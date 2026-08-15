ALT 今日價格

ALT (ALT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.22%。目前 ALT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALT。

ALT 目前市值在 $ 264,726 排名第 #-，流通供應量為 937.50M ALT。過去 24 小時內，ALT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0101893，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALT 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -35.20%。過去一天，總交易量達到 $ 1.96K。

ALT（ALT）市場資訊

市值 $ 264.73K$ 264.73K $ 264.73K 成交量（24H） $ 1.96K$ 1.96K $ 1.96K 完全稀釋市值 $ 264.73K$ 264.73K $ 264.73K 流通量 937.50M 937.50M 937.50M 總供應量 937,500,000.0 937,500,000.0 937,500,000.0

ALT 的目前市值為 $ 264.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.96K。ALT 的流通量為 937.50M，總供應量是 937500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 264.73K。