STBL 是一個基於風險資產 (RWA) 的穩定幣協議，它採用收益分割機制，將收益資產轉換為具有流動性且美元穩定的代幣。鑄幣者存入高品質的風險資產 (RWA)，例如代幣化國債或貨幣市場基金，即可獲得 USST 作為穩定幣，並保留單獨的收益索取權。這種結構允許用戶在不放棄收益的情況下解鎖和重複使用其本金——例如消費或部署 USST（例如 USDT/USDC）、再投資其他風險資產以獲得複合收益，或參與 DeFi 策略——同時，該協議將鏈上抵押品的增長轉化為可擴展且具有流動性的穩定幣供應。