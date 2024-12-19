Reddex 價格 (LQDX)
今天 Reddex (LQDX) 的實時價格爲 0.02892818 USD。目前其市值爲 $ 3.51M USD。LQDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reddex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 49.43K USD
- Reddex 當天價格變化爲 -15.75%
- 其循環供應量爲 120.99M USD
在獲取 MEXC 上從 LQDX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 LQDX 價格信息的首選平臺。
今天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00540944123815381。
在過去30天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0138210628。
在過去60天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0487924871。
在過去90天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.021134301927500681。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00540944123815381
|-15.75%
|30天
|$ +0.0138210628
|+47.78%
|60天
|$ +0.0487924871
|+168.67%
|90天
|$ +0.021134301927500681
|+271.17%
Reddex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.69%
-15.75%
-18.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Decentralied Exchange allows cross chain and multi chain transactions to allow users to become liquidity providers, swap and bridge tokens.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 LQDX 兌換 AUD
A$0.0459958062
|1 LQDX 兌換 GBP
￡0.0228532622
|1 LQDX 兌換 EUR
€0.0277710528
|1 LQDX 兌換 USD
$0.02892818
|1 LQDX 兌換 MYR
RM0.13017681
|1 LQDX 兌換 TRY
₺1.0145112726
|1 LQDX 兌換 JPY
¥4.5368064694
|1 LQDX 兌換 RUB
₽2.9981165752
|1 LQDX 兌換 INR
₹2.4614988362
|1 LQDX 兌換 IDR
Rp474.2323831392
|1 LQDX 兌換 PHP
₱1.7093661562
|1 LQDX 兌換 EGP
￡E.1.4727336438
|1 LQDX 兌換 BRL
R$0.180801125
|1 LQDX 兌換 CAD
C$0.0413672974
|1 LQDX 兌換 BDT
৳3.4572067918
|1 LQDX 兌換 NGN
₦44.9193886222
|1 LQDX 兌換 UAH
₴1.2144049964
|1 LQDX 兌換 VES
Bs1.446409
|1 LQDX 兌換 PKR
Rs8.0510017758
|1 LQDX 兌換 KZT
₸15.177169637
|1 LQDX 兌換 THB
฿0.9986007736
|1 LQDX 兌換 TWD
NT$0.9436372316
|1 LQDX 兌換 CHF
Fr0.0257460802
|1 LQDX 兌換 HKD
HK$0.2247719586
|1 LQDX 兌換 MAD
.د.م0.2901496454