 SWISE 兌換 BDT
2.7892391096
1 SWISE 兌換 NGN
36.2405036984
1 SWISE 兌換 UAH
0.9797695408
1 SWISE 兌換 VES
Bs1.166948
1 SWISE 兌換 PKR
Rs6.4954659576
1 SWISE 兌換 KZT
12.244785364
1 SWISE 兌換 THB
฿0.8061276784
1 SWISE 兌換 TWD
NT$0.7613168752
1 SWISE 兌換 CHF
Fr0.0207716744
1 SWISE 兌換 HKD
HK$0.1813437192
1 SWISE 兌換 MAD
.د.م0.2340897688