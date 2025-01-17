DROP 價格 (DROP)
今天 DROP (DROP) 的實時價格爲 16.94 USD。目前其市值爲 $ 16.76M USD。DROP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DROP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 26.59K USD
- DROP 當天價格變化爲 +1.77%
- 其循環供應量爲 989.19K USD
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今天內，DROP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.293923。
在過去30天內，DROP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，DROP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，DROP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.293923
|+1.77%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DROP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
+1.77%
+87.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.
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|1 DROP 兌換 AUD
A$27.104
|1 DROP 兌換 GBP
￡13.7214
|1 DROP 兌換 EUR
€16.4318
|1 DROP 兌換 USD
$16.94
|1 DROP 兌換 MYR
RM76.23
|1 DROP 兌換 TRY
₺600.1842
|1 DROP 兌換 JPY
¥2,628.7492
|1 DROP 兌換 RUB
₽1,742.6178
|1 DROP 兌換 INR
₹1,466.8346
|1 DROP 兌換 IDR
Rp277,704.8736
|1 DROP 兌換 PHP
₱992.1758
|1 DROP 兌換 EGP
￡E.853.776
|1 DROP 兌換 BRL
R$102.1482
|1 DROP 兌換 CAD
C$24.2242
|1 DROP 兌換 BDT
৳2,059.5652
|1 DROP 兌換 NGN
₦26,386.2522
|1 DROP 兌換 UAH
₴714.5292
|1 DROP 兌換 VES
Bs914.76
|1 DROP 兌換 PKR
Rs4,726.4294
|1 DROP 兌換 KZT
₸8,986.67
|1 DROP 兌換 THB
฿585.277
|1 DROP 兌換 TWD
NT$557.4954
|1 DROP 兌換 CHF
Fr15.4154
|1 DROP 兌換 HKD
HK$131.7932
|1 DROP 兌換 MAD
.د.م170.247