Luminous 今日價格

Luminous (LUM) 今日實時價格為 $ 0.17356，過去 24 小時內變化了 9.30%。目前 LUM 兌 USD 的匯率為 $ 0.17356 每 LUM。

Luminous 目前市值在 $ 173,578 排名第 #-，流通供應量為 1.00M LUM。過去 24 小時內，LUM 的交易價格在 $ 0.162543（低點）和 $ 0.194753（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 80.38，而歷史最低價為 $ 0.162543。

短期表現方面，LUM 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -25.33%。過去一天，總交易量達到 $ 3.67K。

Luminous（LUM）市場資訊

市值 $ 173.58K$ 173.58K $ 173.58K 成交量（24H） $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K 完全稀釋市值 $ 173.58K$ 173.58K $ 173.58K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Luminous 的目前市值為 $ 173.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.67K。LUM 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 173.58K。