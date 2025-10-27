Haystack（HAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03635156 $ 0.03635156 $ 0.03635156 24H最低價 $ 0.03892149 $ 0.03892149 $ 0.03892149 24H最高價 24H最低價 $ 0.03635156$ 0.03635156 $ 0.03635156 24H最高價 $ 0.03892149$ 0.03892149 $ 0.03892149 歷史最高 $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 最低價 $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 漲跌幅（1H） +0.42% 漲跌幅（1D） -4.35% 漲跌幅（7D） +21.17% 漲跌幅（7D） +21.17%

Haystack（HAY）目前實時價格為 $0.03691463。過去 24 小時內，HAY 的交易價格在 $ 0.03635156 至 $ 0.03892149 之間波動，市場活躍度顯著。HAY 的歷史最高價為 $ 0.056328，歷史最低價為 $ 0.02587991。

從短期表現來看，HAY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.42%，過去 24 小時內變動為 -4.35%，過去 7 天內累計變動為 +21.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Haystack（HAY）市場資訊

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M 流通量 27.38M 27.38M 27.38M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Haystack 的目前市值為 $ 1.01M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HAY 的流通量為 27.38M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.67M。