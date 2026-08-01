WHALE 是什麼？

WHALE 是面向原生數位世代的全方位會員俱樂部，專注於讓我們的 WHALE 會員沉浸於數位藝術與文化的文藝復興之中。憑藉俱樂部原生社交代幣 $WHALE 和俱樂部財庫——WHALE 金庫，WHALE 為新一代數位愛好者提供實體與元宇宙內容、資訊與體驗。

什麼讓 WHALE 獨一無二？

WHALE 已成為全球最大的社交代幣社群，由全球價值最高的 NFT 收藏品所資助。WHALE 於 2020 年由化名 WhaleShark 創立，目前在全球擁有超過 25,000 名會員，他們都致力於長期探討並深入參與 Web 3，以及真正數位資產稀缺性、所有權與管理方式的革命。

WHALE 的歷史是怎樣的？

WHALE 於 2020 年由化名 WhaleShark 創立，如今已發展成為數位領域中備受矚目的社群，強調 Web 3 與數位資產創新的重要性。

WHALE 的未來是什麼？

WHALE 繼續在數位領域領先，聚焦於數位藝術、文化與 Web 3 技術的未來。憑藉強大的社群和珍貴的 NFT 收藏，WHALE 將迎來更多成長與創新機會。

WHALE 可用於哪些方面？

WHALE 致力於幾個關鍵領域，包括數位藝術、數位攝影、數位音樂、去中心化遊戲與元宇宙。會員可透過俱樂部提供的各種體驗與內容，深入參與這些領域。

WHALE 的當前價格是多少？

WHALE（WHALE）的即時價格為 NT$5.58405716994774504000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

WHALE 在市場上的定位如何？

WHALE 目前位居市場排名第 #2293，其市值達 NT$55840634.49425701248000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

WHALE 的流通供應量是多少？

WHALE 的流通供應量為 10000000.0 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

WHALE 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，WHALE 的交易價格在 NT$5.51422937507471208000（24 小時低點）與 NT$5.5846537203535848000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

WHALE 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

WHALE 曾達到歷史最高價 NT$1644.2813028330648000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 WHALE 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 WHALE 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 1.10% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。