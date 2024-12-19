Reddex 圖標

Reddex 價格 (LQDX)

USD

Reddex (LQDX) 實時價格圖表

$0.02892818
$0.02892818$0.02892818
-15.70%(1D)

今天 Reddex (LQDX) 的價格

今天 Reddex (LQDX) 的實時價格爲 0.02892818 USD。目前其市值爲 $ 3.51M USD。LQDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reddex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 49.43K USD
- Reddex 當天價格變化爲 -15.75%
- 其循環供應量爲 120.99M USD

在獲取 MEXC 上從 LQDX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 LQDX 價格信息的首選平臺。

Reddex (LQDX) 價格表現 USD

今天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00540944123815381
在過去30天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0138210628
在過去60天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0487924871
在過去90天內，Reddex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.021134301927500681

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00540944123815381-15.75%
30天$ +0.0138210628+47.78%
60天$ +0.0487924871+168.67%
90天$ +0.021134301927500681+271.17%

Reddex (LQDX) 價格分析

Reddex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02889193
$ 0.02889193$ 0.02889193

$ 0.03792285
$ 0.03792285$ 0.03792285

$ 0.184119
$ 0.184119$ 0.184119

-1.69%

-15.75%

-18.68%

Reddex (LQDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

$ 49.43K
$ 49.43K$ 49.43K

120.99M
120.99M 120.99M

什麼是Reddex (LQDX)

Decentralied Exchange allows cross chain and multi chain transactions to allow users to become liquidity providers, swap and bridge tokens.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Reddex (LQDX) 資源

官網

大家還在問：關於 Reddex (LQDX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

LQDX 兌換爲當地貨幣

1 LQDX 兌換 AUD
A$0.0459958062
1 LQDX 兌換 GBP
0.0228532622
1 LQDX 兌換 EUR
0.0277710528
1 LQDX 兌換 USD
$0.02892818
1 LQDX 兌換 MYR
RM0.13017681
1 LQDX 兌換 TRY
1.0145112726
1 LQDX 兌換 JPY
¥4.5368064694
1 LQDX 兌換 RUB
2.9981165752
1 LQDX 兌換 INR
2.4614988362
1 LQDX 兌換 IDR
Rp474.2323831392
1 LQDX 兌換 PHP
1.7093661562
1 LQDX 兌換 EGP
￡E.1.4727336438
1 LQDX 兌換 BRL
R$0.180801125
1 LQDX 兌換 CAD
C$0.0413672974
1 LQDX 兌換 BDT
3.4572067918
1 LQDX 兌換 NGN
44.9193886222
1 LQDX 兌換 UAH
1.2144049964
1 LQDX 兌換 VES
Bs1.446409
1 LQDX 兌換 PKR
Rs8.0510017758
1 LQDX 兌換 KZT
15.177169637
1 LQDX 兌換 THB
฿0.9986007736
1 LQDX 兌換 TWD
NT$0.9436372316
1 LQDX 兌換 CHF
Fr0.0257460802
1 LQDX 兌換 HKD
HK$0.2247719586
1 LQDX 兌換 MAD
.د.م0.2901496454