ScrollPay AI 今日價格

ScrollPay AI (SCROLL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 SCROLL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCROLL。

ScrollPay AI 目前市值在 $ 57,903 排名第 #-，流通供應量為 999.99M SCROLL。過去 24 小時內，SCROLL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCROLL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -26.14%。過去一天，總交易量達到 --。

ScrollPay AI（SCROLL）市場資訊

市值 $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

ScrollPay AI 的目前市值為 $ 57.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCROLL 的流通量為 999.99M，總供應量是 999989045.506603，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.90K。