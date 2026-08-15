Osaka Protocol 今日價格

Osaka Protocol (OSAK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 OSAK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OSAK。

Osaka Protocol 目前市值在 $ 10,398,608 排名第 #-，流通供應量為 761.46T OSAK。過去 24 小時內，OSAK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OSAK 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 -5.10%。過去一天，總交易量達到 --。

Osaka Protocol（OSAK）市場資訊

市值 $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M 流通量 761.46T 761.46T 761.46T 總供應量 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

Osaka Protocol 的目前市值為 $ 10.40M, 它過去 24 小時的交易量為 --。OSAK 的流通量為 761.46T，總供應量是 761459784660251.2，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.40M。