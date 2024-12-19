Loop ETH 價格 (LPETH)
今天 Loop ETH (LPETH) 的實時價格爲 1,813.61 USD。目前其市值爲 $ 888.70K USD。LPETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Loop ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 72.54 USD
- Loop ETH 當天價格變化爲 -0.25%
- 其循環供應量爲 490.02 USD
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今天內，Loop ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.676270875383。
在過去30天內，Loop ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Loop ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Loop ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -4.676270875383
|-0.25%
|30天
|$ 0
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|60天
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|90天
|$ 0
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Loop ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
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|1 LPETH 兌換 AUD
A$2,901.776
|1 LPETH 兌換 GBP
￡1,432.7519
|1 LPETH 兌換 EUR
€1,741.0656
|1 LPETH 兌換 USD
$1,813.61
|1 LPETH 兌換 MYR
RM8,161.245
|1 LPETH 兌換 TRY
₺63,603.3027
|1 LPETH 兌換 JPY
¥284,482.8646
|1 LPETH 兌換 RUB
₽187,617.9545
|1 LPETH 兌換 INR
₹154,320.0749
|1 LPETH 兌換 IDR
Rp29,731,306.7184
|1 LPETH 兌換 PHP
₱107,148.0788
|1 LPETH 兌換 EGP
￡E.92,349.0212
|1 LPETH 兌換 BRL
R$11,353.1986
|1 LPETH 兌換 CAD
C$2,593.4623
|1 LPETH 兌換 BDT
৳216,744.5311
|1 LPETH 兌換 NGN
₦2,820,526.272
|1 LPETH 兌換 UAH
₴76,135.3478
|1 LPETH 兌換 VES
Bs90,680.5
|1 LPETH 兌換 PKR
Rs504,745.7991
|1 LPETH 兌換 KZT
₸951,510.4865
|1 LPETH 兌換 THB
฿62,642.0894
|1 LPETH 兌換 TWD
NT$59,214.3665
|1 LPETH 兌換 CHF
Fr1,614.1129
|1 LPETH 兌換 HKD
HK$14,091.7497
|1 LPETH 兌換 MAD
.د.م18,190.5083