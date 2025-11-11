pump.fun 讓用戶能夠零成本建立並發行自己的代幣，同時也為他人投資這些代幣提供了方便性。代幣建立和交易的無縫整合，為用戶提供了無限的金融潛力，讓任何人都可以體驗這個充滿活力的交易環境，憑藉創意與策略脫穎而出並獲得獎勵。 pump.fun 是全球領先的加密貨幣 Launchpad，自成立以來發行了超過 1,100 萬種代幣。自 2024 年 1 月在 Solana 上推出後，pump.fun 已產生超過 7.5 億美元的協議收入，使其成為有史以來最賺錢、成長最快、最成功的加密貨幣項目之一。