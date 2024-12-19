Ionic Protocol 圖標

Ionic Protocol 價格 (ION)

USD

Ionic Protocol (ION) 實時價格圖表

$0.0220042
$0.0220042$0.0220042
-14.40%(1D)

今天 Ionic Protocol (ION) 的價格

今天 Ionic Protocol (ION) 的實時價格爲 0.0220042 USD。目前其市值爲 $ 6.64M USD。ION 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ionic Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 420.97K USD
- Ionic Protocol 當天價格變化爲 -14.43%
- 其循環供應量爲 301.58M USD

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Ionic Protocol (ION) 價格表現 USD

今天內，Ionic Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00371342191747066
在過去30天內，Ionic Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0122888374
在過去60天內，Ionic Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0123627561
在過去90天內，Ionic Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004732002007608532

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00371342191747066-14.43%
30天$ -0.0122888374-55.84%
60天$ -0.0123627561-56.18%
90天$ -0.004732002007608532-17.69%

Ionic Protocol (ION) 價格分析

Ionic Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02130838
$ 0.02130838$ 0.02130838

$ 0.02602649
$ 0.02602649$ 0.02602649

$ 0.069396
$ 0.069396$ 0.069396

+2.02%

-14.43%

-35.06%

Ionic Protocol (ION) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M

$ 420.97K
$ 420.97K$ 420.97K

301.58M
301.58M 301.58M

什麼是Ionic Protocol (ION)

Governance Token

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Ionic Protocol (ION) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ionic Protocol (ION) 的其他問題

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ION 兌換爲當地貨幣

1 ION 兌換 AUD
A$0.034986678
1 ION 兌換 GBP
0.017383318
1 ION 兌換 EUR
0.021124032
1 ION 兌換 USD
$0.0220042
1 ION 兌換 MYR
RM0.0990189
1 ION 兌換 TRY
0.771687294
1 ION 兌換 JPY
¥3.450918686
1 ION 兌換 RUB
2.27633449
1 ION 兌換 INR
1.872777462
1 ION 兌換 IDR
Rp360.724532448
1 ION 兌換 PHP
1.300228178
1 ION 兌換 EGP
￡E.1.121334032
1 ION 兌換 BRL
R$0.137086166
1 ION 兌換 CAD
C$0.031466006
1 ION 兌換 BDT
2.6295019
1 ION 兌換 NGN
34.22093184
1 ION 兌換 UAH
0.923516274
1 ION 兌換 VES
Bs1.10021
1 ION 兌換 PKR
Rs6.122448608
1 ION 兌換 KZT
11.502255466
1 ION 兌換 THB
฿0.760025068
1 ION 兌換 TWD
NT$0.718657172
1 ION 兌換 CHF
Fr0.019583738
1 ION 兌換 HKD
HK$0.170972634
1 ION 兌換 MAD
.د.م0.219601916