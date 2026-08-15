KiloEx 今日價格

KiloEx (KILO) 今日實時價格為 $ 0.00305679，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 KILO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00305679 每 KILO。

KiloEx 目前市值在 $ 647,123 排名第 #-，流通供應量為 211.70M KILO。過去 24 小時內，KILO 的交易價格在 $ 0.00302382（低點）和 $ 0.00312683（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.164805，而歷史最低價為 $ 0.00256893。

短期表現方面，KILO 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +4.88%。過去一天，總交易量達到 $ 1.32K。

KiloEx（KILO）市場資訊

市值 $ 647.12K$ 647.12K $ 647.12K 成交量（24H） $ 1.32K$ 1.32K $ 1.32K 完全稀釋市值 $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M 流通量 211.70M 211.70M 211.70M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KiloEx 的目前市值為 $ 647.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.32K。KILO 的流通量為 211.70M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.06M。