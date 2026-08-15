BarnBridge 今日價格

BarnBridge (BOND) 今日實時價格為 $ 0.03578673，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 BOND 兌 USD 的匯率為 $ 0.03578673 每 BOND。

BarnBridge 目前市值在 $ 357,865 排名第 #-，流通供應量為 10.00M BOND。過去 24 小時內，BOND 的交易價格在 $ 0.03564793（低點）和 $ 0.03590464（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 185.69，而歷史最低價為 $ 0.01202086。

短期表現方面，BOND 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +6.89%。過去一天，總交易量達到 $ 36.04。

BarnBridge（BOND）市場資訊

市值 $ 357.87K$ 357.87K $ 357.87K 成交量（24H） $ 36.04$ 36.04 $ 36.04 完全稀釋市值 $ 357.87K$ 357.87K $ 357.87K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

BarnBridge 的目前市值為 $ 357.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 36.04。BOND 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 357.87K。