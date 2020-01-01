yfii finance（YFII）資訊

yearn是一個支持多種DeFi協議的聚合理財平臺，會在協議間自動移倉以幫助儲戶獲取最高的理財收益 。平臺聚合Compound、dYdX、Aave、DDEX協議，用戶存款時，平臺會將資金自動分配至目前收益最高的協議下。然後yearn會給用戶一個稱為yToken的權益證明，用戶可以通過ytoken取出自己原來存入的代幣及相應的收益。YFI將於7月26日停止挖礦，為了保證流動性不大規模從挖礦中撤出，社區治理YIP-8提出了增發提案，對每個礦池的每週增發量進行減半。雖然該提案得到了80%以上的支持率，但因為總得票率未達到最低要求33%從而失效。為保證Andre的天才構思和系統不被前期巨鯨帳戶所控制，對YFI專案進行分叉，代號為YFII。YFII採取類似Bitcoin的減半增發機制，保證token更公平的分發到社區成員手中。YFII總量6萬枚，三個Pool各2萬枚，每個Pool初始狀態1萬枚，每7天產量減半，根據Defi用戶為各個Pool提供流動性的份額分配對應比例的YFII，YFII將在未來10周內完成全部分發。