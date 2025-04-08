PUMP

PumpBTC 是 Babylon 上的一種流動性質押協議，允許 BTC 持有者參與巴比倫質押，同時保持流動性以獲得額外獎勵。我們的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 等級的安全性以及以 BTC 計價的可擴展 DeFi 回報。

幣種名稱PUMP

排名No.867

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）1.83%

流通供應量285,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.285%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.23385128396045374,2025-04-23

最低價0.026659353975538883,2025-04-08

所屬公鏈ETH

簡介PumpBTC 是 Babylon 上的一種流動性質押協議，允許 BTC 持有者參與巴比倫質押，同時保持流動性以獲得額外獎勵。我們的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 等級的安全性以及以 BTC 計價的可擴展 DeFi 回報。

所屬板塊

社媒

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