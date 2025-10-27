Jambo（J）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.052226 24H最高價 $ 0.054858 歷史最高 $ 0.910484 最低價 $ 0.051248 漲跌幅（1H） -0.59% 漲跌幅（1D） -2.94% 漲跌幅（7D） -18.15%

Jambo（J）目前實時價格為 $0.052892。過去 24 小時內，J 的交易價格在 $ 0.052226 至 $ 0.054858 之間波動，市場活躍度顯著。J 的歷史最高價為 $ 0.910484，歷史最低價為 $ 0.051248。

從短期表現來看，J 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.59%，過去 24 小時內變動為 -2.94%，過去 7 天內累計變動為 -18.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Jambo（J）市場資訊

市值 $ 8.54M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 53.04M 流通量 161.01M 總供應量 999,999,753.2009088

Jambo 的目前市值為 $ 8.54M, 它過去 24 小時的交易量為 --。J 的流通量為 161.01M，總供應量是 999999753.2009088，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.04M。