MAD 今日價格

MAD (MAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.03%。目前 MAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MAD。

MAD 目前市值在 $ 505,867 排名第 #-，流通供應量為 999.85B MAD。過去 24 小時內，MAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAD 在過去一小時內波動了 +4.74%，過去7 天內波動了 +5.25%。過去一天，總交易量達到 --。

MAD（MAD）市場資訊

市值 $ 505.87K$ 505.87K $ 505.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 505.87K$ 505.87K $ 505.87K 流通量 999.85B 999.85B 999.85B 總供應量 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543

MAD 的目前市值為 $ 505.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAD 的流通量為 999.85B，總供應量是 999849734991.5543，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 505.87K。